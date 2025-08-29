बलौदाबाजार: सोशल मीडिया पर धारदार हथियारों के साथ फोटो और वीडियो पोस्ट करने वाले युवाओं पर लगाम कसने के लिए जिले में पुलिस ने विशेष अभियान चलाया. साइबर सेल बलौदाबाजार टीम ने अभियान चलाकर ऑनलाइन ऑर्डर किए गए कुल 24 चाकू और अन्य धारदार हथियार बरामद किए हैं.

सोशल मीडिया पर हथियार दिखाना बना ट्रेंड: पुलिस ने बताया कि, हाल के दिनों में युवा वर्ग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि) पर चाकू और धारदार हथियारों के साथ फोटो और वीडियो पोस्ट कर रहा है. कई घटनाओं में इन्हीं ऑनलाइन खरीदे गए हथियारों का इस्तेमाल भी हुआ.

ETV भारत से ASP की खास बातचीत: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह ने बताया कि, हमने पाया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से धारदार चाकू आसानी से खरीदे जा रहे हैं. ये आकर्षक डिजाइन और सस्ते दामों में उपलब्ध होने के कारण युवा इन्हें शौकिया या दिखावे के लिए मंगवा रहे थे. कुछ मामलों में इनका दुरुपयोग भी सामने आया.

हमारी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि इन हथियारों का इस्तेमाल अपराधों में न हो, इसलिए हमने बरामदगी की कार्रवाई की है- ASP, अभिषेक सिंह

कोई आपराधिक केस नहीं: साइबर सेल ने 1 साल में जिले में ऑनलाइन ऑर्डर किए गए चाकू का डेटा जुटाया. 24 चाकू और धारदार हथियार बरामद किए. ज्यादातर घरेलू उपयोग के लिए थे, लेकिन दुरुपयोग की संभावना थी. हालांकि, जिनसे चाकू बरामद हुए, उनके खिलाफ कोई पिछला आपराधिक केस नहीं था.

पहले भी की गई थी कार्रवाई: इससे पहले इसी माह 8 केस में 15 व्यक्तियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जा चुकी है, जिन्होंने ऑनलाइन चाकू मंगाकर सोशल मीडिया पर हथियारबाजी की थी.

पुलिस की अपील