ETV Bharat / state

पलामू में फर्जी क्लिनिक्स में प्रतिवर्ष आधा दर्जन से अधिक लोगों की जाती है जान, एक्शन मोड में प्रशासन! - FAKE CLINICS

पलामू में फर्जी क्लिनिक्स के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई की कवायद कर रहा है.

Administration action against fake clinics in Palamu
पलामू समाहरणालय भवन (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 26, 2025 at 5:55 PM IST

2 Min Read

पलामूः जिला के इलाके में प्रतिवर्ष फर्जी क्लिनिक में इलाज के दौरान आधा दर्जन से अधिक लोगों की मौत होती है. पिछले डेढ़ महीने में पलामू जिला में तीन लोगों की जान गई है.

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए ऐसे क्लिनिक्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए टीम का गठन किया गया है. यह टीम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर बनाई गई है. इन पर कार्रवाई के लिए टीम में शामिल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी, अंचल अधिकारी और उसे क्षेत्र के पुलिस इंस्पेक्टर शामिल हैं.

जानकारी देते सिविल सर्जन (ETV Bharat)

पलामू में रजिस्टर्ड अस्पताल और नर्सिंग होम की सूची टीम को उपलब्ध करवाई गई है. ये टीम फर्जी क्लिनिक के खिलाफ कार्रवाई करेगी और डीसी को रिपोर्ट करेगी. पलामू स्वास्थ्य विभाग ने हाल में ही मरीज को गलत इलाज करने और फर्जी तौर पर क्लिनिक चलाने के आरोप में हुसैनाबाद के दो निजी अस्पताल, नावाबाजार के एक अस्पताल और पांकी के एक अस्पताल को सील किया है. पांकी में फर्जी अस्पताल के बोर्ड पर चिकित्सा पदाधिकारी का भी नाम लिखा गया था.

पूरे मामले में सिविल सर्जन ने चिकित्सा पदाधिकारी से जानकारी भी ली थी. पलामू सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि फर्जी क्लिनिक के खिलाफ कार्रवाई के लिए तीन सदस्य टीम बनाई गयी है. सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर रजिस्टर्ड अस्पताल की सूची उपलब्ध करवाई गई है ताकि कार्रवाई में आसानी हो सके. वैसे चिकित्सा के जो फर्जी क्लिनिक में भी अपनी सेवा देते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि पूरे पलामू जिला में 209 रजिस्टर्ड क्लिनिक और नर्सिंग होम है. मेदिनीनगर शहरी इलाके में 115 अस्पताल रजिस्टर्ड हैं जबकि ग्रामीण इलाकों में रजिस्टर्ड अस्पताल की संख्या 94 है.

इसे भी पढ़ें- पलामू के एक निजी क्लिनिक में जच्चा-बच्चा की मौत, नशे में ऑपरेशन करने का आरोप

इसे भी पढ़ें- झोला छाप डॉक्टर की करतूत, लगातार इंजेक्शन से गई किशोर की जान!

इसे भी पढ़ें- गढ़वा में दो निजी क्लिनिक में दो गर्भवती महिलाओं की मौत, सिविल सर्जन ने कहा- करेंगे जांच

पलामूः जिला के इलाके में प्रतिवर्ष फर्जी क्लिनिक में इलाज के दौरान आधा दर्जन से अधिक लोगों की मौत होती है. पिछले डेढ़ महीने में पलामू जिला में तीन लोगों की जान गई है.

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए ऐसे क्लिनिक्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए टीम का गठन किया गया है. यह टीम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर बनाई गई है. इन पर कार्रवाई के लिए टीम में शामिल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी, अंचल अधिकारी और उसे क्षेत्र के पुलिस इंस्पेक्टर शामिल हैं.

जानकारी देते सिविल सर्जन (ETV Bharat)

पलामू में रजिस्टर्ड अस्पताल और नर्सिंग होम की सूची टीम को उपलब्ध करवाई गई है. ये टीम फर्जी क्लिनिक के खिलाफ कार्रवाई करेगी और डीसी को रिपोर्ट करेगी. पलामू स्वास्थ्य विभाग ने हाल में ही मरीज को गलत इलाज करने और फर्जी तौर पर क्लिनिक चलाने के आरोप में हुसैनाबाद के दो निजी अस्पताल, नावाबाजार के एक अस्पताल और पांकी के एक अस्पताल को सील किया है. पांकी में फर्जी अस्पताल के बोर्ड पर चिकित्सा पदाधिकारी का भी नाम लिखा गया था.

पूरे मामले में सिविल सर्जन ने चिकित्सा पदाधिकारी से जानकारी भी ली थी. पलामू सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि फर्जी क्लिनिक के खिलाफ कार्रवाई के लिए तीन सदस्य टीम बनाई गयी है. सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर रजिस्टर्ड अस्पताल की सूची उपलब्ध करवाई गई है ताकि कार्रवाई में आसानी हो सके. वैसे चिकित्सा के जो फर्जी क्लिनिक में भी अपनी सेवा देते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि पूरे पलामू जिला में 209 रजिस्टर्ड क्लिनिक और नर्सिंग होम है. मेदिनीनगर शहरी इलाके में 115 अस्पताल रजिस्टर्ड हैं जबकि ग्रामीण इलाकों में रजिस्टर्ड अस्पताल की संख्या 94 है.

इसे भी पढ़ें- पलामू के एक निजी क्लिनिक में जच्चा-बच्चा की मौत, नशे में ऑपरेशन करने का आरोप

इसे भी पढ़ें- झोला छाप डॉक्टर की करतूत, लगातार इंजेक्शन से गई किशोर की जान!

इसे भी पढ़ें- गढ़वा में दो निजी क्लिनिक में दो गर्भवती महिलाओं की मौत, सिविल सर्जन ने कहा- करेंगे जांच

For All Latest Updates

TAGGED:

DISTRICT HEALTH DEPARTMENTपलामू सिविल सर्जनACTION AGAINST FAKE CLINICSIRREGULARITIES IN PRIVATE CLINICSFAKE CLINICS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.