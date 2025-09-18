ETV Bharat / state

कबीरधाम में सूदखोरी और ब्लैकमेलिंग पर एक्शन, महिला अमीना और उसका ड्राइवर राकेश गिरफ्तार

कवर्धा: कबीरधाम की कोतवाली पुलिस ने अवैध तरीके से सूद पर पैसा देने वाली महिला अमीना ताज और उसके ड्राइवर राकेश साहू को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि ये लोग सूद पर पहले तो पैसा देते फिर मनमाना सूद उससे वसूलते. जिन लोगों को ये पैसे देते वो गरीब तबके के होते. ऐसे में वो लोग कहीं भी शिकायत नहीं कर पाते. गिरफ्तार दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना कोतवाली में धारा 308(2), 351(3), 3(5) भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 4 ऋणियों का संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. अमीना ताज और राकेश साहू को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया है.



सूदखोरी और ब्लैकमेलिंग करने वाली महिला गिरफ्तार: कोतवाली पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक अमीना ताज जरूरतमंद लोगों को रकम देकर कई गुना ब्याज वसूलती थी. एक प्रार्थी ने मात्र 50 हजार का कर्ज लिया था, जिस पर करीब छह लाख उससे वसूल लिए गए. इसके बाद भी ब्लैंक चेक के सहारे धमकाकर और झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देकर पीड़िता को लगातार प्रताड़ित किया गया. आरोपी महिला पुलिस में ऊंची पहुंच होने का झूठा दावा कर लोगों को डराती धमकाती थी. कोतवाली पुलिस के मुताबिक उसका ड्राइवर राकेश साहू सूद पैर पैसा लेने वालों के घर जाकर पैसों की वसूली करता था. अमीना ताज और राकेश साहू का पैसे लेने वालों के बीच काफी आतंक था.

आरोपी महिला का ऑडियो हो चुका है वायरल: हाल ही में वायरल ऑडियो में अमीना ताज को पीड़ित को धमकाते सुना गया, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की.। दबिश के दौरान आरोपियों के घर और कार्यालय से उधारी लेनदेन के कागजात, पीड़ितों के ब्लैंक चेक, रजिस्टर और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए. कोतवाली पुलिस के मुताबिक अन्य चार पीड़ितों की शिकायतें भी जांच में शामिल की गई हैं.