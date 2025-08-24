पटना: राजधानी पटना में कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए शनिवार को बड़े पैमाने पर पुलिस अधिकारियों के तबादले और पदस्थापन की कार्रवाई की गई. वरीय पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) कार्यालय, पटना द्वारा जारी आदेश के तहत जिले के कई थानों में नए थानाध्यक्ष और प्रभारी नियुक्त किए गए हैं. इस फेरबदल को अपराध नियंत्रण और पुलिस कार्यशैली में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

संवेदनशील थानों पर विशेष ध्यान: इस तबादला आदेश में विशेष रूप से संवेदनशील और भीड़-भाड़ वाले थानों पर ध्यान केंद्रित किया गया है. गांधी मैदान, पाटलिपुत्र, खाजेकला और दानापुर जैसे महत्वपूर्ण इलाकों में नए थानाध्यक्षों की तैनाती की गई है. इन क्षेत्रों में अपराध की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने अनुभवी और काबिल अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है ताकि अपराधियों पर कड़ी नजर रखी जा सके और कानून-व्यवस्था को प्रभावी बनाया जा सके.

नए थानाध्यक्षों की नियुक्तियां: आदेश के अनुसार, इंस्पेक्टर अमित कुमार को गौरीचक थाना, अफसर हुसैन को खाजेकला, अखिलेश कुमार मिश्रा को गांधी मैदान, और अतुलेश कुमार सिंह को पाटलिपुत्र थाने का थानाध्यक्ष बनाया गया है. इसके अलावा, विपिन कुमार को आंचल पुलिस निरीक्षक, बिहटा, और प्रभात रंजन सक्सेना को पटना पुलिस केंद्र भेजा गया है. इन नियुक्तियों से पुलिस विभाग में नई ऊर्जा और जवाबदेही आने की उम्मीद है.

सब-इंस्पेक्टरों को भी नई जिम्मेदारियां: तबादले के इस दौर में कई सब-इंस्पेक्टरों को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. अनिरुद्ध कुमार को खुशरूपुर, अनिल कुमार को बेलछी, रविरंजन चौहान को भदौर, नवनीत राय को पंडारक, जगदीश राणा को नेउरा, बिट्टू कुमार को रानी तालाब, सीटू कुमारी को पत्रकार नगर, और मधुसूदन कुमार को घोसवरी थाने का थानाध्यक्ष नियुक्त किया गया है. इसके अतिरिक्त, निशा कुमारी को मुगलपुरा टीओपी और रोशन कुमार को मरीन ड्राइव टीओपी का प्रभारी बनाया गया है.

पटना पुलिस में बड़े पैमाने पर तबादला (ETV Bharat)

अपराध नियंत्रण पर जोर: पुलिस विभाग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इस फेरबदल का मुख्य उद्देश्य राजधानी में अपराध की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाना है. हाल के दिनों में कुछ थाना क्षेत्रों में आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि देखी गई थी, जिसके चलते यह प्रशासनिक कदम उठाया गया. नए अधिकारियों की तैनाती से अपराधियों पर नकेल कसने और जनता में सुरक्षा का भरोसा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है.

पुलिस और जनता के बीच भरोसा बढ़ाने की पहल: पटना पुलिस मुख्यालय का मानना है कि इन तबादलों से पुलिस और जनता के बीच विश्वास और मजबूत होगा. एसएसपी कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि जिले में शांति और सुरक्षा बनाए रखना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है. नए थानाध्यक्षों और प्रभारियों से अपेक्षा है कि वे अपने क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पूरी निष्ठा और तत्परता से कार्य करेंगे.

संवेदनशील क्षेत्रों में अनुभवी अधिकारियों की तैनाती: गांधी मैदान और पाटलिपुत्र जैसे क्षेत्र, जो अपनी व्यस्तता और संवेदनशीलता के लिए जाने जाते हैं, वहां अनुभवी अधिकारियों की नियुक्ति से अपराध नियंत्रण में तेजी आने की उम्मीद है. इसके अलावा, बाढ़ और खाजेकला जैसे थानों में कानून-व्यवस्था की चुनौतियों को देखते हुए यह बदलाव समय की मांग था. प्रशासन का मानना है कि यह कदम अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को बढ़ावा देगा.

आने वाले दिनों में सख्ती की उम्मीद: पटना पुलिस के इस बड़े फेरबदल से यह स्पष्ट संदेश मिल रहा है कि आने वाले दिनों में अपराध के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. नए अधिकारियों की तैनाती और थानों की बढ़ी हुई जवाबदेही से पुलिस की कार्यशैली में और सुधार होगा. साथ ही, यह कदम बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले प्रशासनिक सजगता को भी दर्शाता है, जिससे कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने में मदद मिलेगी.

ये भी पढ़ें-

चुनाव से पहले बिहार में ताबड़तोड़ ट्रांसफर-पोस्टिंग, नीतीश कुमार ने उठाया बड़ा कदम

बिहार में फिर से IAS अधिकारियों का तबादला, देखें लिस्ट

बिहार में 10 IAS अधिकारियों का हुआ तबादला, देखें पूरी लिस्ट

बिहार में बड़े पैमाने पर IPS का तबादला, देखें पूरी लिस्ट