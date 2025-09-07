ETV Bharat / state

उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमि के तहत हजारों के खिलाफ कार्रवाई, सलाखों के पीछे 14 बहुरूपिए

देहरादून: उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमि के तहत पुलिस की कार्रवाई जारी है. अब तक पुलिस प्रदेशभर में अभियान के तहत 5,500 से ज्यादा लोगों का सत्यापन कर चुकी है. जिसमें से 1,182 बहुरूपिए लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. वहीं, 14 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है.

ऑपरेशन कालनेमि का मकसद: बता दें कि ऑपरेशन कालनेमि अभियान का मुख्य उद्देश्य और सामाजिक तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई करना है, जो अपनी वास्तविक पहचान छुपाकर समाज में घुल मिलकर धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं. साथ ही इसकी आड़ में ठगी, धोखाधड़ी और धर्मांतरण अपराधों को अंजाम देते हैं.