ETV Bharat / state

अंबाला के बेटे ने तजाकिस्तान में हुए एशियन गेम्स में जीता सिल्वर मेडल, एकेडमी में हुआ भव्य स्वागत - SILVER MEDAL IN ASIAN GAMES

अंबाला के आदित्य ने तजाकिस्तान में हुए एशियन गेम्स में 10 मीटर एयर पिस्टल में सिल्वर मेडल जीता है.

एशियन गेम्स में जीता सिल्वर मेडल
एशियन गेम्स में जीता सिल्वर मेडल (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 25, 2025 at 6:29 PM IST

2 Min Read

अंबाला: अंबाला के बेटे ने तजाकिस्तान में हुए एशियन गेम्स में 10 मीटर एयर पिस्टल में सिल्वर मेडल जीत कर हरियाणा का नाम रोशन किया है. इस दौरान आदित्य के आज अंबाला आने पर एकेडमी में खुशी की लहर देखने को मिली. एकेडमी में स्थित छात्रों ने एक-दूसरे को मिठाई खिला कर खुशी मनाई. आदित्य की माने तो वो 2028 में होने वाले ओलिंपिक में सर्वजोत के साथ मिल कर खेलेगा और मेडल लेकर आएगा.

एकेडमी ने किया आदित्य का स्वागत

हरियाणा को खेलो की धरती कहा जाता है, यहां से बहुत से खिलाड़ी निकले, जिन्होंने विदेशों में जाकर देश का नाम रोशन किया है. ऐसा ही एक काम अंबाला के बेटे आदित्य मालरा ने किया है, जिसने तजाकिस्तान में हुए एशियन गेम्स में शूटिंग में सिल्वर मेडल जीता है. मेडल जीतने के बाद आदित्य की एकेडमी में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है. आज अंबाला आने पर आदित्य का भव्य स्वागत किया गया. इस दौरान सभी ने मिठाई खिला कर आदित्य का मुंह मीठा करवाया.

अंबाला के बेटे ने जीता सिल्वर मेडल (Etv Bharat)

कोच बोले- आगे और नाम रोशन करेगा

ज्यादा जानकारी देते हुए आदित्य ने बताया कि उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में सिल्वर मेडल जीता है. आज के समय जहां युवा फोन में लगे रहते हैं, लेकिन उन्होंने खेलों में अपना ध्यान आकर्षित किया और अब देश के लिए मेडल लेकर आए हैं. इस दौरान आदित्य के कोच ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए बताया कि आदित्य जल्द ही वो और आगे बढ़े और देश और अंबाला का नाम रोशन करें. आगे वो और अधिक अंबाला और देश का नाम रोशन करेगा.

आदित्य का अगला लक्ष्य ओलंपिक
आदित्य का अगला लक्ष्य ओलंपिक (Etv Bharat)

इसे भी पढ़ें - कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में रोहतक की कनक का कमाल, दो गोल्ड किया अपने नाम

अंबाला: अंबाला के बेटे ने तजाकिस्तान में हुए एशियन गेम्स में 10 मीटर एयर पिस्टल में सिल्वर मेडल जीत कर हरियाणा का नाम रोशन किया है. इस दौरान आदित्य के आज अंबाला आने पर एकेडमी में खुशी की लहर देखने को मिली. एकेडमी में स्थित छात्रों ने एक-दूसरे को मिठाई खिला कर खुशी मनाई. आदित्य की माने तो वो 2028 में होने वाले ओलिंपिक में सर्वजोत के साथ मिल कर खेलेगा और मेडल लेकर आएगा.

एकेडमी ने किया आदित्य का स्वागत

हरियाणा को खेलो की धरती कहा जाता है, यहां से बहुत से खिलाड़ी निकले, जिन्होंने विदेशों में जाकर देश का नाम रोशन किया है. ऐसा ही एक काम अंबाला के बेटे आदित्य मालरा ने किया है, जिसने तजाकिस्तान में हुए एशियन गेम्स में शूटिंग में सिल्वर मेडल जीता है. मेडल जीतने के बाद आदित्य की एकेडमी में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है. आज अंबाला आने पर आदित्य का भव्य स्वागत किया गया. इस दौरान सभी ने मिठाई खिला कर आदित्य का मुंह मीठा करवाया.

अंबाला के बेटे ने जीता सिल्वर मेडल (Etv Bharat)

कोच बोले- आगे और नाम रोशन करेगा

ज्यादा जानकारी देते हुए आदित्य ने बताया कि उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में सिल्वर मेडल जीता है. आज के समय जहां युवा फोन में लगे रहते हैं, लेकिन उन्होंने खेलों में अपना ध्यान आकर्षित किया और अब देश के लिए मेडल लेकर आए हैं. इस दौरान आदित्य के कोच ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए बताया कि आदित्य जल्द ही वो और आगे बढ़े और देश और अंबाला का नाम रोशन करें. आगे वो और अधिक अंबाला और देश का नाम रोशन करेगा.

आदित्य का अगला लक्ष्य ओलंपिक
आदित्य का अगला लक्ष्य ओलंपिक (Etv Bharat)

इसे भी पढ़ें - कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में रोहतक की कनक का कमाल, दो गोल्ड किया अपने नाम

For All Latest Updates

TAGGED:

MEDAL WON IN TAJAKISTAN ASIAN GAMESADITYA AMBALA WON SHOOTING SILVERनिशानेबाजी में रजत पदकअंबाला के निशानेबाज आदित्यSILVER MEDAL IN ASIAN GAMES

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

मोहब्बत में बन गया "गुजरी महल", बेहोश सुल्तान को ग्वालिन से हुआ "प्यार", फिर यूं किया "इकरार"

कुरुक्षेत्र में "बाणगंगा" के अनसुलझे रहस्य, कभी नहीं सूखने वाले सरोवर के साथ एक "धातु" भी बना हुआ मिस्ट्री

हरियाणवी बार्बी डॉल पूजा को देख सब हैरान, रोबोटिक अंदाज और ठेठ देसी पहनावे से सोशल मीडिया पर मचा रहीं धूम

व्हीलचेयर पर बैठे सुरों के योद्धा, भारत के पहले व्हीलचेयर बैंड "फॉलोइंग कर्मा" की अनसुनी कहानी, जब दर्द बन गई धुन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.