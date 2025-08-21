कानपुर: महाभारत में महाराजा शांतनु का किरदार निभाकर देश भर में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले अभिनेता संजय शुक्ला फरियाद लेकर डीएम के सामने पहुंचे. उन्होंने अपनी पैतृक जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे की शिकायत डीएम से की. डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने एसडीएम सदर को मामले की जांच करने का आदेश दिया.

पिता इस जमीन पर अस्पताल बनाना चाहते हैं: जिलाधिकारी दफ्तर में जनता दर्शन के दौरान सोमवार को पहुंचे अभिनेता संजय शुक्ला ने डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह को शिकायत पत्र दिया. उन्होंने बताया कि उनके पिता स्वर्गीय श्याम नारायण शुक्ला उर्सला अस्पताल में सर्जन थे. वर्ष 1969 में उन्होंने दिल्ली सुजानपुर क्षेत्र में एक भूखंड खरीदा था. पिता की इच्छा थी कि इस पर गरीबों के लिए एक अस्पताल बनाया जाए.

पिता का अधूरा सपना पूरा करना चाहते हैं संजय: उनका असमय निधन हो जाने के कारण, यह सपना अधूरा रह गया. अब वह अपने भाई पवन कुमार के साथ मिलकर पिता की इस मंशा को पूरा करना चाहते हैं. कानपुर के रहने वाले अभिनेता संजय शुक्ला ने बताया कि वह काफी लंबे अरसे से मुंबई में रह रहे हैं.

पैतृक जमीन पर दबंगों ने किया कब्जा: अभी हाल ही में जब वह जमीन पर निर्माण करने के लिए पहुंचे, तो कुछ लोगों ने उन्हें निर्माण कार्य करने से रोक दिया. उन पर जबरन दबाव भी बनाया. उन्होंने कहा कि यह स्थिति उनके लिए बेहद ही दुखदायक है, क्योंकि वह अपने पिता की याद में गरीबों के हित के लिए कुछ करना चाहते हैं.

उप जिलाधिकारी सदर करेंगे मामले की जांच: अभिनेता संजय शुक्ला को जनता दर्शन में लोगों ने एक आम नागरिक की तरह डीएम को अपनी फरियाद सुनाते हुए देखा, तो वह एकदम हैरान रह गये. जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने अभिनेता संजय शुक्ला की बात को बेहद गंभीरता से सुना. साथ ही मामले की जांच उप जिलाधिकारी सदर को सौंप दी.

