क्राइम कंट्रोल को लेकर नैनीताल में बड़ी बैठक, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने गिनाये KEY प्वाइंट्स - CRIME REVIEW MEETING

समीक्षा बैठक में एडीजी ने विशेष रूप से महिला अपहरण व अन्य महिला संबंधी अपराधों को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए.

CRIME REVIEW MEETING
क्राइम कंट्रोल को लेकर नैनीताल में बड़ी बैठक (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 22, 2025 at 3:41 PM IST

नैनीताल: एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने नैनीताल में कुमाऊं के सभी पुलिस अधिकारियों के साथ अपराध समीक्षा बैठक कीय बैठक में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने अपराध नियंत्रण करने के लिए सख्त दिशा निर्देश दिये. साथ ही उन्होंने कहा लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दौरान घटना की जांच सीबीसीआईडी को सौंप गई है.

एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने कहा सरकार ने नैनीताल में हुई घटना की जांच के लिए अब सीबीसीआईडी को दी है. नैनीताल पहुंचे एडीजी वी. मुरुगेशन ने पुलिस लाइन नैनीताल में कुमाऊं के पुलिस अधिकारियों के साथ अपराध समीक्षा बैठक की. इस दौरान वी मुरुगेशन ने महिला अपराध, चोरी-नकबजनी, साइबर क्राइम, अवैध हथियार और नशे की सप्लाई चेन पर त्वरित व प्रभावी कार्रवाई के निर्देश देते हुए लंबित विवेचनाओं को समय पर निस्तारित करने, अज्ञात शवों की शिनाख्त और विवेचनात्मक कार्यवाहियों में पारदर्शिता लाने पर भी जोर दिया. नैनीताल पुलिस लाइन सभागार में हुई बैठक में विभिन्न अपराधों की स्थिति, लंबित मामलों के खुलासे और गिरफ्तारी करने के सख्त निर्देश दिए.

क्राइम कंट्रोल को लेकर नैनीताल में बड़ी बैठक (ETV BHARAT)

एडीजी ने विशेष रूप से महिला अपहरण व अन्य महिला संबंधी अपराधों को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों की विवेचना संवेदनशीलता के साथ की जाए तथा आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए. बैठक में चोरी और नकबजनी के मामलों में त्वरित निस्तारण करने तथा आरोपियों की शत-प्रतिशत गिरफ्तारी कर संपत्ति की बरामदगी पर जोर दिया गया. साथ ही आर्म्स एक्ट के अंतर्गत सख्त कार्रवाई करने और अवैध हथियारों की सप्लाई चैन पर रोक लगाने के निर्देश भी दिए.

एडीजी ने कहा कि अवैध नशे की सप्लाई चेन को तोड़ना पुलिस की प्राथमिकता होनी चाहिए. इसके लिए सभी जिलों को सक्रिय रहते हुए एंट्री प्वॉइंट्स, बैरियरों और संदिग्ध स्थलों पर लगातार चेकिंग करने के निर्देश दिए. साइबर अपराधों को बढ़ती चुनौती बताते हुए एडीजी ने 1930 हेल्पलाइन की कार्यक्षमता को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया. उन्होंने निर्देश दिया कि साइबर फ्रॉड मामलों में पीड़ितों की संपत्ति की बरामदगी सुनिश्चित की जाए.

लंबित विवेचनाओं और विभागीय कार्यवाही पर नजर: बैठक में लंबित विवेचनाओं को समय पर पूरा करने, विवेचनात्मक कार्यवाहियों में पारदर्शिता लाने और विभागीय कार्यवाहियों को तय समयसीमा में निस्तारित करने के निर्देश दिए गये. उन्होंने कहा अज्ञात शवों की शिनाख्त के लिए अभियान चलाया जा रहा है. इसके लिए जनपद स्तर पर प्रभावी कार्य योजना बनाकर तेजी से कार्रवाई की जाए. बैठक में आईजी कुमाऊं रिद्धिम अग्रवाल, एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा, एसएसपी ऊधमसिंह नगर मणिकांत मिश्रा, एसएसपी अल्मोड़ा देवेंद्र पींचा, एसपी पिथौरागढ़ अशोक ए गणपति एवं रेखा यादव, एसपी बागेश्वर आर. चंद्रशेखर घोड़के तथा एसपी क्राइम ऊधमसिंह नगर निहारिका तोमर मौजूद रहे.

