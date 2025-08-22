ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में अब अधिकारी-कर्मचारी संघ ने खोला मोर्चा, एक दिवसीय धरना, 30 सितंबर से हड़ताल की चेतावनी - ADHIKARI KARMCHARI UNION PROTEST

प्रदेश में कर्मचारियों के धरना प्रदर्शन के चलते सरकारी दफ्तरों में ताले लटके रहे. मोदी गारंटी पर कर्मचारियों ने सवाल उठाया.

बस्तर जिले में अधिकारी-कर्मचारी संघ ने रैली निकाली (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 22, 2025 at 6:07 PM IST

Updated : August 22, 2025 at 7:05 PM IST

छत्तीसगढ़ में हड़ताल और प्रदर्शन का दौर चल पड़ा है. NHM, मितानिन के बाद अब अधिकारी कर्मचारी संघ ने भी मोर्चा खोल दिया है. शुक्रवार जशपुर से लेकर जगदलपुर तक संघ ने धरना दिया. आंदोलन के चलते कलेक्ट्रेट, तहसील और जिला पंचायत जैसे सरकारी दफ्तरों में ताले लटक गए और आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा.

जगदलपुर में निकली रैली: बस्तर जिले में कृषि मंडी से रैली निकाली और बस्तर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. कर्मचारियों ने वादा पूरा न करने का आरोप लगाया. कहा कि, राज्य और केंद्र सरकार ने चुनाव के समय कई वादे किए थे, लेकिन अब तक उन पर अमल नहीं हुआ है.

धिकारियों और कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मोदी गारंटी के तहत वेतन विसंगति दूर करने, 30 दिन से अधिक छुट्टी की सुविधा और DA (महंगाई भत्ता) एकमुश्त देने की बात कही गई थी. लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ. सरकार ने DA की घोषणा तो की है, लेकिन उसे नवंबर से लागू करने की बात कही गई है, जिससे कर्मचारियों में गहरा असंतोष है- कैलाश कुशवाहा, बस्तर प्रभारी, छत्तीसगढ़ फेडरेशन

जशपुर बारिश के बीच प्रदर्शन: रुक-रुककर हो रही बारिश के बीच जशपुर जिले के कई विभागों के कर्मचारी और अधिकारी बड़ी संख्या में रणजीता स्टेडियम चौक पहुंचे. यहां सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की.

जशपुर जिले में भी अधिकारी-कर्मचारी संघ का प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

चुनाव के दौरान बीजेपी ने “मोदी की गारंटी” के तहत राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देने की घोषणा की थी. सरकार बने करीब दो साल होने को आए हैं और अब तक वादा पूरा नहीं किया गया है- संतोष कुमार तांडे

आंदोलन में प्रदेशभर के लगभग 120 संगठन फेडरेशन के बैनर तले शामिल हुए हैं. कर्मचारियों ने सरकार को स्पष्ट चेतावनी देते हुए एक माह का समय दिया है. मांगें पूरी नहीं की गईं तो 30 सितंबर से प्रदेशभर में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू होगी- लघुवेतन छत्तीसगढ़ कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिलेश्वर राम रौतिया

बस्तर में कर्मचारियों के धरना प्रदर्शन के चलते सरकारी दफ्तरों में ताले लटके रहे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
जशपुर बारिश के बीच प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अधिकारी-कर्मचारी संघ की मांगें-

  • महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR): प्रदेश के अधिकारी-कर्मचारी और पेंशनरों को केंद्र सरकार के समान DA और DR दिया जाए.
  • लंबित DA की राशि: लंबित महंगाई भत्ते की राशि को GPF खाते में समायोजित किया जाए.
  • वेतन विसंगति निवारण: लिपिक, शिक्षक, स्वास्थ्य विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए.
  • पिंगुआ समिति की रिपोर्ट: वेतन विसंगति पर गठित पिंगुआ समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए.
  • 4 स्तरीय पदोन्नति और समयमान वेतन: सभी पात्र कर्मचारियों को चार स्तरीय पदोन्नति और समयमान वेतन का लाभ दिया जाए.
  • त्रिस्तरीय समयमान वेतन: सहायक शिक्षकों और पशु चिकित्सा अधिकारियों को त्रिस्तरीय समयमान वेतन प्रदान किया जाए.
  • अनुकंपा नियुक्ति: अनुकंपा नियुक्तियों में 10% पदों की सीमा को समाप्त किया जाए.
  • अर्जित अवकाश का नगदीकरण: मध्यप्रदेश की तर्ज पर अर्जित अवकाश (Earned Leave) का नगदीकरण किया जाए.
  • सेवागणना का लाभ: कर्मचारियों को नियुक्ति के प्रथम दिन से सेवागणना कर सभी लाभ दिए जाएं.
  • सेवानिवृत्ति आयु: सभी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष की जाए.
  • नियमितीकरण: सभी अनियमित और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित किया जाए.
जशपुर बारिश के बीच प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कामकाज ठप, जनता हुई परेशान: धरना-प्रदर्शन की वजह से कई सरकारी दफ्तरों में काम पूरी तरह ठप रहा. आम जनता जो अपने जरूरी कामों के लिए दफ्तर पहुंची थी, उन्हें बिना काम के ही लौटना पड़ा.

