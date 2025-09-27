ETV Bharat / state

सीता के किरदार में खुद को सौभाग्यशाली मानती हैं अभिनेत्री शिल्पा रायजादा ,मां सीता के आदर्शों से हैं प्रभावित

सीता का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री शिल्पा रायजादा से खास बात: शिल्पा बताती हैं कि कुछ रोल ऐसे होते हैं, जो जहन तक अपनी छाप छोड़ देते हैं. मां सीता का किरदार भी ऐसा ही है. इसको निभाने से एक अलग तरह की शक्ति और शांति का आभास होता है. पूरी रामायण में कुछ भाग ऐसे हैं जिनका मंचन करना बहुत अच्छा लगता है. इसमें पहला है श्री राम और मां सीता की शादी अध्याय. इसमें जब मां सीता 5 फेरे पर श्री राम के आगे आ कर वचन लेती हैं.

शिल्पा राजयादा इसके लिए वह अपने आपको सौभाग्यशाली मानती हैं कि 3 वर्षों से रामलीला में मां सीता का किरदार निभा रही हैं. इन्होंने स्टार प्लस के हमारी देवरानी में पद्मिनी, कलर्स टीवी के वीर शिवाजी में बेगम रुखसार, ज़ी टीवी के जोधा अकबर में शहनाज़ और एंड टीवी के दिल्ली वाली ठाकुर गर्ल्स में बिन्नी की भूमिकाओं के लिए जाना जाता है. उन्हें 2016 से 2021 तक स्टार प्लस पर ये रिश्ता क्या कहलाता है में सुरेखा अखिलेश गोयनका के रूप में देखा गया था. ईटीवी भारत ने श्री धार्मिक लीला कमेटी के ग्रीन रूम में शिल्पा रायजादा से खास बातचीत की. आइए जानतें उन्होंने क्या बताया?

नई दिल्ली: रामलीला की कथा में मां सीता का किरदार केंद्र बिंदु होता है. वहीं रामलीलाओं में मां सीता का किरदार निभाने वाली कलाकार या अभिनेत्री भी इस सच्चाई को ध्यान रखते हुए मंचन करती हैं. लालकिला मैदान स्थित माधव दास पार्क में आयोजित हो रही श्री धार्मिक लीला कमेटी में मशहूर भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री शिल्पा रायजादा मां सीता की भूमिका निभा रही हैं.

रामलीला में सीता की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री शिल्पा रायजादा (ETV Bharat)

सीता के किरदार से शिल्पा काफी प्रभावित : सनातन धर्म में मान्यता है कि इसकी शुरुआत मां सीता ने ही की थी. वहीं रामायण में दूसरा भाग है वनवास जाने से पहले का संवाद. इसमें मां सीता प्रभु राम के साथ जाने की जिद्द करती हैं और कहती है "दोनों मिल कर अब हम है इसलिए अब मैं की बात नहीं करना". यह दो भाग दर्शाते हैं कि राम राज्य से ही महिलाओं ने निर्णय लेना शुरू कर दिया था.



मां सीता की हर भूमिका ही प्रेरणादायी-शिल्पा : तीन साल पहले जब शिल्पा ने पहली बार मां सीता का किरदार निभाया था तब उनको थोड़ी घबराहट होती थी. लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इस किरदार को पूरी शिद्दत से करना शुरू किया तो यह भी उनके लिए आसान हो गया. शिल्पा बताती हैं कि रामलीला के मंचन में मां सीता तीन तरह के रूप में नजर आती है. इसमें स्वयंवर के समय राजकुमारी, वनवास के समय साध्वी और अयोध्या वापसी के बाद महारानी के रूप में वैसे तो यह तीनों ही रूप शिल्पा को पसंद है लेकिन साध्वी या वनवासनी की पोशाक सबसे ज्यादा पसंद आती है क्योंकि वे कॉटन के कपड़े होते हैं. उनको पहन कर मंचन के दौरान गर्मी नहीं लगती.

मां सीता की हर भूमिका ही प्रेरणादायी-शिल्पा (ETV Bharat)



रामायण के सकारात्मक ज्ञान को याद रखने के लिए रामलीला का मंचन : भारत में रामलीलाओं का मंचन कई सालों से होता आ रहा है ताकि लोग रामायण में दिए गए सकारात्मक ज्ञान को कभी न भूले. रामायण में मां सीता ने पतिव्रता नारी होने की सभी खूबियों को दर्शाया गया है लेकिन वर्तमान में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई है जिन्हें पतिव्रता नारी होने की सारी हदों को पार कर दिया है. इस पर शिल्पा का मानना है कि यह एक मानसिक रोग है जिसका निवारण करना मुश्किल है. रामलीलाओं के मंचन के दौरान हम यही सोचते हैं कि लोग अच्छी चीज सीखें और महिलाएं एक अच्छे परिवार का निर्माण करें.

मां सीता के आदर्शों से हैं प्रभावित शिल्पा रायजादा (ETV Bharat)

शिल्पा रायजादा अभिनेत्री के साथ थिएटर आर्टिस्ट भी हैं : शिल्पा केवल मशहूर टीवी अभिनेत्री नहीं है बल्कि वह एक बेहतरी थिएटर आर्टिस्ट भी हैं. वह बीते तीन वर्षों से जय श्री राम रामायण में मां सीता के किरदार का मंचन थिएटर में कर रही हैं. सर्वप्रथम उन्होंने टीवी पर पहली बार माता की चौकी में मां सीता की छोटी सी भूमिका निभाई थी तभी से उनकी चाह थी कि एक बार रामलीला के बड़े मंच पर मां सीता के किरदार का मंचन करें. बता दें कि शिल्पा रायज़ादा का जन्म 12 जुलाई 1990 को पाथाखेड़ा, बैतूल जिले, मध्य प्रदेश में हुआ .उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा लिटिल फ्लावर हाई स्कूल, पाथाखेड़ा से पूरी की है.

शिल्पा रायजादा का अब तक का सफर : बचपन से ही शिल्पा हमेशा एक अभिनेत्री बनना चाहती थीं. उनके गृह नगर पाथाखेड़ा में कोई कॉलेज नहीं है, यह एक कोयला खदान क्षेत्र और एक बहुत छोटा शहर है, इसलिए वह भोपाल आ गईं. एमवीएम कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की. भोपाल में उन्होंने आजतक समाचार चैनल के लिए एंकरिंग की, मध्य प्रदेश राज्य के आदिवासी लोगों की विकास कहानियों को कवर किया. भोपाल में उन्होंने अपने पहले शो हमारी देवरानी के लिए ऑडिशन दिया और चयनित हो गईं. उनकी एक बड़ी बहन, सुमन रायज़ादा और दो भाई, सौमित्र और सिद्धार्थ रायज़ादा हैं.



