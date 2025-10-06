ETV Bharat / state

सिपाही मंसूर आलम आत्महत्या मामलाः थाना प्रभारी, एएसआई और पिकेट प्रभारी पर मामला दर्ज

कोडरमा: जिला में 1 सितंबर को निलंबित पुलिस जवान मंसूर द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले में पुलिस विभाग द्वारा कार्रवाई की गयी है. जिसमें थाना प्रभारी, एएसआई और पिकेट प्रभारी शामिल हैं.

आत्महत्या को लेकर मृतक की पत्नी जैनव बीबी के द्वारा लिखित शिकायत के आधार पर चंदवारा थाना में जयनगर थाना प्रभारी बबलू सिंह, डोमचांच थाना प्रभारी ओम प्रकाश यादव, जयनगर थाना में पदस्थापित एएसआई अरविंद हांसदा तथा सपही पिकेट प्रभारी रमेश मरांडी पर मामला दर्ज किया गया है. इनलोगों पर निलंबित सिपाही मंसूर आलम को आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने को लेकर मामला दर्ज किया गया है

बता दें कि आत्महत्या के पूर्व मृतक सिपाही मंसूर आलम ने एक वीडियो जारी कर जयनगर थाना प्रभारी बबलू सिंह ओम डोमचांच थाना प्रभारी ओम प्रकाश यादव सहित जयनगर थाना में पदस्थापित एएसआई अरविंद हांसदा और सपही पिकेट प्रभारी रमेश मरांडी पर गलत आरोपों के तहत उन्हें निलंबित करवाए जाने का आरोप लगाया था.

मृतक की पत्नी ने आरोप लगाया था कि उनके पति का वेतन बंद है जबकि निलंबन के दौरान उन्हें आधा वेतन मिलना चाहिए था. इधर अपने निलंबन और वेतन नहीं मिलने से सिपाही मंसूर आलम तनाव में थे जिस कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली.

इस घटना के बाद पुलिस मेंस एसोसिएशन हरकत में आई और एसपी अनुदीप सिंह से मिलकर मामले की गंभीरतापूर्वक जांच की मांग की. मृतक सिपाही की पत्नी द्वारा चंदवारा थाना में आवेदन देकर दोषी थाना प्रभारी व पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई थी. जिसके आलोक में चंदवारा थाना में उन चारों पुलिस कर्मियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है.