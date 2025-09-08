ETV Bharat / state

'ये तो बदला हुआ बिहार है..' पाकिस्तानी पूर्वजों का पिंडदान कर बोले 'महाभारत के दुर्योधन' पुनीत इस्सर

पिंडदान करते पुनीत इस्सर ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : September 8, 2025 at 6:29 PM IST 2 Min Read