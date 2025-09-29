एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी ने किए बाबा विश्वनाथ के दर्शन; गंगा आरती में हुए शामिल
सिध्दांत चतुर्वेदी की फिल्म धड़क 2 हाल ही में रिलीज हुई, काशी से बेहद प्रभावित नजर आए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 29, 2025 at 10:30 AM IST
वाराणसी: उत्तर प्रदेश के बलिया से निकलकर बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने वाले एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी रविवार को वाराणसी पहुंचे. इस दौरान वह पूरे भक्ति में नजर आए. उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया. इसके बाद वो वाराणसी के विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में शामिल और गंगा पूजन किया. उन्होंने वाराणसी में हो रहे विकास की सराहना किया. कहा कि वाराणसी में काफी विकास हुआ है. बचपन से ही उनका वाराणसी आना जाना है.
बनारसी चाट का स्वाद चखा: बता दें कि सिध्दांत चतुर्वेदी की फिल्म धड़क 2 हाल ही में रिलीज हुई है. जिसको दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं. सिद्धांत चतुर्वेदी वाराणसी की गलियों में घूमा एवं बनारसी चाट का भी स्वाद चखा. उन्होंने अपने बचपन को याद करते हुए कहा कि वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय आना जाना हुआ करता था. वह काशी में जब भी आते हैं तो गंगा आरती में शामिल होते हैं. आज बाबा काशी विश्वनाथ एवं मां गंगा की दर्शन पूजन एवं आरती में शामिल होने का मौका मिला.
बहुत सारा प्यार मिला: उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे एक अवसर मिला है. एक फिल्म के बाद मुझे कई फिल्मों का करने का अवसर मिला. आगे भी कई फिल्में हैं, जिसमें काम करने का मौका मिलेगा. मेरे पहला शो ओटीटी से इनसाइड एज से शुरू हुई थी. उसके बाद मुझे बहुत सारा प्यार मिला. उन्होंने कहा कि वाराणसी एक अच्छी लोकेशन है. यहां के कलाकार बहुत है. यहां सारी चीज हैं.
