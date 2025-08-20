ETV Bharat / state

नशीली दवा के खिलाफ प्रशासन का एक्शन, मेडिकल स्टोर सील, लाइसेंस नहीं होने पर क्लिनिक भी हुई बंद - ADMINISTRATION ACTION AGAINST DRUGS

धमतरी में नशीली दवा के खिलाफ प्रशासन ने एक्शन लिया है.

नशीली दवा के खिलाफ प्रशासन का एक्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 20, 2025 at 12:39 PM IST

धमतरी : धमतरी में नशीली दवाओं के खिलाफ प्रशासन ने सख्ती दिखाई है.कलेक्टर के निर्देश पर नशीली दवा बेचने वाले मेडिकल स्टोर और एक क्लीनिक पर कार्रवाई करते हुए सील किया गया है. इस कार्रवाई के बाद नशे का कारोबार करने वाले लोगों में हड़कंप मच गया है. लगातार मिल रहे शिकायत के बाद प्रशासन ने एक्शन लिया है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई करने की बात कही है.

मेडिकल स्टोर सील : धमतरी जिले में कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के निर्देश पर मंगलवार देर शाम नशीली दवाओं के अवैध विक्रय एवं नशे के रूप में दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए एक्शन लिया गया है. राजस्व विभाग और खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की संयुक्त टीम मेडिकल दुकानों एवं क्लिनिकों की जांच की गई. बताया गया कि जांच के दौरान ग्राम कोलियारी में श्री हरि मेडिकल स्टोर में प्रतिबंधित दवाइयां पाई गई. जिसमें गाउट गोल्ड, चन्दा गोली और पाउडर रूप में ज्वाइन पैन पाई गईं. साथ ही नशीली दवा के क्रय-विक्रय संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत ना कर पाने की स्थिति में श्री हरि मेडिकल स्टोर को सीलबंद किया गया.

मेडिकल स्टोर और क्लिनिक सील (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
लाइसेंस नहीं होने पर क्लिनिक भी हुई बंद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्लिनिक में भी मिली गड़बड़ी : इसी प्रकार ग्राम कोलियारी में डॉ. दीप सौरभ चंद्राकर के क्लिनिक की भी जांच की गई. निरीक्षण में बायो-मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियमों का पालन न करने और लाइसेंस की वैधता समाप्त होने पर क्लिनिक सील किया गया. जांच की इस संयुक्त कार्रवाई में अतिरिक्त तहसीलदार एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी कुसुम प्रधान, औषधि निरीक्षक सुमित देवांगन, लोकेश साहू और मेडिकल ऑफिसर डॉ. अनुनय कनाडे मौजूद थे.

नशीली दवा के खिलाफ प्रशासन का एक्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रशासन द्वारा की गई यह कार्रवाई नशीली दवा के अवैध विक्रय एवं चिकित्सकीय सेवाओं में अनियमितताओं पर रोक लगाने की दिशा में एक सकारात्मक एवं ठोस कदम है-कुसुम प्रधान, अतिरिक्त तहसीलदार

आपको बता दें कि कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने नारको को-ऑर्डिनेशन बैठक में भी कहा था कि जिले में नशीले पदार्थों के खिलाफ एक संगठित एवं समर्पित प्रयास की आवश्यकता है. अब तक नशे के कारोबार से जुड़े कुछ व्यक्तियों पर कार्रवाई की गई है तथा मादक पदार्थ भी जब्त किए गए हैं. कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने आमजन से अपील की है कि यदि कहीं नशीली दवा का अवैध व्यापार या अनियमित गतिविधियां पाई जाती हैं तो प्रशासन को अवगत कराएं, ताकि समय पर कड़ी कार्रवाई की जा सके.

