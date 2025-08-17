देहरादून: नैनीताल जिले के बेतालघाट में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान हुई गोलीकांड मामले में राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखंड ने कार्रवाई की है. निर्वाचन आयोग ने भवाली के पुलिस क्षेत्राधिकारी के खिलाफ एक्शन लेते हुए विभागगीय जांच की कार्रवाई की है. साथ ही बेतालघाट थानाध्यक्ष के खिलाफ सस्पेंड की कार्रवाई करते हुए विभागीय कार्रवाई के लिए उत्तराखंड शासन से संतुति की गई है.

ये है मामला: गौर है कि उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आखिरी चरण की प्रक्रिया 14 अगस्त को आयोजित की गई. जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के लिए मतदान प्रक्रिया आयोजित की गई. नैनीताल जिले के बेतालघाट ब्लॉक प्रमुख के लिए मतदान प्रक्रिया के दौरान एक प्रत्याशी समर्थक ने प्रतिद्वंदी खेमे पर पिस्टल से कई फायरिंग कर दी. इससे मतदान केंद्र में दहशत का माहौल बन गया. हिंसक हुए मामले के बीच ब्लॉक प्रमुख के लिए वोट डालने पहुंचे क्षेत्र पंचायत सदस्यों के बीच अफरा-तफरी का माहौल हो गया और सब इस इधर-उधर भागने लगे

