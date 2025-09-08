ETV Bharat / state

वाराणसी पहुंचीं एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह, गंगा आरती में शामिल हुईं, 45 मिनट तक विधि विधान से किया पूजा

अभिनेत्री ने वाराणसी आते ही सबसे पहले बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन किए, उसके बाद अन्य मंदिरों में भी दर्शन पूजन किया.

वाराणसी में गंगा आरती में शामिल हुईं रकुल प्रीत सिंह.
वाराणसी में गंगा आरती में शामिल हुईं रकुल प्रीत सिंह. (Photo Credit; Ganga Seva Nidhi)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 8, 2025 at 9:55 PM IST

वाराणसी : बॉलीवुड अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह सोमवार को विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती में शामिल हुईं. रकुल प्रीत सिंह ने मां गंगा का वैदिक रीति से आरती-पूजन किया. कुछ देर हाथ जोड़ कर अपने मन की कामनाएं मां गंगा से व्यक्त भी किया. पूरी तरह भाव विभोर रकुल प्रीत सिंह ने आरती का आनंद लिया और मोबाइल से आरती की फोटो भी ली. श्रद्धालुओं ने अभिनेत्री को अपने देख घेर लिया और सेल्फी भी ली.

गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती इन दोनों गंगा सेवा निधि के ऑफिस की छत पर हो रही है. अभिनेत्री ने वाराणसी आते ही सबसे पहले बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन किए, उसके बाद अन्य मंदिरों में भी दर्शन पूजन किया.

गंगा सेवा निधि के कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी ने बताया, नवंबर 2025 में रकुल प्रीत सिंह की फिल्म दे दे प्यार दे पार्ट- 2 रिलीज होने वाली है. इसे लेकर अभिनेत्री काफी उत्साहित हैं. फिल्म की सफलता के लिए बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन किए और गंगा आरती में शामिल हुईं.

आशीष तिवारी ने बताया कि अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह लगभग 45 मिनट तक पूरे विधि विधान से मां गंगा का पूजन किया और भव्य संध्याकालीन आरती भी देखा. रकुल प्रीत सिंह ने बताया कि वह अपनी फिल्म के सिलसिले में बनारस आई हैं. उन्होंने कहा कि काशी आकर मन को काफी शांति मिलती है. बाढ़ की वजह से नाव में नहीं बैठ पाईं.

