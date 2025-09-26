कुड़मी समुदाय को ST में शामिल करने की मांग का विरोध, आदिवासी बचाओ मोर्चा का आह्वान, प्रभात तारा मैदान में होगा महाजुटान
कुड़मी समुदाय को एसटी में शामिल करने की मांग का विरोध शुरू हो गया है. आदिवासी बचाओ मोर्चा ने महाजुटान के लिए आह्वान किया है.
September 26, 2025
रांची: कुड़मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग का विरोध जोर पकड़ने लगा है. आदिवासी बचाओ मोर्चा ने इस मांग के विरोध में 17 अक्टूबर को रांची के प्रभात तारा मैदान में आदिवासियों का महाजुटान करने की घोषणा की है. यह घोषणा गीताश्री उरांव, देवकुमार धान और प्रेमसाही मुंडा ने संयुक्त रूप से घोषणा की है.
इस बैठक में अलग-अलग आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे. इससे पहले 25 सितंबर को आदिवासी अस्तित्व बचाओ मोर्चा के बैनर तले कुड़मियों की मांग के विरोध में 5 अक्टूबर को मोरहाबादी मैदान में आदिवासी महासम्मेलन करने का आह्वान किया गया था.
रैली में कई राज्यों से आएंगे आदिवासी: गीताश्री उरांव
पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव ने बताया कि 17 अक्टूबर को प्रस्तावित आदिवासी रैली में पश्चिम बंगाल, ओडिशा के अलावा असम से भी आदिवासी समाज के लोग रांची आएंगे. इस रैली के जरिए कुड़मी समाज की मांग को तथ्यों और तर्कों के साथ खारिज करने की घोषणा की गई है. पूर्व मंत्री ने बताया कि 20 सितंबर को कुड़मी समाज ने एसटी का दर्जा की मांग को लेकर 'रेल टेका डहर छेका' आंदोलन चलाया था. उनका दावा है कि कुड़मी समाज आदिवासी ही नहीं है. संवैधानिक प्रक्रिया के तहत पूर्व में ही इनकी सारी मांग खारिज हो चुकी हैं. उनके आंदोलन की वजह से लाखों यात्रियों को दिक्कत झेलनी पड़ी थी. आदिवासी समाज इनकी मांग को नकारता है.
कुड़मी समाज की आदिवासियों ने की थी रक्षा: पूर्व मंत्री
पूर्व मंत्री ने कहा कि 16वीं-17वीं शताब्दी में इनका संथाल में आगमन हुआ था लेकिन अब ये खुद को बड़का भाई कहकर आदिवासियों के इतिहास को मिटाकर खुद आदिवासी का दर्जा पाना चाहते हैं. 24 सितंबर को रामगढ़ में आदिवासी समाज के लोगों ने बड़ा जुटान कर कुड़मी की मांग का विरोध किया था. गीताश्री उरांव ने कहा कि उस दौरान आदिवासी समाज ने कुड़मियों को मुसलमानों के आतंक से बताया था.
बता दें कि 25 सितंबर को आदिवासी अस्तित्व बचाओं मोर्चा ने दलील दी थी कि 1923 से 1930 के बीच कुड़मी समाज ने सैंकड़ों आंदोलन किए थे लेकिन कभी भी एसटी दर्जे की मांग शामिल नहीं थी. दावा किया गया कि 1872 से 1931 तक की जनगणनाओं में कुड़मी समाज को क्षेत्रीय समुदाय के रुप में दर्जा दिया गया था.
