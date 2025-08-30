ETV Bharat / state

वाराणसी पहुंचीं अभिनेत्री सारा अली खान; दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में हुईं शामिल, बोलीं- यहां आना अच्छा लगता है

जलस्तर बढ़ा होने के कारण गंगा सेवा निधि कार्यालय पर सम्पन्न हो रही है मां गंगा की आरती.

वाराणसी पहुंचीं अभिनेत्री सारा अली खान.
वाराणसी पहुंचीं अभिनेत्री सारा अली खान.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 30, 2025 at 10:56 PM IST

वाराणसी : धर्म और अध्यात्म नगरी काशी हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है. शनिवार को काशी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि की ओर से होने वाली विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में अभिनेत्री सारा अली खान शामिल हुईं. इस दौरान उन्होंने पूरे विधि विधान से मां गंगा का पूजन किया. जलस्तर बढ़ा होने के कारण इस समय मां गंगा की आरती गंगा सेवा निधि कार्यालय पर सम्पन्न हो रही है.

वाराणसी पहुंचीं अभिनेत्री सारा अली खान

पूरे विधि विधान से गंगा पूजन किया : अभिनेत्री सारा अली खान ने बताया कि दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती अपनी भव्यता, घंटियों और ढोल की आवाजों और मंत्रों के उच्चारण के लिए विश्व प्रसिद्ध है. मुझे यहां आना अच्छा लगता है. इस बीच मां गंगा की आरती में शामिल श्रद्धालु अपने बीच अभिनेत्री को देखकर उत्साहित दिखे. अभिनेत्री सारा अली खान ने पूरे विधि विधान से गंगा पूजन किया.

दशाश्वमेध घाट पर अभिनेत्री सारा अली खान ने विधि विधान से की पूजा.
दशाश्वमेध घाट पर अभिनेत्री सारा अली खान ने विधि विधान से की पूजा.

बाबा विश्वनाथ के किये दर्शन : गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने बताया कि शनिवार को लगभग 6:00 बजे अभिनेत्री सारा अली खान पहुंचीं थीं. यहां पर लगभग 45 मिनट तक आरती में शामिल हुईं. उन्होंने पूरी आरती को देखा. उनके साथ उनके कुछ रिश्तेदार आए थे. उन्होंने बाबा श्रीकाशी विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन किया. उन्होंने बताया कि सारा अली खान तीन बार गंगा आरती में शामिल हो चुकी हैं.

2020 में भी किया था वाराणसी का दौरा : उन्होंने बताया कि सारा अली खान अपनी मां अमृता सिंह के साथ कई बार दशाश्वमेध घाट पर विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में शामिल हो चुकी हैं. उन्होंने मार्च 2020 में भी वाराणसी का दौरा किया था और उस समय मां के साथ घाट पर आरती देखी थी. यह उनके वाराणसी के आध्यात्मिक दौरों का हिस्सा रहा है, जिसमें उन्होंने गंगा पूजा और आरती में भाग लिया था. इस दौरान गंगा सेवा निधि अध्यक्ष सुशांत मिश्रा, कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, सचिव सुरजीत सिंह, सचिव हनुमान यादव द्वारा अंगवस्त्र प्रसाद देकर स्वागत किया गया. संस्था की तरफ से उन्हें अंग वस्त्रम प्रसाद और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया.

