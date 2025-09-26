ETV Bharat / state

कुड़मी समुदाय को ST में शामिल करने की मांग का विरोध, आदिवासी बचाओ मोर्चा का आह्वान, प्रभात तारा मैदान में होगा महाजुटान

रांची: कुड़मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग का विरोध जोर पकड़ने लगा है. आदिवासी बचाओ मोर्चा ने इस मांग के विरोध में 17 अक्टूबर को रांची के प्रभात तारा मैदान में आदिवासियों का महाजुटान करने की घोषणा की है. यह घोषणा गीताश्री उरांव, देवकुमार धान और प्रेमसाही मुंडा ने संयुक्त रूप से घोषणा की है.

इस बैठक में अलग-अलग आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे. इससे पहले 25 सितंबर को आदिवासी अस्तित्व बचाओ मोर्चा के बैनर तले कुड़मियों की मांग के विरोध में 5 अक्टूबर को मोरहाबादी मैदान में आदिवासी महासम्मेलन करने का आह्वान किया गया था.

जानकारी देती पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव (Etv Bharat)

रैली में कई राज्यों से आएंगे आदिवासी: गीताश्री उरांव

पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव ने बताया कि 17 अक्टूबर को प्रस्तावित आदिवासी रैली में पश्चिम बंगाल, ओडिशा के अलावा असम से भी आदिवासी समाज के लोग रांची आएंगे. इस रैली के जरिए कुड़मी समाज की मांग को तथ्यों और तर्कों के साथ खारिज करने की घोषणा की गई है. पूर्व मंत्री ने बताया कि 20 सितंबर को कुड़मी समाज ने एसटी का दर्जा की मांग को लेकर 'रेल टेका डहर छेका' आंदोलन चलाया था. उनका दावा है कि कुड़मी समाज आदिवासी ही नहीं है. संवैधानिक प्रक्रिया के तहत पूर्व में ही इनकी सारी मांग खारिज हो चुकी हैं. उनके आंदोलन की वजह से लाखों यात्रियों को दिक्कत झेलनी पड़ी थी. आदिवासी समाज इनकी मांग को नकारता है.