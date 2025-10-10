ETV Bharat / state

रांची जेल में बड़ी कार्रवाईः अवधेश सिंह सहित कई पर गिरी गाज, दो बर्खास्त

रांचीः जिला के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में अनियमितता और भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने के बाद आठ जेलकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है. जेल में बंद कैदियों से मुलाकात करवाने के नाम पर पैसे उगाही करने के मामले में यह कार्रवाई की गई है. इस बार चर्चित अवधेश सिंह को भी जेल आईजी के द्वारा निलंबित किया गया है.

आठ पर कार्रवाई

जेल में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य सरकार का कड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है. हजारीबाग जेल के आधा दर्जन कर्मियों को सस्पेंड करने और एक को जेल भेजने के बाद अब रांची जेल में भी बड़ी कार्रवाई की गई है.

जानकारी देते जेल आईजी (ETV Bharat)

रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के 8 कर्मियों के खिलाफ जांच के बाद बड़ी कार्रवाई की गई है. जेल में बंद कैदियों से मुलाकात करने आनेवाले मुलाकातियों से पैसे लेने के आरोप में ये पूरी कार्रवाई की गई. इस मामले में जेल अधीक्षक और सहायक जेलर को कारण बताओ नोटिस भी दिया गया है.

वहीं चीफ हेड वार्डन अवधेश कुमार और रिजर्व हेड वार्डन विनोद कुमार (मॉनिटरिंग में लापरवाही के आरोप) में निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है. जेल क्लर्क प्रमिला कुमारी (कैदियों की चिट्ठी दबाने और लापरवाही के आरोप), निरल टोप्पो (मुलाकातियों से गड़बड़ी के आरोप) में निलंबित किया गया है. वहीं संविदा पर कार्यरत दो पूर्व सैनिकों भी बर्खास्त कर दिया गया है.