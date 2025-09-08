'ये तो बदला हुआ बिहार है..' पाकिस्तानी पूर्वजों का पिंडदान कर बोले 'महाभारत के दुर्योधन' पुनीत इस्सर
महाभारत सीरियल के 'दुर्योधन' पुनीत इस्सर गया जी पहुंचे. पूर्वजों का पिंडदान कर उन्होंने बदल चुके बिहार की तारीफ की और प्रसन्नता जताई-
Published : September 8, 2025 at 6:29 PM IST
गया : बिहार के पितृपक्ष मेला में महाभारत सीरियल में 'दुर्योधन' का किरदार निभाने वाले 'अभिनेता पुनीत इस्सर' सोमवार को गया जी पहुंचे. यहां उन्होंने अपने पाकिस्तानी पूर्वजों समेत समस्त पितरों का पिंडदान किया. इस मौके पर उन्होंने बिहार की व्यवस्था की जमकर सराहना की और कहा कि यह तो एकदम बदला हुआ बिहार है.
पितृपक्ष मेले में पहुंचे चर्चित चेहरे : गया जी में चल रहे विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले में वीआईपी का आगमन शुरू हो गया है. इसी क्रम में हिंदी सिनेमा और छोटे पर्दे पर 'दुर्योधन' का किरदार निभाकर मशहूर हुए 'पुनीत इस्सर' भी पहुंचे. उन्होंने अपने समस्त पूर्वजों का पिंडदान कर मोक्ष की कामना की.
पिंडदान का पूरा हुआ कर्मकांड : पावन फल्गु नदी, अक्षयवट और विष्णुपद मंदिर में पुनीत इस्सर ने विधिवत पिंडदान किया. उन्होंने अपने माता-पिता समेत सभी पूर्वजों के लिए तर्पण और पूजा अर्चना की. गयापाल पंडा विश्वनाथ की मौजूदगी में तीन वेदियों पर पिंडदान का कर्मकांड संपन्न हुआ.
पत्नी संग किया पूर्वजों का श्राद्ध : पुनीत इस्सर अपनी पत्नी दीपाली इस्सर के साथ पिंडदान के लिए पहुंचे थे. उनके पूर्वज पाकिस्तान के रावलपिंडी से जुड़े रहे हैं. इस दौरान सत्यजीत पुरी भी मौजूद रहे, जिन्होंने अपने पितरों का पिंडदान किया. पुनीत इस्सर का गयापाल पंडों ने स्वागत भी किया और विष्णु चरण का प्रतीक चिन्ह भेंट किया.
बदला हुआ बिहार देखकर हुए प्रसन्न : गया जी की धरती पर पहुंचकर पुनीत इस्सर बेहद प्रसन्न दिखे. उन्होंने कहा कि उन्हें यहां पहले आ जाना चाहिए था. उन्होंने माना कि जितनी बातें बिहार को लेकर बाहर फैलाई जाती हैं, वास्तविकता उससे अलग है. व्यवस्था देखकर वे आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुए.
''यह तो एकदम बदला हुआ बिहार है. जो कहा जाता था वह बिहार नहीं है, यह नया बिहार है. हमने यहां की व्यवस्था देखी, जो शानदार है. हम इसकी प्रशंसा करते हैं.'' – पुनीत इस्सर, अभिनेता
