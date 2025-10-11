ETV Bharat / state

'लिट्टी चोखा खाए बिना नहीं जाउंगा..' फिल्म प्रमोशन के लिए पहुंचे अरशद वारसी का बिहारी प्रेम

हर बार नए किरदार की इच्छा: अरशद वारसी ने कहा कि वे हमेशा अलग-अलग किरदारों को निभाना पसंद करते हैं. उन्हें हीरोइज्म वाली फिल्मों की बजाय आम आदमी और आम जिंदगी की कहानियां अधिक पसंद हैं. उन्होंने कहा कि अब एक समय में सिर्फ एक प्रोजेक्ट पर काम करते हैं ताकि पूरी तरह उस किरदार में उतर सकें. प्रोजेक्ट खत्म होते ही किरदार को पीछे छोड़ नए रोल की तैयारी में लग जाते हैं.

नाम मिथोलॉजिकल जरूर, लेकिन कहानी नहीं: अरशद वारसी ने स्पष्ट किया कि फिल्म का नाम ‘भागवत चैप्टर वन राक्षस’ सुनकर लोग इसे हिंदू माइथोलॉजी से जोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. यह नाम फिल्म के निर्देशक ने रखा है और इसका पौराणिक कथाओं से कोई संबंध नहीं है. उन्होंने यह भी बताया कि फिल्म ‘असुर 2’ से बिल्कुल अलग है. इसमें उनका किरदार पूरी तरह नया है.

"भागवत चैप्टर वन राक्षस सत्य घटनाओं से प्रेरित फिल्म है. इसमें सही और गलत के बीच की बारीक लकीर को बखूबी दिखाया गया है. यह फिल्म भावनाओं से भरी हुई है और दर्शकों को सोचने पर मजबूर करेगी." -अरशद वारसी, बॉलीवुड अभिनेता

रोचक और रहस्यमयी: ईटीवी भारत से बातचीत में अरशद वारसी ने बताया कि यह फिल्म काफी रोचक और रहस्यमयी है. यह एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है, जिसमें वे पुलिस ऑफिसर की भूमिका में हैं. उन्होंने कहा कि आमतौर पर फिल्मों में अपराधी को पकड़ने के बाद कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन इस फिल्म में अपराधी को पकड़ने के बाद ही कहानी शुरू होती है. उनका किरदार अपराधी को पकड़ने के बाद उसके अपराध को साबित करने के लिए संघर्ष करता नजर आएगा.

पटना: गोलमाल के माधव और इश्किया के बब्बन, जॉली एलएलबी में सिस्टम से लड़ने के बाद अब नए अंदाज में क्राइम केस सॉल्व करते नजर आएंगे. हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के मंझे हुए कलाकार अरशद वारसी की, जो अपनी अपकमिंग फिल्म ‘भागवत चैप्टर वन राक्षस’ के प्रमोशन के सिलसिले में शनिवार को पटना पहुंचे. यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर 17 अक्टूबर को रिलीज हो रही है.

जितेंद्र सिंह के साथ काम करना आसान: अरशद वारसी ने अपने को-एक्टर जितेंद्र सिंह की तारीफ करते हुए कहा कि जितेंद्र एक बेहतरीन अभिनेता हैं. उनके साथ काम करने से अभिनय आसान हो जाता है, क्योंकि वह बेहद सहज और नेचुरल तरीके से अभिनय करते हैं. पूरी फिल्म गंभीर भावनाओं से भरी हुई है. समाज की सच्चाई और नैतिकता की पड़तें दिखाई देती है.

बिहारी भाषा का अलग स्वैग: अरशद वारसी ने बिहार के प्रति अपने लगाव का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार से उनका एक अलग जुड़ाव है. उन्हें बिहारी भाषा बेहद आकर्षक लगती है. इस भाषा का अपना अलग स्वैग है. जैसे पंजाबी भाषा में एक खास जोश होता है, वैसे ही बिहारी टोन में एक अलग आकर्षण होता है. उन्होंने कहा कि पटना आए हैं तो लिट्टी-चोखा जरूर खाएंगे क्योंकि इसके बारे में बहुत सुना है. उन्होंने यह भी कहा कि अगर मौका मिला तो वह बिहार में फिल्मों की शूटिंग जरूर करना चाहेंगे.

निर्देशक अक्षय शेरे ने बताई कहानी की प्रेरणा: फिल्म के निर्देशक अक्षय शेरे ने बताया कि इस फिल्म का आइडिया उन्हें एक अखबार के आर्टिकल को पढ़ते हुए आया. उन्होंने कहा कि उन्होंने अरशद वारसी की फिल्म ‘शहर’ देखी थी और उन्हें इस फिल्म के लिए वैसा ही किरदार चाहिए था. इसलिए उन्होंने अरशद वारसी को अप्रोच किया.

अभिनेता अरशद वारसी (ETV Bharat)

पंचायत के सचिव जितेंद्र बने विलेन: अक्षय शेरे ने बताया कि फिल्म में नेगेटिव किरदार निभाने वाले कलाकार कोई और नहीं बल्कि ‘पंचायत’ वेब सीरीज के सचिव यानी जितेंद्र सिंह हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा किरदार चाहिए था, जिसका चेहरा मासूम लगे और जिसे देखकर कोई यकीन न करे कि वही अपराधी है. इस विरोधाभास ने फिल्म को और रोमांचक बना दिया.

भागवत चैप्टर टू’ बिहार में शूट होगा: निर्देशक अक्षय शेरे ने कहा कि ‘भागवत चैप्टर वन राक्षस’ पूरी तरह सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है, जिसमें कहानी शुरू से अंत तक दर्शकों को बांधे रखेगी. उन्होंने कहा कि अगर मौका मिला तो ‘भागवत चैप्टर टू’ की शूटिंग बिहार में ही करेंगे, क्योंकि बिहार की अपनी एक अलग खूबसूरती है.

17 अक्टूबर को रिलीज: फिल्म ‘भागवत चैप्टर वन राक्षस’ 17 अक्टूबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर रिलीज होने जा रही है. अरशद वारसी ने दर्शकों से अपील की कि वह इस फिल्म को देखें और इसे अपना प्यार दें. यह फिल्म थ्रिल, इमोशन और न्याय की खोज का ऐसा संगम है, जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देगा.

