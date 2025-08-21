दुर्ग : दुर्ग जिले के भिलाई नगर निगम और टाउनशिप क्षेत्र में आगामी गणेश , दुर्गा उत्सव और दशहरे जैसे बड़े धार्मिक आयोजन होंगे. जिसे लेकर इस बार जिला प्रशासन सख्त रुख अपनाने जा रहा है. सेक्टर-1 से सेक्टर-9 तक हर साल आयोजित होने वाले इन कार्यक्रमों में श्रद्धालुओं से पार्किंग और प्रवेश शुल्क के नाम पर की जाने वाली मनमानी वसूली की शिकायतें लगातार सामने आ रही थीं.इसी समस्या को लेकर समाजसेवी जसप्रीत सिंह ने दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह और बीएसपी के मुख्य महाप्रबंधक से हस्तक्षेप की मांग की है.
पार्किंग शुल्क के नाम पर वसूली : जसप्रीत सिंह का कहना है कि धार्मिक आयोजनों के दौरान श्रद्धालुओं से पार्किंग और प्रवेश शुल्क की वसूली श्रद्धा और आस्था को ठेस पहुंचाने वाली है. उनका आरोप है कि एक साधारण परिवार को केवल एक पंडाल के दर्शन के लिए 400 से 500 रुपए तक खर्च करना पड़ता है, जबकि वाहनों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होती.
यदि कोई श्रद्धालु पार्किंग शुल्क देने से इंकार करता है, तो आयोजन समितियों के लोग उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं.प्रशासन से मांग की है कि सभी आयोजन समितियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए जाएं, ताकि मूर्ति और झांकी दर्शन पूरी तरह नि:शुल्क रहें- जसप्रीत सिंह,समाजसेवी
वहीं समाजसेवी अंसारी ने कहा कि जिला प्रशासन निर्धारित पार्किंग स्थल को छोड़कर अन्य किसी भी स्थान पर शुल्क वसूलने वाली समितियों पर कार्रवाई की जाए.
यदि समितियां इसके बावजूद वसूली करती हैं, तो उन पर मनोरंजन कर (टैक्स) लगाया जाए, जिससे सरकार को भी राजस्व प्राप्त हो और श्रद्धालुओं की जेब पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े - अंसारी,समाजसेवी
आयोजकों को कलेक्टर के स्पष्ट निर्देश : वहीं इस मामले में कलेक्टर अभिजीत सिंह ने कहा है कि नगर निगम को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं. बिना उचित पार्किंग व्यवस्था के किसी भी आयोजन को अनुमति नहीं दी जाएगी.
यदि सड़क पर अनियंत्रित पार्किंग की स्थिति बनती है, तो आयोजन की अनुमति तुरंत निरस्त कर दी जाएगी- अभिजीत सिंह, कलेक्टर
आयोजन की अनुमति होगी निरस्त : आपको बता दें कि भिलाई में गणेश और दुर्गा पंडालों में जबरदस्त भीड़ उमड़ती है.ऐसे में आयोजक पंडाल के बाहर पार्किंग स्थल बनाकर श्रद्धालुओं से मोटी रकम वसूलते हैं.पार्किंग में यदि कोई गाड़ी चोरी होती है तो भी आयोजक इसकी जवाबदेही नहीं उठाते,उल्टा बदसलूकी करते हैं.ऐसे में जिला प्रशासन ने अब आयोजकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि पंडाल में इस बार पार्किंग को लेकर किसी भी तरह की शिकायतें आई और सड़कों पर अव्यवस्था फैली तो आयोजन की अनुमति को तत्काल निरस्त किया जाएगा.
