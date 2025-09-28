कानपुर पहुंचीं एक्ट्रेस सुष्मिता सेन; फैंस से बोलीं- इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया, क्या मैं सेल्फी ले सकती हूं?
अभिनेत्री की एक झलक पाने के लिए हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 28, 2025 at 11:11 PM IST
कानपुर : एक्ट्रेस सुष्मिता सेन रविवार यानी 28 सितंबर को एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए कानपुर पहुंचीं. इस बात की जानकारी मिलते ही अभिनेत्री की एक झलक पाने के लिए हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए. जैसे ही सुष्मिता सेन ने स्टेज पर कदम रखा तो लोगों ने तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया.
एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने भी अपने चाहने वालों को निराश न करते हुए उनका हाथ हिलाकर न सिर्फ अभिवादन किया, बल्कि उन्होंने खुलकर उनसे बातचीत भी की. जैसे ही सुष्मिता सेन स्टेज पर आईं, उन्होंने बड़े ही प्यार भरे अंदाज में कानपुर वालों का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि हेलो कानपुर!, मुझे आप लोगों के बीच दूसरी बार आकर बहुत ज्यादा खुशी मिली है. आप सभी ने मुझे जो प्यार और मोहब्बत दी है, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका धन्यवाद व्यक्त करती हूं.
अभिनेत्री सुष्मिता सेन ने देखा कि उनके फैंस बहुत जोश में हैं. उन्होंने तुरंत भीड़ से एक मजेदार सवाल किया. उन्होंने पूछा कि क्या मैं आप लोगों के साथ एक अच्छी सी सेल्फी ले सकती हूं? उनका इतना कहना था कि भीड़ का जोश सातवें आसमान पर पहुंच गया. लोग जोर-जोर से तालियां बजाने लगे और खुशी से उछल पड़े. बहुत से फैंस ने जोर से आवाज़ लगाकर उन्हें हाय-हेलो भी कहा. सुष्मिता सेन ने भी मुस्कुराते हुए सबका अभिवादन किया और हाथ हिलाकर जवाब दिया.
उन्होंने कहा कि वह सभी के साथ अलग-अलग तरह से फोटो खींचेगी और उन तस्वीरों को बाद में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर भी करेंगी. सुष्मिता सेन की सादगी और इस वादे ने कानपुर के लोगों का दिल जीत लिया. लोग उनकी तारीफ करते नहीं थके और देर तक उनके लिए तालियां बजाते रहे.
