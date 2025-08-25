अंबाला: अंबाला के बेटे ने तजाकिस्तान में हुए एशियन गेम्स में 10 मीटर एयर पिस्टल में सिल्वर मेडल जीत कर हरियाणा का नाम रोशन किया है. इस दौरान आदित्य के आज अंबाला आने पर एकेडमी में खुशी की लहर देखने को मिली. एकेडमी में स्थित छात्रों ने एक-दूसरे को मिठाई खिला कर खुशी मनाई. आदित्य की माने तो वो 2028 में होने वाले ओलिंपिक में सर्वजोत के साथ मिल कर खेलेगा और मेडल लेकर आएगा.

एकेडमी ने किया आदित्य का स्वागत

हरियाणा को खेलो की धरती कहा जाता है, यहां से बहुत से खिलाड़ी निकले, जिन्होंने विदेशों में जाकर देश का नाम रोशन किया है. ऐसा ही एक काम अंबाला के बेटे आदित्य मालरा ने किया है, जिसने तजाकिस्तान में हुए एशियन गेम्स में शूटिंग में सिल्वर मेडल जीता है. मेडल जीतने के बाद आदित्य की एकेडमी में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है. आज अंबाला आने पर आदित्य का भव्य स्वागत किया गया. इस दौरान सभी ने मिठाई खिला कर आदित्य का मुंह मीठा करवाया.

अंबाला के बेटे ने जीता सिल्वर मेडल (Etv Bharat)

कोच बोले- आगे और नाम रोशन करेगा

ज्यादा जानकारी देते हुए आदित्य ने बताया कि उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में सिल्वर मेडल जीता है. आज के समय जहां युवा फोन में लगे रहते हैं, लेकिन उन्होंने खेलों में अपना ध्यान आकर्षित किया और अब देश के लिए मेडल लेकर आए हैं. इस दौरान आदित्य के कोच ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए बताया कि आदित्य जल्द ही वो और आगे बढ़े और देश और अंबाला का नाम रोशन करें. आगे वो और अधिक अंबाला और देश का नाम रोशन करेगा.

आदित्य का अगला लक्ष्य ओलंपिक (Etv Bharat)

