नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (APP) ने दिल्ली संगठन को और मजबूत बनाने की दिशा में अहम कदम उठाते हुए मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी रहे वरिष्ठ नेता आदिल अहमद खान को प्रदेश महासचिव नियुक्त किया है. इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आदिल अहमद खान को बधाई देते हुए कहा कि वह पार्टी के उन पुराने साथियों में से हैं, जिन्होंने आंदोलन के दौर से लेकर सत्ता तक की हर यात्रा में संगठन के लिए तन, मन, धन से योगदान दिया है.

'पार्टी की मजबूती के लिए आदिल अहमद खान लगातार सक्रिय रहे हैं': सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पार्टी की मजबूती के लिए आदिल अहमद खान लगातार सक्रिय रहे हैं. यही उनकी ईमानदारी और निष्ठा का परिणाम है कि पार्टी ने उन्हें मुस्तफाबाद से विधानसभा प्रत्याशी बनाया और आज दोबारा बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. हमें पूरा भरोसा है कि वे भविष्य में भी उसी निष्ठा के साथ संगठन को मज़बूत करेंगे.

'आम आदमी पार्टी की रीढ़ उसकी कार्यकर्ता शक्ति है': सौरभ भारद्वाज ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी की रीढ़ उसकी कार्यकर्ता शक्ति है और मुस्तफाबाद में कार्यकर्ताओं ने हमेशा पार्टी के हर फ़ैसले के साथ कदम से कदम मिलाकर काम किया है. उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले समय में सभी कार्यकर्ता मिलकर आदिल अहमद खान का साथ देंगे और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संगठन को और सशक्त बनाएंगे.

कभी संगठन की साख पर आंच नहीं आने दूंगा: आदिल अहमद खान

नव नियुक्त महासचिव आदिल अहमद खान ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी ने उन पर जो भरोसा जताया है, वे उसे पूरी ईमानदारी और परिश्रम से निभाएंगे. उन्होंने कहा पूर्व में भी मुझे जिस भी पद और जिम्मेदारी से नवाज़ा गया, मैंने उसे पूरी निष्ठा से निभाया. आज संगठन ने प्रदेश महासचिव का दायित्व सौंपकर मुझे सम्मानित किया है. मैं वादा करता हूँ कि कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा, जिससे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की साख को ठेस पहुंचे. मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि दिल्ली में संगठन को हर स्तर पर और मजबूत बनाया जाए.

