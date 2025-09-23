झारखंड चैंबर के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी समिति सदस्यों की बैठक, अध्यक्ष बने आदित्य मलहोत्रा
झारखंड चैंबर चुनाव के बाद नये सत्र के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी समिति सदस्यों की बैठक हुई.
Published : September 23, 2025 at 9:20 PM IST
रांचीः फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सत्र 2025-26 के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की बैठक आज मंगलवार को चैंबर भवन में हुई.
चुनाव पदाधिकारी विकास सिंह और पवन शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में नवनिर्वाचित कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्यों को बधाई दी गई और वर्षभर राज्य के व्यापारियों, उद्यमियों एवं प्रोफेशनल्स के हित में कार्यरत रहने के लिए प्रेरित किया.
इस बैठक के दौरान झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के वर्तमान कार्यकाल के लिए पदाधिकारियों का चयन किया गया. बैठक में सर्वसम्मति से आदित्य मल्होत्रा को चैंबर अध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया. साथ ही प्रवीण लोहिया और राम बांगड़ को उपाध्यक्ष, रोहित अग्रवाल को महासचिव, नवजोत अलंग और रोहित पोद्दार को सह सचिव और अनिल अग्रवाल को सर्वसम्मति से कोषाध्यक्ष चयनित किया गया.
'हमसे अपनी समस्याएं साझा करें'
नवनिर्वाचित अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने चैंबर चुनाव के दौरान राज्य के व्यापार और उद्योग जगत की ओर से मिले सहयोग और समर्थन के लिए सदस्यों को धन्यवाद दिया. उन्होंने चैंबर को और अधिक मजबूती देने के प्रयास में व्यापारियों और उद्यमियों से अपेक्षित सहयोग की अपील की.
उन्होंने कहा कि सदस्यों के भरोसे के अनुरूप मैं और हमारी पूरी कार्यसमिति के सदस्य 24 घंटे उपलब्ध हैं. व्यापारी चैंबर के सदस्य हों या नहीं, निःसंकोच हमसे अपनी समस्याएं साझा करें. पिछले कार्यकाल में चैंबर द्वारा किये गये सभी अधूरे कार्यों को पूरा करने में वर्तमान टीम अपनी साकारात्मक भूमिका निभाएगी और हम चैंबर को और अधिक मजबूती देने का प्रयास करेंगे.
उन्होंने कहा कि भवन नियमितीकरण योजना जल्द प्रभावी हो, मंडी टैक्स कानून स्थाई रूप से समाप्त हो, राज्य की बाजार मंडियां आदर्श मंडी के रूप में विकसित हों, रिवाइज्ड मास्टर प्लान का क्रियान्वयन हो, महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिले, राज्य में बंद पडी खदानें चालू हों, नये निवेश स्थापित हों इसका हम भरपूर प्रयास करेंगे.
देश के पूर्वी क्षेत्र में चैंबर्स के बीच हमारे फेडरेशन का प्रभाव बढ़ाने की पहल के साथ ही जिला और प्रखंड स्तर तक फेडरेशन की मजबूती के लिए वर्षभर राज्य के जिलों का दौरा मेरी विशेष प्राथमिकता है. इसे पूरा करने के लिए हम निरंतर प्रयास करेंगे. बैठक के बाद चुनाव पदाधिकारी विकास सिंह एवं पवन शर्मा ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा एवं अन्य सभी पदाधिकारियों को पदभार सौंपा.
बता दें कि बीते रविवार को हुए चुनाव में टीम आदित्य ने भारी मतों से जीत दर्ज की थी. जिसके बाद यह साफ हो गया था कि आदित्य मल्होत्रा के नेतृत्व में चैंबर की नयी टीम बनेगी जिसकी औपचारिक घोषणा आज की गई. संवैधानिक रूप से चैंबर की नयी टीम हर साल एक अक्टूबर से पहले गठित किया जाना है.
इस बैठक में चुनाव पदाधिकारी बिकास सिंह एवं पवन शर्मा नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के अलावा नवनिर्वाचित कार्यकारिणी सदस्य डॉ. अभिषेक रामाधीन, आस्था किरण, मुकेश अग्रवाल, मनीष सराफ, पूजा धाढा, अनिश बुधिया, पूर्व अध्यक्ष मनोज नरेडी, कुणाल अजमानी, धीरज तनेजा, किशोर मंत्री उपस्थित रहे.
