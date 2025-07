ETV Bharat / state

मिर्जापुर के 24 पुलिस वाले एक साथ क्यों हुए लाइन हाजिर, जानिए वजह - ACTION ON UP POLICE

यूपी पुलिस पर एक्शन. ( etv bharat )

Published : July 24, 2025 at 10:11 AM IST | Updated : July 24, 2025 at 10:32 AM IST

मिर्जापुरः जिले के विंध्याचल धाम में यूपी पुलिस के चौकी प्रभारी समेत 25 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है. एक सिपाही को निलंबित भी कर दिया गया है. आखिर इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों हुई चलिए आगे जानते हैं.



ये था मामलाः दरअसल, कुछ दिनों पहले मिर्जापुर के विश्व प्रसिद्ध विंध्याचल धाम में स्थित मां विंध्यवासिनी मंदिर के पास पंडो के बीच दक्षिणा को लेकर विवाद सामने आया था. इसमें पंडों के बीच जमकर मारपीट का आरोप है. इस दौरान कैंची लगने से एक पंडा घायल भी हो गया था. यह मामला पुलिस के सामने पहुंचा तो सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक कराई गई. विंध्याचल पुलिस ने पीड़ित के तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए तीन को हिरासत में लिया था. नाराज एसपी ने लिया एक्शनः इस मामले में पुलिस की लापरवाही से नाराज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा ने विंध्याचल धाम चौकी प्रभारी राजकुमार पांडेय समेत 24 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर करते हुए घटना के पास मौजूद सिपाही कांता राम को निलंबित करते हुए विभाग की कार्यवाही का आदेश दे दिया है.



ये भी वजह आई सामनेः हलिया थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह को भी मुस्लिम समुदाय के लड़को के द्वारा हिंदू युवती के साथ छेड़खानी और मारपीट के मामले में गंभीरता से न लेने और कोई खास कार्रवाई न करने से नाराज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा ने हलिया थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह को भी तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है.

अपर पुलिस अधीक्षक नीतेश कुमार सिंह ने बताया विंध्याचल में पंडा के बीच दक्षिणा को लेकर चले कैंची के मामले में पीड़ित के तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर तीन को हिरासत में लिया गया है इनको न्यायालय के माध्यम से कड़ी सजा दिलाया जाएगा इस मामले में धाम चौकी प्रभारी समेत 24 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है घटना के पास मौजूद एक सिपाही को भी निलंबित करते हुए जांच का आदेश दे दिया गया है.





वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा ने बताया कि विंध्याचल में एक चौकी प्रभारी समय 24 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है साथ ही एक सिपाही को निलंबित किया गया है, हलिया थाना प्रभारी को भी लाइन हाजिर किया गया है इन सभी को लापरवाही के मामले में कार्रवाई की गई है.





Last Updated : July 24, 2025 at 10:32 AM IST