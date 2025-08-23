कोरबा: त्योहारी सीजन के मद्देनजर जिले में शांति व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश पुलिस कर रही है. इसी कड़ी में पुलिस ने डीजे वालों पर कार्रवाई की है. पुलिस की पकड़े में आए डीजे वालों पर आरोप है कि वो नियमों को ताक पर रखकर तय मानकों से ज्यादा डेसिबल में डीजे बजा रहे थे.

डीजे वालों पर एक्शन: जरुरत से ज्यादा आवाज में डीजे बजाने से साउंड पॉल्यूशन तो होता ही है. इसके साथ ही हमारे कानों के पर्दों को भी नुकसान पहुंचाता है. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को तेज आवाज से दिक्कत होती है. पर्यावरण के छोटे जीव जंतुओं तक को परेशानी होती है. साउंड पॉल्यूशन पर नजर रखने के लिए मुख्यालय स्तर से भी इसे नियंत्रित करने के आदेश हैं.

नियमों की अनदेखी पड़ी भारी: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने भी इसे लेकर निर्देश दिए थे. गणेश चतुर्थी के साथ त्योहार का सीजन शुरू हो रहा है. जिसके मद्देनजर पुलिस ने डीजे वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी है. अलग अलग थाना क्षेत्रों की पुलिस ने डीजे संचालकों से उनके डीजे वाहन सहित ध्वनि विस्तारक यंत्र को जप्त करने की कार्रवाई की है.

कोरबा एसपी ने दिए सख्त निर्देश: डीजेपी और तेज आवाज में बजाए जाने वाले साउंड सिस्टम को लेकर कोरबा एसपी ने भी सख्त निर्देश दिए हैं. एसपी ने कहा है कि तय मानकों का जो पालन नहीं करते हैं उनपर सख्त कार्रवाई की जाए. पुलिस त्योहार के सीजन में साउंड पॉल्यूशन फैलाने वालों पर भी नजर रखे.

कटघोरा में हुई कार्रवाई: डीजे साउंड सिस्टम चलाने वालों के द्वारा निर्धारित डेसिबल स्तर से अधिक आवाज में ध्वनि प्रदूषण फैलाने पर थाना उरगा, थाना पाली एवं थाना कटघोरा क्षेत्र में अलग-अलग डीजे संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है. पुलिस द्वारा मौके पर प्रत्येक थाना क्षेत्र में एक-एक डीजे संचालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर डीजे जप्त किया गया है. पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया है कि आगामी त्योहारों में किसी भी प्रकार से कानून का उल्लंघन, ध्वनि प्रदूषण या सार्वजनिक शांति भंग करने के मामलों को गभीरता से लिया जाएगा. कोरबा पुलिस द्वारा ऐसे मामलों में सख्त कार्रवई निरंतर जारी रहेगी.

पुलिस की अपील: कोरबा जिला पुलिस ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि त्योहारों को शांति एवं सद्भाव के साथ मनाएं. ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले उपकरणों का उपयोग नियमानुसार ही करें. बता दें कि डीजे का उपयोग करने के लिए ध्वनि की निर्धारित तय है. इसके साथ ही जिस स्थान पर इसका उपयोग किया जाना है, उसके लिए निर्धारित फॉर्मेट में उक्त तिथि के लिए विधिवत अनुमति लेना भी अनिवार्य है.