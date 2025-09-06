ETV Bharat / state

कवर्धा में 500-500 के जाली नोट के साथ आरोपी गिरफ्तार, ओडिशा से लिंक, छत्तीसगढ़ में फैला नेटवर्क

आरोपी के कब्जे से 500-500 के 15 नोट बरामद हुए हैं. पुलिस गिरोह की तलाश में जुटी है.

fake currency network
कवर्धा में 500-500 के जाली नोट के साथ आरोपी गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 6, 2025 at 7:11 PM IST

कवर्धा: कबीरधाम पुलिस ने जाली नोट के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी भीकम चन्द्रवंशी को दशरंगपुर पुलिस ने नाकेबंदी कर पकड़ा है. आरोपी के कब्जे से 500-500 रुपए के 15 नोट बरामद हुए हैं.

दूसरे राज्य की लिंक?: पूछताछ में आरोपी ने ओडिशा से नेटवर्क लिंक होने की बात कही है. ऐसे में पुलिस अब जाली नोट के गिरोह तक पहुंचने की रणनीति बना रही है.

कैसे पकड़ा गया आरोपी: दरअसल, शनिवार सुबह पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली की एक बाइक बेमेतरा की ओर से कवर्धा की ओर जा रही थी. CG 07 BM 8370 लाल कलर की बाइक में सवार युवक गैर कानूनी गतिविधी में शामिल है.

नाकेबंदी की गई: पुलिस ने सूचना मिलते ही दशरंगपुर पुलिस चौकी के पास नाकेबंदी की. आरोपी वाहन चालक को रोका और तलाशी लेने पर आरोपी के जेब से 15 नग 500-500 के जाली नोट बरामद हुए. पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम भीखम चन्द्रवंशी निवासी मोहतरा जिला कबीरधाम का होना बताया.

fake currency network
थाने में पूछताछ में और खुलासा: पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया. थाने ले गई जहां पूछताछ में जाली नोटों के कारोबार को ओडिशा से संचालित होने का खुलासा किया. साथ ही इस काम में कबीरधाम जिला समेत छत्तीसगढ़ में नेटवर्क होने की बात कही.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर नोट और आरोपी का बाइक-मोबाइल जब्त किया है. कबीरधाम पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि यदि किसी को नकली नोट या अवैध कारोबार से जुड़ी जानकारी हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करें.

