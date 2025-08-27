बलौदाबाजार: वन्यजीव संरक्षण और अवैध शिकार रोकथाम की दिशा में बलौदाबाजार वनमण्डल ने कार्रवाई की है. सिमगा परिक्षेत्र के कचलोन बीट में वन विभाग ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया. जबकि 12 आरोपी फरार हो गए.

कैसे पकड़ी गई शिकारी गैंग की करतूत?: वन विभाग को पिछले कुछ समय से सूचना मिल रही थी कि कचलोन बीट में जंगली सुअरों का शिकार किया जा रहा है. लगातार निगरानी और गुप्त सूत्रों की मदद से टीम को पुख्ता जानकारी मिली.

अवैध शिकार पर बलौदाबाजार में एक्शन, एक शिकारी गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शिकार के मिले कई सबूत: जांच के दौरान टीम ने दबिश दी और एक आरोपी को पकड़ लिया जिसके पास से कई आपत्तिजनक और शिकार संबंधी सामग्री जब्त की. ये सभी सामान इस बात का प्रमाण थे कि आरोपी और उसके साथी संगठित रूप से अवैध शिकार में लिप्त थे.

क्या क्या मिला?

जंगली सुअर का मांस

कत्तल (शिकार में इस्तेमाल होने वाला हथियार)

हंसिया

जंगली सुअर की अंतड़ी

जी.आई. तार और इलेक्ट्रिक वायर

खूंटियां

यह कार्रवाई हमारी लगातार निगरानी और सतर्कता का नतीजा है. हम यह साफ संदेश देना चाहते हैं कि वन्यजीवों के खिलाफ किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.- वनमण्डलाधिकारी गणवीर धम्मशील

आगे भी जांच जारी है और फरार आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं- उप वनमण्डलाधिकारी निश्चल शुक्ला

कौन है गिरफ्तार आरोपी?: वन विभाग ने इस कार्रवाई में परमानंद निषाद (40 साल) निवासी कचलोन को गिरफ्तार किया है. हालांकि बाकी 12 आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश के लिए वन विभाग ने टीमें गठित कर दी हैं.

अवैध शिकार के नुकसान: अवैध शिकार न केवल वन्यजीवों के अस्तित्व के लिए खतरा है, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाता है. जंगली सुअर जैसे वन्य जीव कृषि और जंगल दोनों के संतुलन में अहम भूमिका निभाते हैं. संगठित शिकार गिरोह न केवल प्रजातियों की संख्या घटाते हैं बल्कि स्थानीय जैव विविधता को नष्ट कर देते हैं. अक्सर बिजली के तार, जहर, और घातक हथियारों का इस्तेमाल से शिकार होता है जो ग्रामीणों के लिए भी खतरनाक हो सकता है.

कौन-कौन था इस अभियान में शामिल?: प्रशिक्षु वनपरिक्षेत्र अधिकारी अनिरुद्ध कश्यप, उप वनक्षेत्रपाल सरिता एक्का, वनरक्षक रजनीश वर्मा, मनबोधन टंडन, राकेश ध्रुव, गोविंद सिंह पटले, वनपाल संतराम कुंद्रेवन, चौकीदार कचलोन इमेश्वर शर्मा समेत सुरक्षा कर्मी शामिल रहे.