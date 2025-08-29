ETV Bharat / state

ऑनलाइन मंगाए धारदार हथियारों पर एक्शन, बलौदाबाजार में पुलिस ने 24 चाकू जब्त किए - ACTION ON ORDERED ONLINE WEAPONS

SP के निर्देश और ASP के मार्गदर्शन पर साइबर सेल बलौदाबाजार टीम ने अभियान चलाया है.

बलौदाबाजार में 24 चाकू जब्त (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 29, 2025 at 6:47 PM IST

बलौदाबाजार: सोशल मीडिया पर धारदार हथियारों के साथ फोटो और वीडियो पोस्ट करने वाले युवाओं पर लगाम कसने के लिए जिले में पुलिस ने विशेष अभियान चलाया. साइबर सेल बलौदाबाजार टीम ने अभियान चलाकर ऑनलाइन ऑर्डर किए गए कुल 24 चाकू और अन्य धारदार हथियार बरामद किए हैं.

सोशल मीडिया पर हथियार दिखाना बना ट्रेंड: पुलिस ने बताया कि, हाल के दिनों में युवा वर्ग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि) पर चाकू और धारदार हथियारों के साथ फोटो और वीडियो पोस्ट कर रहा है. कई घटनाओं में इन्हीं ऑनलाइन खरीदे गए हथियारों का इस्तेमाल भी हुआ.

ETV भारत से ASP की खास बातचीत: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह ने बताया कि, हमने पाया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से धारदार चाकू आसानी से खरीदे जा रहे हैं. ये आकर्षक डिजाइन और सस्ते दामों में उपलब्ध होने के कारण युवा इन्हें शौकिया या दिखावे के लिए मंगवा रहे थे. कुछ मामलों में इनका दुरुपयोग भी सामने आया.

हमारी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि इन हथियारों का इस्तेमाल अपराधों में न हो, इसलिए हमने बरामदगी की कार्रवाई की है- ASP, अभिषेक सिंह

कोई आपराधिक केस नहीं: साइबर सेल ने 1 साल में जिले में ऑनलाइन ऑर्डर किए गए चाकू का डेटा जुटाया. 24 चाकू और धारदार हथियार बरामद किए. ज्यादातर घरेलू उपयोग के लिए थे, लेकिन दुरुपयोग की संभावना थी. हालांकि, जिनसे चाकू बरामद हुए, उनके खिलाफ कोई पिछला आपराधिक केस नहीं था.

पहले भी की गई थी कार्रवाई: इससे पहले इसी माह 8 केस में 15 व्यक्तियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जा चुकी है, जिन्होंने ऑनलाइन चाकू मंगाकर सोशल मीडिया पर हथियारबाजी की थी.

पुलिस की अपील

  • लोग ऑनलाइन साइट्स से धारदार हथियार न मंगवाएं.
  • सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन करने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी.
  • ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को भी धारदार हथियारों की अनियंत्रित बिक्री रोकने के लिए अलर्ट किया जाएगा.
