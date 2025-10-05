हाईकोर्ट ने कहा- साक्ष्यों के आधार पर ही तलब किए जा सकते हैं अतिरिक्त अभियुक्त, अदालतें संयम बरतें
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा कि सीआरपीसी की धारा 319 की शक्ति असाधारण है. अदालतें संयम बरतें.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 5, 2025 at 6:18 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि सीआरपीसी की धारा 319 के तहत प्रदत्त शक्ति असाधारण है. इसका प्रयोग संयम और सावधानी से किया जाना चाहिए. इस धारा के तहत अतिरिक्त अभियुक्तों को तलब करने की ट्रायल कोर्ट की शक्ति मुकदमे के दौरान उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों तक ही सीमित है. केवल विवेचना के दौरान एकत्रित सामग्री के आधार पर इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता.
हाईकोर्ट ने सीजेएम का आदेश रद्द किया: न्यायमूर्ति समीर जैन ने चंदौली निवासी राम नारायण राम दारोगा और दो अन्य, बाबूलाल दरोगा व समीर उर्फ श्रवण यादव को आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506 और 427 के तहत मुकदमे का सामना करने के लिए तलब किए जाने का सीजेएम का आदेश रद्द कर दिया है.
आरोप-पत्र दाखिल नहीं किया था: याचियों व छह अन्य के खिलाफ तंचू की पत्नी और उसके दो बेटों पर हमला करने का आरोप था. विवेचक ने संलिप्तता के ठोस सबूत नहीं मिलने के आधार पर याचियों के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल नहीं किया था. याचिका में कहा गया कि मामले की प्राथमिकी सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत अर्जी के माध्यम से दो महीने बाद दर्ज की गई थी. अभियोजन पक्ष और शिकायतकर्ता के वकील ने दलील दी कि गवाहों ने याचियों के नाम स्पष्ट रूप से बताए हैं इसलिए उनकी गवाही पर अविश्वास नहीं किया जा सकता.
गवाहों के बयानों पर विचार करें: धारा 319 सीआरपीसी के तहत किसी अभियुक्त को समन करते समय ट्रायल कोर्ट को केवल अपने समक्ष प्रस्तुत गवाहों के बयानों पर ही विचार करना चाहिए. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 319 से यह स्पष्ट है कि ट्रायल कोर्ट को साक्ष्य के आधार पर किसी ऐसे व्यक्ति को जो मामले में अभियुक्त नहीं है, मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाने का अधिकार है. साक्ष्य शब्द महत्वपूर्ण है.
केस डायरी की सामग्री पर भरोसा न करें: साक्ष्य शब्द मुकदमे के दौरान दर्ज साक्ष्य तक सीमित है. ट्रायल कोर्ट को अपने समक्ष प्रस्तुत गवाहों के बयानों पर विचार करना चाहिए. उसे केवल आरोप-पत्र या केस डायरी में उपलब्ध सामग्री पर भरोसा नहीं करना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने गवाहों के बयानों पर भरोसा तो किया लेकिन वह प्राथमिकी दर्ज करने में देरी, गवाही की गुणवत्ता या यह तय करने में विफल रही कि क्या वे याचियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया से भी अधिक मजबूत मामला साबित करते हैं.
तथ्यों का उचित विश्लेषण जरूरी: हाईकोर्ट ने यह पाते हुए कि ट्रायल कोर्ट ने मामले के तथ्यों का उचित विश्लेषण किए बिना गवाहों के बयानों को आंख बंद करके स्वीकार कर लिया, याचियों को बतौर अभियुक्त सम्मन करने के आदेश को विधि विरुद्ध मानते हुए रद्द कर दिया.
