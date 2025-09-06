लखनऊ में सीएम आवास के पास एक्ट्रेस ने की सुसाइड की कोशिश, बोली- योगी बाबा लड़कियों को न्याय नहीं मिल रहा, जानिए क्या है मामला

ETV Bharat / state

लखनऊ : सीएम आवास के पास एक एक्ट्रेस ने शनिवार दोपहर सुसाइड करने की कोशिश की. मौके पर तैनात सुरक्षा बलों और आत्मदाह विरोधी दस्ते ने तत्काल पकड़ लिया और सुसाइड करने से बचा लिया. महिला नोएडा से लखनऊ आई थी. उसके साथ चार साल का बेटा और बड़ी बहन भी थी. महिला को हिरासत में लेकर गौतमपल्ली थाने ले जाया गया है, जहां पर उससे पूछताछ की जा रही है. वहीं महिला ने 2 मिनट 37 सेकेंड का एक वीडियो भी जारी किया है. पीड़िता ने कहा कि न्याय बाबा की सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. योगी बाबा आपकी सरकार में क्या हो रहा है, लड़कियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है.

हाईकोर्ट के आदेश पर दर्ज कराया था केस : पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि गाजियाबाद के शालीमार थाने में हाईकोर्ट के आदेश पर रेप का केस दर्ज कराया था. महिला ने बताया कि उसने 24 जून को पुलिस को तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने उस समय कोई कार्रवाई नहीं की. करीब 25 दिन बाद हाईकोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई. आरोप है कि उसने कई बार पुलिस को आरोपी की लोकेशन की जानकारी दी, लेकिन अधिकारियों ने कार्रवाई करने में रुचि नहीं दिखाई.

इंस्टाग्राम पर भी दी थी सुसाइड की चेतावनी : पीड़िता ने न्याय नहीं मिलने से निराश होकर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सार्वजनिक रूप से लिखा था कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वह मुख्यमंत्री आवास के बाहर आत्मदाह कर लेगी. लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. पीड़िता ने कहा कि हरियाणवी व देहाती फिल्म निर्माता उत्तर कुमार ने उसकी और कई लड़कियों की जिंदगी खराब की है.

हापुड़ की रहने वाली है महिला : गौतमपत्ली थाना प्रभारी रत्नेश सिंह ने बताया, शनिवार दोपहर करीब 12:40 बजे हापुड़ के थाना पिलखुवा की रहने वाली हरियाणवी एक्ट्रेस मुख्यमंत्री आवास के पास पहुंची. अपने ऊपर ज्वलनशील तरल पदार्थ डालने जा रही थी, तभी सुरक्षा में लगे जवानों ने महिला को पकड़ लिया. महिला व उसके साथ आए लोगों को हिरासत में लेकर गौतमपाली थाना ले जाया गया.

फिल्म डायरेक्टर पर रेप का आरोप : पूछताछ करने पर बताया गया कि हरियाणवी व देहाती फिल्म निर्माता उत्तर कुमार के साथ पीड़ित महिला फिल्मों में काम करती थी. 2024 में दोनों के बीच विवाद हो गया. जिसके बाद एक्ट्रेस ने थाना शालीमार जिला गाजियाबाद में मुकदमा दर्ज कराया था. जांच में अपराध होना सिद्ध नहीं पाया गया. जिसपर विवेचक ने अंतिम पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया था. जिससे नाराज होकर एक्ट्रेस ने आज आत्मदाह करने का प्रयास किया.