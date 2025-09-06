ETV Bharat / state

इंजीनियरिंग से मछली पालन तक! आदित्य ने मां के लिए छोड़ी नौकरी, बनायी 1.25 करोड़ की कंपनी

आदित्य प्रकाश गोयंका ने मां की बीमारी के लिए 8 लाख की नौकरी छोड़ी, गांव लौटकर मछली पालन शुरू किया. सालाना 1.25 करोड़ का टर्नओवर.

Aditya Prakash Goenka
आदित्य प्रकाश गोयंका (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 6, 2025 at 5:32 PM IST

4 Min Read

गया: बिहार के गया के कुजाप गांव के आदित्य प्रकाश गोयंका ने अपनी मां के इलाज के लिए 8 लाख रुपये की नौकरी छोड़ दी. पुणे में एक आईटी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में काम करने वाले आदित्य को 2018 में मां की तबीयत खराब होने की खबर मिली. कंपनी से छुट्टी न मिलने पर उन्होंने नौकरी छोड़ने का फैसला लिया.

मछली पालन में नई शुरुआत: नौकरी छोड़ने के बाद आदित्य ने खेती-किसानी को अपनाने का फैसला किया. बिना किसी अनुभव के उन्होंने मछली पालन शुरू किया. शुरुआत में लोगों ने ताने मारे और इसे जोखिम भरा बताया, लेकिन आदित्य ने हार नहीं मानी.

1.25 करोड़ का टर्नओवर (ETV Bharat)

इंजीनियरिंग से मछली पालन तक: नागपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले आदित्य ने पांच साल तक आईटी सेक्टर में शानदार करियर बनाया. उनकी तनख्वाह और तरक्की दोनों शानदार थीं, लेकिन मां की बीमारी ने उन्हें अपने गांव लौटने के लिए मजबूर कर दिया.

मां के लिए दांव पर लगाया करियर: आदित्य अपने माता-पिता सुबोध प्रकाश और ममता प्रकाश के इकलौते बेटे हैं. जब मां की तबीयत बिगड़ी, तो छुट्टी के लिए कंपनी में आवेदन किया, लेकिन अस्वीकृति और अपमानजनक शब्दों ने उन्हें नौकरी छोड़ने का फैसला लेने पर मजबूर कर दिया.

माता-पिता का मिला साथ: आदित्य के माता-पिता ने उनके इस जोखिम भरे कदम में उनका हौसला बढ़ाया. मां ममता और पिता सुबोध ने उनकी मेहनत और लगन को देखकर समर्थन दिया, जिससे आदित्य का आत्मविश्वास बढ़ा.

Aditya Prakash Goenka
बायोफ्लॉक विधि (ETV Bharat)

मछली चारे की कमी ने दिखाया रास्ता: मछली पालन शुरू करने के बाद आदित्य को आर्थिक लाभ कम मिला. उन्होंने पाया कि बाहर से खरीदा जाने वाला मछली का चारा महंगा था. इस समस्या को हल करने के लिए उन्होंने खुद चारा बनाने का फैसला किया.

आदित्य के काम आई इंजीनियरिंग: मैकेनिकल इंजीनियर होने के नाते आदित्य ने मछली चारे की मशीन को खुद असेंबल किया. चीन से पार्ट्स मंगवाकर उन्होंने ऐसी मशीन बनाई, जो प्रतिदिन 3 टन चारा उत्पादन करती है. इससे उनके व्यापार में जबरदस्त मुनाफा हुआ.

मछली चारे का बड़ा कारोबार: आदित्य की मछली चारे की फैक्ट्री आज हर महीने 25-30 लाख रुपये का कारोबार करती है. मई से नवंबर तक सात महीने के सीजन में बिहार के विभिन्न जिलों में उनके चारे की सप्लाई होती है. प्रति किलो 42 रुपये में चारा बिकता है.

Aditya Prakash Goenka
मछली पालन में नई शुरुआत (ETV Bharat)

बायोफ्लॉक विधि से क्रांति: आदित्य ने बताया कि उन्होंने गया जिले में पहली बार बायोफ्लॉक विधि से मछली पालन शुरू किया. 55x45 फीट की कंक्रीट टंकियों में मछली पालने की शुरुआत की, जिसे देखने मत्स्य विभाग के अधिकारी भी पहुंचे। इस विधि से उत्पादन बढ़ा. वो बायोफ्लॉक और पारंपरिक विधि को मिलाकर साल में तीन बार मछली उत्पादन करते हैं. सामान्य किसान जहां एक बार उत्पादन करते हैं.

"साल में तीन बार मछली का उत्पादन करता हूं, वैसे आम तौर पर किसान एक बार ही मछली का उत्पाद कर पाते हैं लेकिन बायोफ्लाक्स विधि और जनरल विधि को मिक्स कर साल में तीन बार मछली का पालन कर बेचता हूं. बायोफ्लाक्स तभी कारगर है जब उसके साथ एक बड़ा मिट्टी का तालाब हो, अगर ऐसा होता है तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा और मछली का उत्पादन भी बढ़ेगा."-आदित्य प्रकाश गोयंका, मछली पालक

Aditya Prakash Goenka
इंजीनियरिंग से मछली पालन तक (ETV Bharat)

1.25 करोड़ का टर्नओवर: आदित्य की कंपनी ‘केएनजी एक्वा फिट्स’ का सालाना टर्नओवर 1.25 करोड़ रुपये है. वे अब जिले के मछली पालकों को प्रशिक्षण भी देते हैं. मत्स्य विभाग भी उनके कार्यों से प्रभावित है.

परिवार की खुशी और गर्व: आदित्य की मां ममता कहती हैं कि बेटे ने अपनी शिक्षा और मेहनत से मछली पालन में सफलता हासिल की. पिता सुबोध, जो खुद कोल्ड स्टोरेज चलाते हैं, बताते हैं कि आदित्य ने बिना परिवार की आर्थिक मदद के यह मुकाम हासिल किया. आज पूरा परिवार उनकी सफलता पर गर्व करता है.

"आदित्य प्रकाश जब नौकरी छोड़ रहे थे तब हम लोगों ने उन्हें विचार करने की सलाह दी थी कि वो नौकरी नहीं छोड़े. मुझे डर था कि कहीं मेरी वजह से मेरे बेटे का कैरियर पर प्रभाव नहीं पड़े, लेकिन उसकी क्षमता और काबिलियत पर पूरा भरोसा था. आज वह एक सफल व्यापारी है."- ममता, आदित्य की मां

