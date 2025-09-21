ETV Bharat / state

भीलवाड़ा: अवैध बजरी पकड़ने गई पुलिस का ग्रामीणों ने किया विरोध, पुलिसकर्मी ने आत्मरक्षा में निकाली रिवॉल्वर

पुलिसकर्मी ने आत्मरक्षा में निकाली रिवॉल्वर ( ETV Bharat Bhilwara )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 21, 2025 at 8:33 PM IST 2 Min Read

भीलवाड़ा: जिले में अवैध बजरी दोहन पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने सख्त कदम उठाया. सदर क्षेत्र के डिप्टी एसपी आईपीएस अधिकारी माधव उपाध्याय और बडलियास थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने बनास नदी के पास कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरे 2 ट्रैक्टर जप्त किये. जैसे ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, बजरी माफियाओं और ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया. ग्रामीणों ने पुलिस को रोकने की कोशिश की और ट्रैक्टर वापस ले जाने की धमकी दी. इस दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया. जवान ने आत्मरक्षा में दिखाई सख्ती: स्थिति बिगड़ते देख पुलिस टीम में मौजूद एक जवान ने आत्मरक्षा में अपनी रिवॉल्वर निकाल ली. जवान ने ग्रामीणों को दूर हटाकर पुलिस टीम को सुरक्षित किया और दोनों ट्रैक्टर थाने तक पहुंचाने में सफलता पाई. इस सख्ती के बाद भीड़ पीछे हट गई और पुलिस टीम ने बिना किसी बड़े नुकसान के कार्रवाई पूरी की. इसे भी पढ़ें- अवैध बजरी परिवहन का सोशल मीडिया पर प्रचार पड़ा भारी, पकड़े 6 आरोपी, पुलिस ने ID करवाए ब्लॉक