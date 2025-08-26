पलामूः जिला के इलाके में प्रतिवर्ष फर्जी क्लिनिक में इलाज के दौरान आधा दर्जन से अधिक लोगों की मौत होती है. पिछले डेढ़ महीने में पलामू जिला में तीन लोगों की जान गई है.

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए ऐसे क्लिनिक्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए टीम का गठन किया गया है. यह टीम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर बनाई गई है. इन पर कार्रवाई के लिए टीम में शामिल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी, अंचल अधिकारी और उसे क्षेत्र के पुलिस इंस्पेक्टर शामिल हैं.

जानकारी देते सिविल सर्जन (ETV Bharat)

पलामू में रजिस्टर्ड अस्पताल और नर्सिंग होम की सूची टीम को उपलब्ध करवाई गई है. ये टीम फर्जी क्लिनिक के खिलाफ कार्रवाई करेगी और डीसी को रिपोर्ट करेगी. पलामू स्वास्थ्य विभाग ने हाल में ही मरीज को गलत इलाज करने और फर्जी तौर पर क्लिनिक चलाने के आरोप में हुसैनाबाद के दो निजी अस्पताल, नावाबाजार के एक अस्पताल और पांकी के एक अस्पताल को सील किया है. पांकी में फर्जी अस्पताल के बोर्ड पर चिकित्सा पदाधिकारी का भी नाम लिखा गया था.

पूरे मामले में सिविल सर्जन ने चिकित्सा पदाधिकारी से जानकारी भी ली थी. पलामू सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि फर्जी क्लिनिक के खिलाफ कार्रवाई के लिए तीन सदस्य टीम बनाई गयी है. सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर रजिस्टर्ड अस्पताल की सूची उपलब्ध करवाई गई है ताकि कार्रवाई में आसानी हो सके. वैसे चिकित्सा के जो फर्जी क्लिनिक में भी अपनी सेवा देते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि पूरे पलामू जिला में 209 रजिस्टर्ड क्लिनिक और नर्सिंग होम है. मेदिनीनगर शहरी इलाके में 115 अस्पताल रजिस्टर्ड हैं जबकि ग्रामीण इलाकों में रजिस्टर्ड अस्पताल की संख्या 94 है.

