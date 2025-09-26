ETV Bharat / state

बीजापुर में दो एक्टिव नक्सली गिरफ्तार, हथियारों का जखीरा बरामद

नक्सलवाद के खिलाफ बस्तर में फोर्स का एक्शन जारी है. बीजापुर में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता हासिल हुई है.

ACTIVE NAXALITES ARRESTED
बीजापुर में दो नक्सली गिरफ्तार (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 26, 2025 at 9:00 PM IST

2 Min Read
बीजापुर: अति नक्सल प्रभावित जिले बीजापुर में शुक्रवार को फोर्स ने बड़ी कामयाबी हासिल की है. सुरक्षाबलों ने हथियारों के साथ दो नक्सलियों को गिरफ्तार किया है. दोनों नक्सलियों के नाम नाम वंजाम हुंगा और सोढ़ी नंदे है. वंजाम हुंगा 35 साल का है और सोढ़ी नंदे 33 साल का है. दोनों को सुरक्षाबलों के जवानों ने पोलमपल्ली गांव से अरेस्ट किया है.

बीजापुर के एसपी डॉक्टर जितेंद्र यादव ने दोनों नक्सलियों के गिरफ्तार होने की जानकारी मीडिया को दी है. उन्होंने बताया कि सुरक्षाबलों की टीम पोलमपल्ली गांव से सटे इलाकों में नक्सल ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी. इस दौरान स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ 228 वीं बटालियन के जवानों के हत्थे ये नक्सली चढ़े.

हुंगा और नंदे भारत की गैरकानूनी कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) पोलमपल्ली क्रांतिकारी पीपुल्स कमेटी (आरपीसी) के मिलिशिया सदस्य थे. इनके पास से 6 भरमार बंदूकें बरामद की गई है. सभी बंदूकों को छिपाकर रखा गया था- डॉक्टर जितेंद्र यादव, एसपी, बीजापुर

नक्सलियों से पूछताछ में हुआ अहम खुलासा: बीजापुर के एसपी डॉक्टर जितेंद्र यादव ने बताया कि सुरक्षा बलों की टीम ने जंगल से 06 नग भरमार बंदूक बरामद किए. प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ कि बरामद हथियार माओवादी संगठन की सप्लाई चेन के लिए छिपा कर रखे गए थे. यह बरामदगी नक्सलियों की सप्लाई लाइन को कमजोर करने की दिशा में बड़ी उपलब्धि है, जिससे माओवादियों के आगे उनकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने में सफलता हासिल होगी.

आगे भी इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी और माओवादियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे. ग्रामीणों से भी अपील है कि वे माओवादियों के दबाव में न आएं और शांति एवं विकास की मुख्यधारा से जुड़ें- डॉक्टर जितेंद्र यादव, एसपी, बीजापुर

दोनों नक्सलियों को कोर्ट में किया गया पेश: गिरफ्तारी के बाद दोनों नक्सलियों को अदालत में पेश किया गया. अधिकारियों का कहना है कि ऐसी संयुक्त कार्रवाइयों से नक्सलियों के नेटवर्क को तोड़ने में मदद मिलेगी और क्षेत्र में शांति बहाली की दिशा में मदद मिल सकेगी.

