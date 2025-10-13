ETV Bharat / state

लखनऊ में ट्रिपिंग होने पर गोमतीनगर के एक्सईएन और एसडीओ पर एक्शन, चेयरमैन ने हटाने का दिया आदेश

चेयरमैन ने कहा कि अधिकारी क्षेत्र में निकलें. राजधानी के जेई, एसडीओ और अधिशाशी अभियन्ता उपभोक्ताओं से विद्युत आपूर्ति का फीड-बैक लें.

विभागीय समीक्षा बैठक में चेयरमैन ने जताई नाराजगी.
विभागीय समीक्षा बैठक में चेयरमैन ने जताई नाराजगी. (Photo Credit; Power Corporation Media cell)
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

October 13, 2025

लखनऊ : राजधानी लखनऊ में लगातार हो रही ट्रिपिंग पर उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के चेयरमैन ने दो अधिकारियों को हटाने के निर्देश दिए हैं. एक दिन पहले उन्होंने दो अधिकारियों को सस्पेंड करने के निर्देश दिए थे. सोमवार को विभागीय समीक्षा बैठक में उन्होंने लगातार ट्रिपिंग पर नाराजगी जताते हुए अधिशासी अभियंता और उपखंड अधिकारी को हटाने के निर्देश दिए.

पूछा- लोड कम तो ट्रिपिंग क्यों बढ़ी : चेयरमैन आशीष गोयल ने लेसा के मुख्य अभियन्ताओं से पूछा कि ट्रिपिंग की शिकायतें क्यों आ रही हैं? मौसम में बदलाव के कारण बिजली की मांग कम हुई है. लोड लगभग 30 प्रतिशत कम है, फिर भी लखनऊ के अनेक क्षेत्रों से ट्रिपिंग की शिकायतें आ रही हैं. गोमतीनगर में ट्रिपिंग की बढ़ी शिकायतों पर उन्होंने अधिशासी अभियन्ता और उपखंड अधिकारी को लखनऊ से स्थानान्तरित करने के निर्देश दिए.

उन्होंने कहा कि अधिकारी क्षेत्र में निकलें. राजधानी के जेई, एसडीओ और अधिशाशी अभियन्ता उपभोक्ताओं से विद्युत आपूर्ति का फीड-बैक लें. उनसे सम्पर्क करें. अलग-अलग मोहल्लों में जाएं. शहरी क्षेत्रों में इतने अनुरक्षण कार्यों के बाद ट्रिपिंग क्यों हो रही है, इसे रोकना है. लखनऊ सहित पूरे प्रदेश की विद्युत आपूर्ति ट्रिपिंग विहीन बनानी है इसके लिये जो भी काम करना है वह करें.

शेड्यूल के हिसाब से मिले बिजली : अध्यक्ष ने कहा कि हर फीडर का लोड चेक किया जाये. अवर अभियन्ता से लेकर सभी वरिष्ठ अधिकारी पेट्रोलिंग करें. ट्रांसफार्मर, फीडर आदि का लोड चेक हो. ट्रांसमिशन के अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि वितरण से सामंजस्य बनाये रखें, जिससे विद्युत आपूर्ति बाधित न हो. शक्ति भवन में वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण त्योहारों का सीजन चल रहा है. ऐसी स्थिति में प्रदेश के सभी क्षेत्रों को निर्धारित शेड्यूल के अनुरूप बिजली प्राप्त हो.

अध्यक्ष ने कहा कि धनतेरस और दीपावली में राजधानी सहित पूरे प्रदेश में निर्बाध और उच्च गुणवत्ता युक्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाये. इसके लिये अधिकारी सभी आवश्यक तैयारियां कर लें. अधिकारी और कर्मचारी अपनी तैनाती स्थल पर ही रहें व फोन उठायें. 1912 पर आने वाली शिकायतों का तत्काल निस्तारण करें. स्थानीय दिक्कत हो, तो कम से कम समय में ठीक करके विद्युत आपूर्ति बहाल करें.

रेग्यूलर करें समीक्षा : विद्युत आपूर्ति अगर स्थानीय दिक्कतों के कारण बाधित हो तो उसकी सूचना व्हाट्सएप ग्रुप और अन्य संचार माध्यमों से उपभोक्ता को सूचित करें. त्योहारों में विद्युत आपूर्ति को मिशन मोड में लें. वरिष्ठ अधिकारी आपूर्ति की रेग्यूलर समीक्षा करें. कहीं भी कोई बड़ा विद्युत व्यवधान आये तो उसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को भी दें. प्रत्येक व्हाट्सएप ग्रुप में लगभग 1000 लोग जुड़ें.

