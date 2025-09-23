ETV Bharat / state

झारखंड चैंबर के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी समिति सदस्यों की बैठक, अध्यक्ष बने आदित्य मलहोत्रा

रांचीः फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सत्र 2025-26 के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की बैठक आज मंगलवार को चैंबर भवन में हुई.

चुनाव पदाधिकारी विकास सिंह और पवन शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में नवनिर्वाचित कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्यों को बधाई दी गई और वर्षभर राज्य के व्यापारियों, उद्यमियों एवं प्रोफेशनल्स के हित में कार्यरत रहने के लिए प्रेरित किया.

इस बैठक के दौरान झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के वर्तमान कार्यकाल के लिए पदाधिकारियों का चयन किया गया. बैठक में सर्वसम्मति से आदित्य मल्होत्रा को चैंबर अध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया. साथ ही प्रवीण लोहिया और राम बांगड़ को उपाध्यक्ष, रोहित अग्रवाल को महासचिव, नवजोत अलंग और रोहित पोद्दार को सह सचिव और अनिल अग्रवाल को सर्वसम्मति से कोषाध्यक्ष चयनित किया गया.

'हमसे अपनी समस्याएं साझा करें'

नवनिर्वाचित अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने चैंबर चुनाव के दौरान राज्य के व्यापार और उद्योग जगत की ओर से मिले सहयोग और समर्थन के लिए सदस्यों को धन्यवाद दिया. उन्होंने चैंबर को और अधिक मजबूती देने के प्रयास में व्यापारियों और उद्यमियों से अपेक्षित सहयोग की अपील की.

उन्होंने कहा कि सदस्यों के भरोसे के अनुरूप मैं और हमारी पूरी कार्यसमिति के सदस्य 24 घंटे उपलब्ध हैं. व्यापारी चैंबर के सदस्य हों या नहीं, निःसंकोच हमसे अपनी समस्याएं साझा करें. पिछले कार्यकाल में चैंबर द्वारा किये गये सभी अधूरे कार्यों को पूरा करने में वर्तमान टीम अपनी साकारात्मक भूमिका निभाएगी और हम चैंबर को और अधिक मजबूती देने का प्रयास करेंगे.

उन्होंने कहा कि भवन नियमितीकरण योजना जल्द प्रभावी हो, मंडी टैक्स कानून स्थाई रूप से समाप्त हो, राज्य की बाजार मंडियां आदर्श मंडी के रूप में विकसित हों, रिवाइज्ड मास्टर प्लान का क्रियान्वयन हो, महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिले, राज्य में बंद पडी खदानें चालू हों, नये निवेश स्थापित हों इसका हम भरपूर प्रयास करेंगे.