महिला मुंशी को लेकर उठा विवाद, एडीजी ने पत्र लिख कर जताई आपत्ति

थानों में महिला मुंशी की प्रतिनियुक्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. एडीजी प्रिया दुबे ने मामले में आपत्ति जताई है.

FEMALE POLICE OFFICERS IN JHARKHAND
फाइल फोटो (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 4, 2025 at 2:43 PM IST

4 Min Read
रांचीः झारखंड के कई थानों में महिला मुंशियों को तैनात करने के संबंधित आदेश को लेकर झारखंड पुलिस में ही विवाद खड़ा हो गया है. झारखंड सशस्त्र पुलिस की एडीजी प्रिया दुबे ने राज्य के थानों में मुंशी के तौर पर महिला आरक्षियों को तैनात किए जाने के मामले पर गंभीर आपत्ति जताई है.

पत्र लिखकर जताई आपत्ति

एडीजी प्रिया दुबे ने डीआईजी कार्मिक को पत्र लिखकर महिला आरक्षियों के थानों में तैनाती को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने अपने पत्र में यह आग्रह किया है कि 25 सितंबर को दिए गए आदेश को रद्द किया जाना चाहिए अन्यथा इस प्रतिनियुक्ति आदेश का अनुपालन संभव ही नही है.

एडीजी ने अपनी आपत्ति में एक पूर्ववर्ती निर्देश का हवाला दिया है जिसके अनुसार आईआरबी वाहिनियों में 15% से अधिक बल बिना हथियार ड्यूटी में प्रतिनियुक्त नहीं होना चाहिए. उन्होंने अपने पत्र में यह भी लिखा है कि डीजीपी कार्यालय ने 9 सितंबर को इस संबंध में निर्देश जारी किया था.

अपने पत्र के माध्यम से उन्होंने जो विस्तृत विवरणी दी है उसके अनुसार मुंशी कार्य और महिला थानों में प्रतिनियुक्ति के कारण कई वाहिनियों में 15% की सीमा का उल्लंघन हो रहा है. एडीजी के अनुसार आईआरबी वन में 40, आईआरबी 8 में 37, आईआरबी 10 में 34, जैप 7 में 40% की प्रतिनियुक्ति हो चुकी है.

मुंशी के लिए 212 महिला आरक्षियों की प्रतिनियुक्ति

एडीजी प्रिया दुबे ने अपने पत्र में लिखा है कि महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय के आदेश से झारखंड के कई थानों में मुंशी का कार्य करने के लिए जैप, आईआरबी वाहिनियों से कुल 212 महिला आरक्षियों की प्रतिनियुक्ति की गई है. इससे पहले भी 89 महिला आरक्षियों को महिला थाना में प्रतिनियुक्ति दी गई थी.

उनका तर्क है कि वाहिनियों का गठन उग्रवादियों के विरुद्ध छापेमारी अभियान और विधि व्यवस्था के लिए किया गया है और उनके जवानों को आर्म्स ड्यूटी के लिए प्रशिक्षित किया गया है. थानों में मुंशी कार्य करने के लिए उनकी प्रतिनियुक्ति से उग्रवाद से लड़ने के लिए दिया गया विशेष प्रशिक्षण व्यर्थ हो जाएगा.

बोर्ड की अनुशंसा को दरकिनार करने का आरोप

एडीजी ने अपने पत्र में यह आरोप लगाया है कि वर्तमान प्रतिनियुक्ति आदेश में स्वयं डीजीपी कार्यालय द्वारा गठित स्थानांतरण बोर्ड की अनुशंसा को दरकिनार कर दिया गया है. एडीजी ने जिक्र किया है कि जैप तथा आईआरबी के कर्मियों के स्थानांतरण के लिए 28 जनवरी 2025 को एक बोर्ड का गठन किया गया था, जिसके अनुसार तबादले के लिए अनुशंसा या अनुमोदन एडीजी जैप के द्वारा किया जाना था.

वर्तमान आदेश में इस बोर्ड को अनुशंसा और एडीजी जैप का अनुमोदन प्राप्त नहीं है. इसके अतिरिक्त एडीजी ने यह भी कहा है कि थानों के मुंशी की प्रतिनियुक्ति विभिन्न एसएसपी/एसपी की जिम्मेवारी रही है और पुलिस मुख्यालय से सीधे थानों में बल की प्रतिनियुक्ति करना अनुचित है.

244 की हुई है थानों में प्रतिनियुक्ति

आपको बता दें कि डीजीपी कार्यालय के निर्देश पर चयनित महिला मुंशियों को ट्रेनिंग के बाद झारखंड के सभी जिलों में पोस्टिंग दी गई थी. पोस्टिंग के आदेश में सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को यह निर्देश दिया गया है कि जिलों में जिन महिला आरक्षण की पोस्टिंग की गई है उन्हें 27 सितंबर से लेकर 11 अक्टूबर तक किसी भी थाना में संबद्ध करते हुए व्यावहारिक ट्रेनिंग कराई जाय.

ट्रेनिंग के पश्चात चिन्हित थानों में उनकी प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित किया जाए. सभी जिलों के वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक को यह निर्देश दिया गया था कि एक थाना में कम से कम तीन महिला आरक्षियों को मुंशी कार्य के लिए नियुक्त करें. ट्रेंड महिला मुंशियों से सिर्फ थाने के मुंशी का काम ही लिया जाए उन्हें अन्य किसी भी कार्य में ना लगाया जाए.

