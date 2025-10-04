ETV Bharat / state

महिला मुंशी को लेकर उठा विवाद, एडीजी ने पत्र लिख कर जताई आपत्ति

रांचीः झारखंड के कई थानों में महिला मुंशियों को तैनात करने के संबंधित आदेश को लेकर झारखंड पुलिस में ही विवाद खड़ा हो गया है. झारखंड सशस्त्र पुलिस की एडीजी प्रिया दुबे ने राज्य के थानों में मुंशी के तौर पर महिला आरक्षियों को तैनात किए जाने के मामले पर गंभीर आपत्ति जताई है.

पत्र लिखकर जताई आपत्ति

एडीजी प्रिया दुबे ने डीआईजी कार्मिक को पत्र लिखकर महिला आरक्षियों के थानों में तैनाती को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने अपने पत्र में यह आग्रह किया है कि 25 सितंबर को दिए गए आदेश को रद्द किया जाना चाहिए अन्यथा इस प्रतिनियुक्ति आदेश का अनुपालन संभव ही नही है.

एडीजी ने अपनी आपत्ति में एक पूर्ववर्ती निर्देश का हवाला दिया है जिसके अनुसार आईआरबी वाहिनियों में 15% से अधिक बल बिना हथियार ड्यूटी में प्रतिनियुक्त नहीं होना चाहिए. उन्होंने अपने पत्र में यह भी लिखा है कि डीजीपी कार्यालय ने 9 सितंबर को इस संबंध में निर्देश जारी किया था.

अपने पत्र के माध्यम से उन्होंने जो विस्तृत विवरणी दी है उसके अनुसार मुंशी कार्य और महिला थानों में प्रतिनियुक्ति के कारण कई वाहिनियों में 15% की सीमा का उल्लंघन हो रहा है. एडीजी के अनुसार आईआरबी वन में 40, आईआरबी 8 में 37, आईआरबी 10 में 34, जैप 7 में 40% की प्रतिनियुक्ति हो चुकी है.

मुंशी के लिए 212 महिला आरक्षियों की प्रतिनियुक्ति

एडीजी प्रिया दुबे ने अपने पत्र में लिखा है कि महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय के आदेश से झारखंड के कई थानों में मुंशी का कार्य करने के लिए जैप, आईआरबी वाहिनियों से कुल 212 महिला आरक्षियों की प्रतिनियुक्ति की गई है. इससे पहले भी 89 महिला आरक्षियों को महिला थाना में प्रतिनियुक्ति दी गई थी.

उनका तर्क है कि वाहिनियों का गठन उग्रवादियों के विरुद्ध छापेमारी अभियान और विधि व्यवस्था के लिए किया गया है और उनके जवानों को आर्म्स ड्यूटी के लिए प्रशिक्षित किया गया है. थानों में मुंशी कार्य करने के लिए उनकी प्रतिनियुक्ति से उग्रवाद से लड़ने के लिए दिया गया विशेष प्रशिक्षण व्यर्थ हो जाएगा.

बोर्ड की अनुशंसा को दरकिनार करने का आरोप