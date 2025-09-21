ETV Bharat / state

भीलवाड़ा: अवैध बजरी पकड़ने गई पुलिस का ग्रामीणों ने किया विरोध, पुलिसकर्मी ने आत्मरक्षा में निकाली रिवॉल्वर

भीलवाड़ा में डिप्टी एसपी माधव उपाध्याय व बडलियास थाना पुलिस ने अवैध बजरी दोहन के खिलाफ कार्रवाई कर 2 ट्रैक्टर जप्त किये.

पुलिसकर्मी ने आत्मरक्षा में निकाली रिवॉल्वर
पुलिसकर्मी ने आत्मरक्षा में निकाली रिवॉल्वर (ETV Bharat Bhilwara)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 21, 2025 at 8:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भीलवाड़ा: जिले में अवैध बजरी दोहन पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने सख्त कदम उठाया. सदर क्षेत्र के डिप्टी एसपी आईपीएस अधिकारी माधव उपाध्याय और बडलियास थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने बनास नदी के पास कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरे 2 ट्रैक्टर जप्त किये. जैसे ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, बजरी माफियाओं और ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया. ग्रामीणों ने पुलिस को रोकने की कोशिश की और ट्रैक्टर वापस ले जाने की धमकी दी. इस दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया.

जवान ने आत्मरक्षा में दिखाई सख्ती: स्थिति बिगड़ते देख पुलिस टीम में मौजूद एक जवान ने आत्मरक्षा में अपनी रिवॉल्वर निकाल ली. जवान ने ग्रामीणों को दूर हटाकर पुलिस टीम को सुरक्षित किया और दोनों ट्रैक्टर थाने तक पहुंचाने में सफलता पाई. इस सख्ती के बाद भीड़ पीछे हट गई और पुलिस टीम ने बिना किसी बड़े नुकसान के कार्रवाई पूरी की.

इसे भी पढ़ें- अवैध बजरी परिवहन का सोशल मीडिया पर प्रचार पड़ा भारी, पकड़े 6 आरोपी, पुलिस ने ID करवाए ब्लॉक

एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने दी जानकारी: इस पूरे मामले पर भीलवाड़ा एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने कहा कि पुलिस टीम को अवैध बजरी दोहन की शिकायत मिली थी. उसी पर कार्रवाई के लिए टीम मौके पर गई. वहां बजरी माफिया और ग्रामीण पुलिस से भिड़ गए और जप्त ट्रैक्टरों को छुड़ाने की कोशिश करने लगे. हालांकि पुलिस ने स्थिति पर नियंत्रण किया और कार्रवाई को अंजाम दिया. एसपी यादव ने साफ किया कि जिले से गुजरने वाली नदियों में अवैध बजरी दोहन की शिकायत पर हर बार कड़ी कार्रवाई की जाती है. जिले के सभी पुलिस अधिकारियों को इसके लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं.

एसपी ने यह भी बताया कि अवैध खनन से न केवल सरकार को राजस्व का नुकसान होता है बल्कि पर्यावरण और स्थानीय गांवों को भी खतरा पहुंचता है, इसलिए ऐसे मामलों में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी. कार्रवाई के बाद पुलिस ने इस प्रकरण में 303(2) BNS, 5/21 MMDR एक्ट और राजकार्य में बाधा डालने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. जप्त ट्रैक्टरों को बडलियास थाने में सुरक्षित रखा गया है.

For All Latest Updates

TAGGED:

भीलवाड़ा अवैध बजरीबनास नदी से अवैध बजरीILLEGAL GRAVEL MININGILLEGAL MINING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कम उम्र के लोग भी हो रहे अल्जाइमर का शिकार, अब बुढ़ापे ही नहीं जवानी में भी घेर रही ये बीमारी

Explainer: टैरिफ, वीजा, चाबहार बंदरगाह... अब क्या होगा ट्रंप का अगला कदम? जानें अमेरिकी एक्शन

शुक्ल योग में शुरू हो रहा शारदीय नवरात्रि 2025.. जानें कलश स्थापना और पूजा सामग्री की लिस्ट

NIA में कैंसर, डेंटल, आई ओपीडी जल्द नए ब्लॉक में होगी शुरू

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.