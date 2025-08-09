बलौदा बाजार: कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश के बाद जिला प्रशासन और कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने जिलेभर में कृषि सेवा केंद्रों की सघन जांच अभियान चलाया है. एक्शन का मकसद किसानों को गुणवत्तापूर्ण खाद, बीज और कीटनाशक उपलब्ध कराना है. इसके साथ ही अनियमितताओं पर तुरंत कार्रवाई करना और निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर सख्ती बरतना है. इसी कड़ी में कलेक्टर के निर्देश पर कुल 9 कृषि सेवा केंद्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया.

9 सेंटरों को कारण बताओ नोटिस जारी: पलारी एसडीएम दीपक निकुंज और उर्वरक निरीक्षक सुचिन कुमार वर्मा ने भगत कृषि सेवा केंद्र (ग्राम संडी) का निरीक्षण किया. जांच में सामने आया कि विक्रय केंद्र में स्रोत प्रमाण पत्र का संधारण नहीं किया गया था और किसानों को बिल भी नहीं दिया जा रहा था. नियम उल्लंघन पर तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी किया गया.

9 सेंटरों को कारण बताओ नोटिस जारी (ETV Bharat)

हमारा उद्देश्य किसानों के साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी को रोकना है. विक्रय केंद्रों को नियमों के अनुसार स्रोत प्रमाण पत्र रखना और बिल देना अनिवार्य है. अनियमितताओं पर कड़ी कार्रवाई होगी: दीपक निकुंज, एसडीएम

खाद और बीज की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं होगा. अगर नियम पालन नहीं हुआ तो लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई की जाएगी: सुचिन कुमार वर्मा, उर्वरक निरीक्षक

जांच में पकड़ी गई गलती: कसडोल ब्लॉक में जांच के दौरान कालातीत दवाएं और रखरखाव में लापरवाही बरते जाने की बात सामने आई है. कसडोल एसडीएम राम रतन दुबे और कीटनाशक निरीक्षक धनेश्वर ने कसडोल क्षेत्र में संचालित चार कृषि सेवा केंद्रों की जांच की. जांच में पाया गया कि स्रोत प्रमाण पत्र का संधारण नहीं हो रहा था और कालातीत (एक्सपायरी) दवाओं का उचित रख-रखाव नहीं किया गया. इन गंभीर लापरवाहियों पर चारों केंद्र संचालकों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है. जांच में पाया गया कि स्रोत प्रमाण पत्र का संधारण नहीं हो रहा था और कालातीत (एक्सपायरी) दवाओं का उचित रख-रखाव नहीं किया गया था. इन गंभीर लापरवाहियों पर चारों केंद्र संचालकों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है.



इन केंद्रों की हुई जांच

आचार्य कृषि सेवा केंद्र कुशवाहा कृषि सेवा केंद्र जोगी कृषि केंद्र गोपाल बीज भंडार

सख्त कार्रवाई के निर्देश: एसडीएम राम रतन दुबे ने कहा कि एक्सपायरी दवाओं का किसानों तक पहुंचना उनके लिए खतरनाक है. इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. कीटनाशक निरीक्षक धनेश्वर ने भी कहा कि स्टॉक का सही रख-रखाव और प्रमाण पत्र का संधारण अनिवार्य है. नोटिस का जवाब संतोषजनक न मिलने पर सख्त दंडात्मक एक्शन लिया जाएगा.



सिमगा ब्लॉक: सिमगा निरीक्षक जयेंद्र कंवर ने ग्राम मोहरा में संचालित वर्मा ट्रेडर्स का निरीक्षण किया. यहां स्रोत प्रमाण पत्र और किसानों को बिल देने की व्यवस्था नहीं थी. साथ ही उर्वरक भंडारण और वितरण की जानकारी विभाग को नहीं भेजी जा रही थी. इन उल्लंघनों पर केंद्र संचालक को नोटिस जारी किया गया.



इनको मिला नोटिस

वर्मा ट्रेडर्स देवांगन ट्रेडर्स सौरभ कृषि केंद्र

अब देना होगा जवाब: जांच में पाया गया कि स्रोत प्रमाण पत्र का संधारण नहीं हो रहा था और किसानों को बिल नहीं दिए जा रहे थे. तीनों केंद्रों को भी कारण बताओ नोटिस थमा दिया गया. निरीक्षक जयेंद्र कंवर ने ETV भारत को बताया कि विभाग को समय पर भंडारण और वितरण की जानकारी भेजना जरूरी है. बिल न देने और दस्तावेज न रखने पर केंद्रों को नोटिस दिया गया, आगे कड़ी कार्रवाई होगी.



गुणवत्ता और पारदर्शिता से समझौता नहीं: अभियान से यह साफ संकेत मिल रहा है कि जिला प्रशासन अब कृषि इनपुट की गुणवत्ता और पारदर्शिता पर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगा. कलेक्टर दीपक सोनी ने कहा किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, खाद और दवाएं उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है.