मनेंद्रगढ़ के जनकपुर में अतिक्रमण पर एक्शन, सड़क चौड़ीकरण अभियान हुआ तेज, मकानों दुकानों पर चला बुलडोजर
एमसीबी जिले के जनकपुर में सड़क चौड़ीकरण को लेकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज हो गई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 9, 2025 at 3:22 PM IST
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: छत्तीसगढ़ में सड़कों के विकास को लेकर राज्य सरकार अलर्ट है.सरगुजा के जनकपुर में सड़क चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है.यहां हनुमान मंदिर से लालबंगला कॉलोनी तक बुलडोजर से अतिक्रमण पर प्रशासन एक्शन ले रहा है. इस कार्रवाई के मद्देनजर कुल 25 मकान प्रभावित होंगे.पूरी की पूरी कार्रवाई 800 मीटर के दायरे में की जा रही है और इसके लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है. पुलिस के जवानों के साथ कोटवार भी मौजूद हैं और अतिक्रमण को ढहाने को लेकर पूरे जोर शोर से कार्रवाई हो रही है.
तीन दिनों तक चलेगी कार्रवाई: अतिक्रमण के खिलाफ यह कार्रवाई कुल तीन दिनों तक चलाई जाएगी. सड़कों के आस पास के घर जो सड़क की जमीन पर हैं उसे तोड़ा जाएगा. जनकपुर में हनुमान मंदिर से लेकर जयस्तंभ चौराहे तक यह कार्रवाई की जा रही है. जिला प्रशासन ने इस एक्शन से पहले स्थानीय लोगों को नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे.
शहर की यातायात व्यवस्था मजबूत करना मकसद: एमसीबी पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करना और बुनियादी ढांचे का विकास करना है. इस अभियान को शुरू करने से पहले प्रशासन ने सुनिश्चित किया कि कार्रवाई को शांतिपूर्ण तरीके से पूरा किया जा सके. प्रशासन का कहना है कि जिन लोगों ने खुद से अतिक्रमण नहीं हटाया उनके खिलाफ यह कार्रवाई की जा रही है. सड़क चौड़ीकरण अभियान का मुख्य उद्देश्य शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है. इससे शहर के लोगों को सुविधा होगी और यातायात की समस्या से निजात मिलेगी.
सड़क चौड़ीकरण से लोगों को होगा फायदा: सड़क चौड़ीकरण अभियान से शहर के लोगों को कई तरह के फायदे होंगे.इससे आवागमन के लिए बेहत यातायात व्यवस्था बनेगी. सड़क चौड़ीकरण से बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा सकेगा, जिससे शहर के विकास को बढ़ावा मिलेगा.आवागमन के लिए सड़क बेहतर होगी तो यहां के व्यापार को बढ़ावा को मिलेगा. एमसीबी शहर के आर्थिक विकास को मजबूती मिलेगी और लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकेंगे.