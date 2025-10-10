ETV Bharat / state

रांची जेल में बड़ी कार्रवाईः अवधेश सिंह सहित कई पर गिरी गाज, दो बर्खास्त

रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में आठ जेलकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है.

Action taken against eight jail staff at Birsa Munda Central Jail in Ranchi
रांची का बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 10, 2025 at 3:58 PM IST

रांचीः जिला के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में अनियमितता और भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने के बाद आठ जेलकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है. जेल में बंद कैदियों से मुलाकात करवाने के नाम पर पैसे उगाही करने के मामले में यह कार्रवाई की गई है. इस बार चर्चित अवधेश सिंह को भी जेल आईजी के द्वारा निलंबित किया गया है.

आठ पर कार्रवाई

जेल में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य सरकार का कड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है. हजारीबाग जेल के आधा दर्जन कर्मियों को सस्पेंड करने और एक को जेल भेजने के बाद अब रांची जेल में भी बड़ी कार्रवाई की गई है.

जानकारी देते जेल आईजी (ETV Bharat)

रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के 8 कर्मियों के खिलाफ जांच के बाद बड़ी कार्रवाई की गई है. जेल में बंद कैदियों से मुलाकात करने आनेवाले मुलाकातियों से पैसे लेने के आरोप में ये पूरी कार्रवाई की गई. इस मामले में जेल अधीक्षक और सहायक जेलर को कारण बताओ नोटिस भी दिया गया है.

वहीं चीफ हेड वार्डन अवधेश कुमार और रिजर्व हेड वार्डन विनोद कुमार (मॉनिटरिंग में लापरवाही के आरोप) में निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है. जेल क्लर्क प्रमिला कुमारी (कैदियों की चिट्ठी दबाने और लापरवाही के आरोप), निरल टोप्पो (मुलाकातियों से गड़बड़ी के आरोप) में निलंबित किया गया है. वहीं संविदा पर कार्यरत दो पूर्व सैनिकों भी बर्खास्त कर दिया गया है.

झारखंड के जेल आईजी सुदर्शन मंडल ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच करवाई गई थी जांच में जो लोग भी दोषी मिले हैं सब पर कार्रवाई की गई है.

क्या है मामला

बता दें कि जेल में मुलाकातियों से पैसे लेने के मामले का समाने आने के बाद हाइकोर्ट ने मामले में संज्ञान लिया था, जिसके बाद तीन सदस्यीय जांच टीम बनाया गई थी. जांच टीम ने अपनी पूरी रिपोर्ट आईजी आईजी को सौंपी. जिसके बाद इस मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है. पूरे कार्रवाई में सबसे चर्चित नाम अवधेश सिंह का है, हेड वार्डन अवधेश सिंह रांची जेल का चर्चित नाम है. एक मामले में अवधेश सिंह को ईडी ने पूछताछ के लिए समन भी जारी किया था.

