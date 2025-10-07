निलंबित पुलिस जवान आत्महत्या मामलाः एसपी ने चार पुलिस वालों को किया लाइन हाजिर
कोडरमा में निलंबित पुलिस जवान आत्महत्या मामले में चार पुलिस वालों पर गाज गिरी है.
Published : October 7, 2025 at 8:21 PM IST
कोडरमा: जिला के पुलिस लाइन में निलंबित पुलिस जवान मंसूर आलम द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है. दो थाना प्रभारी पर विभागीय कार्रवाई करते हुए उन दोनों को लाइन हाजिर कर दिया गया है.
बता दें कि पुलिस जवान के आत्महत्या मामले में मृतक की पत्नी द्वारा चंदवारा थाना में दिए आवेदन के आधार पर जहां सोमवार को जयनगर थाना प्रभारी बबलू सिंह, डोमचांच थाना प्रभारी ओम प्रकाश यादव, सपही पिकेट प्रभारी रमेश मरांडी व जयनगर थाना में पदस्थापित एएस आई अरविंद हांसदा के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया.
वहीं आज मंगलवार को इस मामले में जयनगर, डोमचांच व सपही पिकेट प्रभारी समेत जयनगर थाना में पदस्थापित एएसआई अरबिंद हांसदा को लाइन हाजिर कर दिया गया है.
बता दें कि जवान मंसूर आलम ने आत्महत्या से पहले इन पुलिसकर्मियों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था और अपनी मौत का जिम्मेदार उन लोगों को ठहराया था. इस मामले में इन पुलिस कर्मियों पर मामला दर्ज होने के बाद इन्हें निलंबित या लाइन हाजिर नहीं किए जाने के खिलाफ पुलिस मेंस एसोसिएशन में नाराजगी थी. वहीं मृतक के परिजन भी पुलिस के इस फैसले पर सवाल खड़े कर रहे थे.
पुलिस मेंस एसोसिएशन का मानना था कि इस मामले में मामला दर्ज होने के बाद इन पुलिस पदाधिकारियों को निलंबित नहीं करने से जांच पर खासा प्रभाव पड़ सकता है. झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष रहमान खान ने कहा था कि मृतक पुलिस जवान को न्याय दिलाने के लिए एसोसिएशन अंतिम लड़ाई लड़ेगा और अगर कोडरमा एमपी उपरोक्त सभी पुलिसकर्मियों को जल्द से जल्द निलंबित नहीं करते हैं तो एसोसिएशन डीजीपी और जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री से मिलकर मामले से अवगत करा उक्त पुलिसकर्मियों के निलंबन की मांग करेगा.
इन सभी दवाबों के बीच कोडरमा एसपी अनुदीप सिंह ने मंगलवार को एक निर्देश जारी करते हुए उपरोक्त चारों पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है. एसपी अनुदीप सिंह ने एक अन्य निर्देश जारी करते हुए एसआई अभिमन्यु कुमार को डोमचांच थाना का नवनियुक्त प्रभारी जबकि एसआई उमानाथ सिंह को जयनगर थाना का नवनियुक्त प्रभारी बनाया गया है.
इस पूरे मामले पर झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष रहमान खान ने बताया कि एशोसिएशन हमेशा पुलिस बलों के हित के लिए काम करती है. यह किसी की निजी लड़ाई नहीं बल्कि एशोसिएशन की लड़ाई थी. उन्होंने कहा कि पुलिस एक परिवार की तरह होता है. जिसमें सभी पुलिस कर्मी उस परिवार का हिस्सा होते हैं.
उन्होंने कहा कि एक भाई की गलती के कारण दूसरे भाई ने अपनी जान गंवा दी. जिस मामले को एशोसिएशन ने कोडरमा एसपी अनुदीप सिंह के समक्ष रखा और उचित कार्रवाई की मांग की गयी. उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से पुलिस कप्तान ने संयम का परिचय देते हुए अभी तक की कार्रवाई की है. पुलिस मेंस एसोसिएशन उनकी प्रशंसा और एसपी का धन्यवाद करता है. उन्होंने कहा कि एसोसिएशन को उम्मीद है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी और पीड़ित को न्याय मिलेगा.
क्या है मामला
बता दें कि कोडरमा पुलिस लाइन में एक निलंबित पुलिस जवान मंसूर आलम ने बीते 1 सितंबर को अपने बैरक में जान देने की कोशिश की थी. जिसके बाद आनन-फानन में उन्हें पुलिस लाइन में मौजूद पुलिसकर्मियों द्वारा कोडरमा सदर अस्पताल ले जाया गया. जहां उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए रांची के रिम्स रेफर कर दिया गया. जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.
पुलिस जवान बीते चार महीनों से निलंबित था और चंदवारा पुलिस लाइन में ही रह रहा था. पुलिस जवान के मौत के कुछ ही घंटों बाद पुलिस जवान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा. जिसमें पुलिस जवान द्वारा बताया जा रहा था कि उन्हें बिना वजह जयनगर थाना प्रभारी ओम प्रकाश यादव, डोमचांच थाना प्रभारी बबलू सिंह, सपही पिकेट प्रभारी रमेश मरांडी व जयनगर थाना में पदस्थापित एएसआई अरबिंद हांसदा द्वारा साजिश के तहत निलंबित करवाया गया है.
वहीं इस वीडियो में वह अपनी आत्महत्या का भी जिक्र किया था और इसके लिए उपरोक्त सभी पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया था. इस वीडियो के वायरल होते ही पुलिस मेंस एसोसिएशन, राजनीतिक दल व मृतक के परिजन उन पुलिसकर्मियों के निलंबन की मांग करने लगे थे.
