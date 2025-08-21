सरगुजा: सोशल मीडिया पर हथियार के साथ रील अपलोड करने वाले गुंडों की शामत आ चुकी है. बाहुबली बनने के चक्कर में हथियार के साथ सड़क पर रील्स बनाने वाले बदमाशों की धरपकड़ अंबिकापुर पुलिस ने शुरु कर दी है. पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए लोगों पर आरोप है कि ये लोग हथियार लहराते हुए बाइक से शहर की सड़कों पर निकले और दहशत फैलाई. पुलिस ने पकड़े गए लोगों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट और बाकि धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है. 2 युवकों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई.

बाइकर्स गैंग पर पुलिस की नजर: बाइकर्स गैंग के जो लोग पकड़े गए हैं उसमें कई नाबालिग भी शामिल हैं. पकड़े गए नाबालिग बच्चों के माता पिता को वारदात की जानकारी दे दी गई है. पकड़े गए लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द करने की कार्रवाई जारी है.

बाइकर्स गैंग पर एक्शन (ETV Bharat)

बाइक सवारों युवकों का वीडियो वायरल हुआ था जिसके बाद जांच उपरान्त यह कार्रवाई की गई है. यातायात नियमों का उल्लंघन और आम नागरिकों में भय फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. अभी इस मामले की जांच चल रही है और कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है: अमोलक सिंह ढिल्लो, एएसपी, अंबिकापुर

आर्म्स एक्ट और मोटर व्हीकल एक्ट: दरअसल सोशल मीडिया में एक वीडयो वायरल हुआ. वायरल वीडियो में 20 से अधिक बाइकों पर 25 से 30 युवक तेज रफ्तार से गाड़ी दौड़ाते सड़कों पर निकले. कई युवक हाथों में धारधार हथियार लेकर भी बाइक पर बैठे थे. युवकों के इस तरह से निकलने पर सड़क पर अफरा तफरी मच गई. बदमाशों ने हथियार लहराते हुए शहर में दहशत फैलाने की भी कोशिश की. अंबिकापुर पुलिस के मुताबिक घटना 15 अगस्त के दिन प्रतापपुर रोड की है. वीडियो की भी जांच की जा रही है. पकड़े गए लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई जारी है.

एसपी ने दिए थे सख्त कार्रवाई के निर्देश: घटना का वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी राजेश अग्रवाल ने मामले को गंभीरता से लिया और वीडियो के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे. एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने एएसपी अमोलक सिंह ढिल्लो और सीएसपी राहुल बंसल के नेतृत्व में केदारपुर पहुना दुकान के पास रहने वाले कुछ युवकों को उठाया और उनसे पूछताछ की. पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया. युवकों ने ये भी बताया कि उस दिन उनके साथ कौन कौन लोग बाइक पर हथियार लहराते हुए निकले.

अंबिकापुर पुलिस ने जब्त की गाड़ियां: पुलिस ने इस गिरोह में शामिल 8 बाइकर्स को भी गिरफ्तार कर उनके पास से घटना में प्रयुक्त 5 बाइक, घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद किया है. 2 बदमाशों आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है.