आईआईटी कानपुर पहुंचे एक्टर दुर्गेश कुमार, बोले- मुझे 25 साल बाद अच्छी नींद आई, बतायी ये वजह

आईआईटी कानपुर पहुंचे छिछोरे फिल्म में काम कर चुके एक्टर सहर्ष शुक्ला ने कहा अभिनय करना है, तो इस कला से प्यार करना होगा.

Photo Credit: ETV Bharat
आईआईटी कानपुर कैंपस में अंतराग्नि कार्यक्रम (Photo Credit: ETV Bharat)
Published : October 11, 2025 at 8:30 PM IST

कानपुर: पंचायत वेब सीरीज में बनराकस का किरदार निभाने वाले एक्टर दुर्गेश कुमार शनिवार को आईआईटी कानपुर पहुंचे. वह आईआईटी कानपुर कैंपस में अंतराग्नि कार्यक्रम (यथार्थ या मनोरंजन: आज के दौर में सिनेमा के प्रयोजन) में शामिल हुए.

उन्होंने कहा कि वह जब आईआईटी कानपुर आये, तो उनको 25 साल के बाद अच्छी नींद आई. उन्होंने 2 दिसंबर 2001 को आईआईटी की परीक्षा दी थी, लेकिन तब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था. आईआईटियंस से सीधा संवाद करके बहुत अच्छा लगा. थोड़ा हंसी-मजाक भी हुआ.

आईआईटी कानपुर में एक्टर सहर्ष शुक्ला (Photo Credit: ETV Bharat)

एक्टर दुर्गेश कुमार ने कहा, पंचायत वेब सीरीज में प्रधान जी का रोल सबसे तगड़ा था. इसी तरह एक अच्छा अभिनेता बनने के लिए क्या जरूरी है? इस सवाल के जवाब में कहा एनएसडी, एफटीआई समेत अन्य संस्थानों में दाखिला जरूर लेना चाहिए. वहां से अभिनय का अनुभव मिलता है.

अभिनय करना है, तो इस कला से प्यार करना होगा: आईआईटी कानपुर के अंतराग्नि कार्यक्रम में पहुंचे कलाकार सहर्ष शुक्ला ने कहा, अगर अभिनय करना है तो आपको इस कला से प्यार करना होगा. फिल्म रईस और छिछोरे में अहम भूमिका निभा चुके एक्टर सहर्ष ने कहा एक्टिंग के लिए सबसे पहले युवाओं को अपने अंदर झांककर देखना चाहिए कि उन्हें एक्टिंग की कितनी इच्छा है?

अंतराग्नि कार्यक्रम (यथार्थ या मनोरंजन: आज के दौर में सिनेमा के प्रयोजन) (Photo Credit: ETV Bharat)

एक अच्छा अभिनेता बनने के लिए अपने काम से प्यार करना होगा. ट्रेनिंग लेनी होगी. संघर्ष हर फील्ड में होता है. आईआईटी कानपुर में दूसरी बार आना हुआ. यहां के छात्र बहुत मेधावी हैं. इनसे काफी कुछ सीखने को मिला है.

कलाकारों के संघर्षों से छात्रों ने बहुत कुछ सीखा: आईआईटी कानपुर में मौजूद लेखिका भावना मिश्रा ने कहा शनिवार को दो वर्सेटाइल एक्टर्स संग आईआईटियंस ने सीधे बात की. कलाकारों की जिंदगी में जो संघर्ष व चुनौतियां रहीं, उनको जाना. कलाकारों से छात्रों ने ओटीटी और सिंगल स्क्रीन सिनेमा पर संवाद किया. ओटीटी पर जहां भाषा बदली है, तो वहीं सिंगल स्क्रीन सिनेमा के दर्शक आज भी अलग हैं. इस तरह की तमाम अहम जानकारियां छात्रों तक पहुंची.

