ETV Bharat / state

एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी ने किए बाबा विश्वनाथ के दर्शन; गंगा आरती में हुए शामिल

सिध्दांत चतुर्वेदी की फिल्म धड़क 2 हाल ही में रिलीज हुई, काशी से बेहद प्रभावित नजर आए.

एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी की ईटीवी भारत से बातचीत.
एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी की ईटीवी भारत से बातचीत. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 29, 2025 at 10:30 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी: उत्तर प्रदेश के बलिया से निकलकर बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने वाले एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी रविवार को वाराणसी पहुंचे. इस दौरान वह पूरे भक्ति में नजर आए. उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया. इसके बाद वो वाराणसी के विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में शामिल और गंगा पूजन किया. उन्होंने वाराणसी में हो रहे विकास की सराहना किया. कहा कि वाराणसी में काफी विकास हुआ है. बचपन से ही उनका वाराणसी आना जाना है.


बनारसी चाट का स्वाद चखा: बता दें कि सिध्दांत चतुर्वेदी की फिल्म धड़क 2 हाल ही में रिलीज हुई है. जिसको दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं. सिद्धांत चतुर्वेदी वाराणसी की गलियों में घूमा एवं बनारसी चाट का भी स्वाद चखा. उन्होंने अपने बचपन को याद करते हुए कहा कि वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय आना जाना हुआ करता था. वह काशी में जब भी आते हैं तो गंगा आरती में शामिल होते हैं. आज बाबा काशी विश्वनाथ एवं मां गंगा की दर्शन पूजन एवं आरती में शामिल होने का मौका मिला.

एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी की ईटीवी भारत से बातचीत. (Video Credit; ETV Bharat)
सिद्धांत चतुर्वेदी ने ईटीवी भारत से कहा कि हर साल यहां आता रहता हूं. यहां सिस्टेमेटिक बदलाव हो रहे है. उनकी आगामी फिल्म संजय लीला भंसाली प्रोड्यूज कर रहे है. मोनाल ठाकुर के साथ वो एक रोमांटिक फिल्म हैं. इसके बाद विकास बहल की फिल्म में जया बच्चन के साथ नजर आएंगे, जो एक फैमिली ड्रामा है. इसके साथ अन्य फिल्मों में काम शुरू होने वाला हैं.


बहुत सारा प्यार मिला: उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे एक अवसर मिला है. एक फिल्म के बाद मुझे कई फिल्मों का करने का अवसर मिला. आगे भी कई फिल्में हैं, जिसमें काम करने का मौका मिलेगा. मेरे पहला शो ओटीटी से इनसाइड एज से शुरू हुई थी. उसके बाद मुझे बहुत सारा प्यार मिला. उन्होंने कहा कि वाराणसी एक अच्छी लोकेशन है. यहां के कलाकार बहुत है. यहां सारी चीज हैं.

यह भी पढ़ें: युध्रा' का लेटेस्ट ट्रैक हट जा बाजू रिलीज, देखें सिद्धांत चतुर्वेदी और राघव जुयाल के धमाकेदार डांस मूव्स

यह भी पढ़ें: 'आपको लगा मैं अभिमन्यू..' सिद्धांत चतुर्वेदी की 'युध्रा' का ट्रेलर आउट, 'एंग्री यंग मैन' के अवतार में ड्रग्स के खिलाफ लड़ रहे लड़ाई

For All Latest Updates

TAGGED:

VARANASI NEWSSIDDHANT CHATURVEDI IN VARANASIUP NEWSसिद्धांत चतुर्वेदीACTOR SIDDHANT CHATURVEDI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

AC कर रहा आंखें खराब! स्टडी में खुलासा; ड्राई आई सिंड्रोम की प्रॉब्लम बढ़ी, कैसे करें बचाव

यूपी के लोगों को मिला बड़ा तोहफा; हर वर्ग के लिए 10,866 नए आशियाने बनाए जाएंगे, 21 रीयल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी

आयुष मेडिकल कॉलेजों में एमडी की सीटों पर काउंसिलिंग शुरू, जानें कितनी सीटों पर मिलेगा प्रवेश?

काशी के इस मंदिर में केवल झरोखे से 'काली यंत्र' के दर्शन; विध्वंस करने पहुंची औरंगजेब की पूरी सेना हो गई थी बीमार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.