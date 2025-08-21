ETV Bharat / state

गणेश और दुर्गा पंडालों में अव्यवस्था पर होगा एक्शन, पार्किंग शुल्क मनमानी पर भी प्रशासन की रोक - GANESH DURGA PANDALS

दुर्ग जिला प्रशासन धार्मिक आयोजनों को लेकर सख्ती बरतने वाला है.गणेश और दुर्गा पंडालों में पार्किंग और प्रवेश शुल्क की मनमानी नहीं चलेगी.

Action taken on disorder in Ganesh Durga pandals
गणेश और दुर्गा पंडालों में अव्यवस्था पर होगा एक्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 21, 2025 at 7:21 PM IST

3 Min Read

दुर्ग : दुर्ग जिले के भिलाई नगर निगम और टाउनशिप क्षेत्र में आगामी गणेश , दुर्गा उत्सव और दशहरे जैसे बड़े धार्मिक आयोजन होंगे. जिसे लेकर इस बार जिला प्रशासन सख्त रुख अपनाने जा रहा है. सेक्टर-1 से सेक्टर-9 तक हर साल आयोजित होने वाले इन कार्यक्रमों में श्रद्धालुओं से पार्किंग और प्रवेश शुल्क के नाम पर की जाने वाली मनमानी वसूली की शिकायतें लगातार सामने आ रही थीं.इसी समस्या को लेकर समाजसेवी जसप्रीत सिंह ने दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह और बीएसपी के मुख्य महाप्रबंधक से हस्तक्षेप की मांग की है.

पार्किंग शुल्क के नाम पर वसूली : जसप्रीत सिंह का कहना है कि धार्मिक आयोजनों के दौरान श्रद्धालुओं से पार्किंग और प्रवेश शुल्क की वसूली श्रद्धा और आस्था को ठेस पहुंचाने वाली है. उनका आरोप है कि एक साधारण परिवार को केवल एक पंडाल के दर्शन के लिए 400 से 500 रुपए तक खर्च करना पड़ता है, जबकि वाहनों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होती.

Action taken on disorder in Ganesh Durga pandals
गणेश और दुर्गा समितियों को निर्देश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

यदि कोई श्रद्धालु पार्किंग शुल्क देने से इंकार करता है, तो आयोजन समितियों के लोग उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं.प्रशासन से मांग की है कि सभी आयोजन समितियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए जाएं, ताकि मूर्ति और झांकी दर्शन पूरी तरह नि:शुल्क रहें- जसप्रीत सिंह,समाजसेवी

गणेश और दुर्गा पंडालों में अव्यवस्था पर होगा एक्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वहीं समाजसेवी अंसारी ने कहा कि जिला प्रशासन निर्धारित पार्किंग स्थल को छोड़कर अन्य किसी भी स्थान पर शुल्क वसूलने वाली समितियों पर कार्रवाई की जाए.

Action taken on disorder in Ganesh Durga pandals
कार और बाइक सवारों से की जाती थी वसूली (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

यदि समितियां इसके बावजूद वसूली करती हैं, तो उन पर मनोरंजन कर (टैक्स) लगाया जाए, जिससे सरकार को भी राजस्व प्राप्त हो और श्रद्धालुओं की जेब पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े - अंसारी,समाजसेवी

आयोजकों को कलेक्टर के स्पष्ट निर्देश : वहीं इस मामले में कलेक्टर अभिजीत सिंह ने कहा है कि नगर निगम को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं. बिना उचित पार्किंग व्यवस्था के किसी भी आयोजन को अनुमति नहीं दी जाएगी.

यदि सड़क पर अनियंत्रित पार्किंग की स्थिति बनती है, तो आयोजन की अनुमति तुरंत निरस्त कर दी जाएगी- अभिजीत सिंह, कलेक्टर

Action taken on disorder in Ganesh Durga pandals
अब नहीं चलेगी गणेश पंडालों में मनमानी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आयोजन की अनुमति होगी निरस्त : आपको बता दें कि भिलाई में गणेश और दुर्गा पंडालों में जबरदस्त भीड़ उमड़ती है.ऐसे में आयोजक पंडाल के बाहर पार्किंग स्थल बनाकर श्रद्धालुओं से मोटी रकम वसूलते हैं.पार्किंग में यदि कोई गाड़ी चोरी होती है तो भी आयोजक इसकी जवाबदेही नहीं उठाते,उल्टा बदसलूकी करते हैं.ऐसे में जिला प्रशासन ने अब आयोजकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि पंडाल में इस बार पार्किंग को लेकर किसी भी तरह की शिकायतें आई और सड़कों पर अव्यवस्था फैली तो आयोजन की अनुमति को तत्काल निरस्त किया जाएगा.

कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन सरकार के खिलाफ लामबंद, 22 अगस्त को एक दिवसीय हड़ताल


टॉर्च की रोशनी में प्रसव, नर्स की समझदारी से बची जान, स्वास्थ्य केंद्र में व्यवस्था की खुली पोल

बलौदाबाजार की जर्जर सड़कों, पुल पुलिया के लिए लगभग 79 करोड़ की राशि पास

दुर्ग : दुर्ग जिले के भिलाई नगर निगम और टाउनशिप क्षेत्र में आगामी गणेश , दुर्गा उत्सव और दशहरे जैसे बड़े धार्मिक आयोजन होंगे. जिसे लेकर इस बार जिला प्रशासन सख्त रुख अपनाने जा रहा है. सेक्टर-1 से सेक्टर-9 तक हर साल आयोजित होने वाले इन कार्यक्रमों में श्रद्धालुओं से पार्किंग और प्रवेश शुल्क के नाम पर की जाने वाली मनमानी वसूली की शिकायतें लगातार सामने आ रही थीं.इसी समस्या को लेकर समाजसेवी जसप्रीत सिंह ने दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह और बीएसपी के मुख्य महाप्रबंधक से हस्तक्षेप की मांग की है.

पार्किंग शुल्क के नाम पर वसूली : जसप्रीत सिंह का कहना है कि धार्मिक आयोजनों के दौरान श्रद्धालुओं से पार्किंग और प्रवेश शुल्क की वसूली श्रद्धा और आस्था को ठेस पहुंचाने वाली है. उनका आरोप है कि एक साधारण परिवार को केवल एक पंडाल के दर्शन के लिए 400 से 500 रुपए तक खर्च करना पड़ता है, जबकि वाहनों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होती.

Action taken on disorder in Ganesh Durga pandals
गणेश और दुर्गा समितियों को निर्देश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

यदि कोई श्रद्धालु पार्किंग शुल्क देने से इंकार करता है, तो आयोजन समितियों के लोग उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं.प्रशासन से मांग की है कि सभी आयोजन समितियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए जाएं, ताकि मूर्ति और झांकी दर्शन पूरी तरह नि:शुल्क रहें- जसप्रीत सिंह,समाजसेवी

गणेश और दुर्गा पंडालों में अव्यवस्था पर होगा एक्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वहीं समाजसेवी अंसारी ने कहा कि जिला प्रशासन निर्धारित पार्किंग स्थल को छोड़कर अन्य किसी भी स्थान पर शुल्क वसूलने वाली समितियों पर कार्रवाई की जाए.

Action taken on disorder in Ganesh Durga pandals
कार और बाइक सवारों से की जाती थी वसूली (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

यदि समितियां इसके बावजूद वसूली करती हैं, तो उन पर मनोरंजन कर (टैक्स) लगाया जाए, जिससे सरकार को भी राजस्व प्राप्त हो और श्रद्धालुओं की जेब पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े - अंसारी,समाजसेवी

आयोजकों को कलेक्टर के स्पष्ट निर्देश : वहीं इस मामले में कलेक्टर अभिजीत सिंह ने कहा है कि नगर निगम को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं. बिना उचित पार्किंग व्यवस्था के किसी भी आयोजन को अनुमति नहीं दी जाएगी.

यदि सड़क पर अनियंत्रित पार्किंग की स्थिति बनती है, तो आयोजन की अनुमति तुरंत निरस्त कर दी जाएगी- अभिजीत सिंह, कलेक्टर

Action taken on disorder in Ganesh Durga pandals
अब नहीं चलेगी गणेश पंडालों में मनमानी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आयोजन की अनुमति होगी निरस्त : आपको बता दें कि भिलाई में गणेश और दुर्गा पंडालों में जबरदस्त भीड़ उमड़ती है.ऐसे में आयोजक पंडाल के बाहर पार्किंग स्थल बनाकर श्रद्धालुओं से मोटी रकम वसूलते हैं.पार्किंग में यदि कोई गाड़ी चोरी होती है तो भी आयोजक इसकी जवाबदेही नहीं उठाते,उल्टा बदसलूकी करते हैं.ऐसे में जिला प्रशासन ने अब आयोजकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि पंडाल में इस बार पार्किंग को लेकर किसी भी तरह की शिकायतें आई और सड़कों पर अव्यवस्था फैली तो आयोजन की अनुमति को तत्काल निरस्त किया जाएगा.

कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन सरकार के खिलाफ लामबंद, 22 अगस्त को एक दिवसीय हड़ताल


टॉर्च की रोशनी में प्रसव, नर्स की समझदारी से बची जान, स्वास्थ्य केंद्र में व्यवस्था की खुली पोल

बलौदाबाजार की जर्जर सड़कों, पुल पुलिया के लिए लगभग 79 करोड़ की राशि पास

For All Latest Updates

TAGGED:

ARBITRARY PARKING CHARGESADMINISTRATION BANSपार्किंग शुल्कप्रवेश शुल्कGANESH DURGA PANDALS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ की बेटी खुशबू नाग कैसे बनी इंटरनेशनल चैंपियन, जानिए ट्राइबल गर्ल से पावर गर्ल बनने की कहानी

78 साल से सड़क का इंतजार, पगडंडी पर टिकी है जीवन की डोर, देखिए डुवाल गांव का दर्द

अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.