छिंदवाड़ा के आदर्श शर्मा किया कमाल, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर फहराया तिरंगा
इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज, छिंदवाड़ा सांसद बंटी विवेक साहू, पूर्व राज्यपाल की मौजूदगी में मेडल और प्रमाण पत्र देकर किया गया सम्मानित.
Published : September 14, 2025 at 8:05 PM IST
छिन्दवाड़ा: छिंदवाड़ा के युवा ने स्वतंत्रता दिवस के दिन अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलेमिंजारों पर राष्ट्रीय ध्वज फ़हराकर अपनी यात्रा को ऑपरेशन सिंदूर के नाम समर्पित किया. उसकी इस उपलब्धि पर 23 साल के युवा का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है.
छिंदवाड़ा में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की टीम ने दिया मैडल
छिंदवाड़ा के चंद्रप्रभा लॉन में आदर्श शर्मा को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की टीम ने छिंदवाड़ा सांसद बंटी विवेक साहू, पूर्व राज्यपाल सुश्री अनुसुइया उइके और कलेक्टर शीलेंद्र सिंह की मौजूदगी में मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया.
छोटे से गाँव से निकलकर किलिमंजारो पर फहराया तिरंगा
पर्वतारोही आदर्श शर्मा का जनाम चौरई ब्लॉक के गुरैया गांव में हुआ है. उनके पिता कमल कृष्ण शर्मा एवं माता रजनी शर्मा दोनों ही शिक्षक हैं. आदर्श की प्रारंभिक शिक्षा विद्याभूमि पब्लिक स्कूल, छिंदवाड़ा में हुई. इसके बाद आईपीएस कॉलेज, छिंदवाड़ा से उन्होंने B.B.A किया. 2024 में शैक्षणिक भ्रमण हेतु जब वह मनाली गए, तब उन्होंने पहली बार पैराग्लाइडिंग की. यहीं से उनके मन में एडवेंचर स्पोर्ट्स करने का विचार आया.
सैनिक से मुलाकात ने बनाया पर्वतारोही
आदर्श शर्मा ने बताया कि उनकी मुलाकात भारतीय सेना के प्रसिद्ध पर्वतारोही ब्रिगेडियर सौरभ सिंह शेखावत से हुई. उन्होंने आदर्श को माउंटेनियरिंग की दुनिया के बारे में बताया और प्रेरित किया. ब्रिगेडियर शेखावत भारतीय सेना में 30 वर्षों तक सेवारत रहे. उन्हें देश के सबसे अनुभवी पर्वतारोहियों में गिना जाता है. वह 31 अगस्त 2024 को सेना से सेवानिवृत्त हुए. उनकी जीवन यात्रा और उपलब्धियां आदर्श के लिए बड़ी प्रेरणा बनीं. उन्होंने फरवरी 2023 – ऋषिकेश में 117 मीटर ऊंचाई से बंजी जंपिंग की. सितंबर 2024 हरियाणा के नारनौल से 10,000 फीट ऊँचाई से स्काई डाइविंग की.
राष्ट्रभक्ति से जुड़ा संकल्प
जून 2025 को जब देश भर में ऑपरेशन सिंदूर की गूंज थी, तब आदर्श शर्मा अपने JCO भाई प्रशांत गौतम से प्रेरित हुए. उन्होंने ठान लिया कि वह भी राष्ट्रसेवा में योगदान देंगे. इसी संकल्प के साथ उन्होंने 15 अगस्त 2025 को अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट किलिमंजारो (तंजानिया) पर तिरंगा फहराकर ऑपरेशन सिंदूर को भारत को समर्पित किया.