कोरबा की कोतवाली पुलिस ने बदमाश घोड़ा को किया गिरफ्तार - GOON MADE DEADLY ATTACK

कोतवाली पुलिस ने घोड़ा की गिरफ्तारी जांजगीर से की.

GOON MADE DEADLY ATTACK
बदमाश घोड़ा को किया गिरफ्तार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 17, 2025 at 9:28 AM IST

कोरबा: कोतवाली थाना इलाके में धारदार हथियार से युवक पर हमला करने वाले आरोपी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया. पकड़े गए बदमाश के पास से पुलिस ने धारदार चाकू और स्टील का कटर बरामद किया. कोतवाली पुलिस के मुताबिक 13 अगस्त की रात को बदमाश निखलेश पाल उर्फ घोड़ा ने युवक पर जानलेवा हमला कर दिया. हमले में युवक गंभीर रुप से घायल हो गया. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.

बदमाश ने किया जानलेवा हमला: कोतवाली पुलिस ने बताया कि आरोपी निखलेश पाल उर्फ घोड़ा 14 अगस्त की रात घात लगाए बैठा था. उसी दौरान कोमल प्रसाद दुबे उम्र 50 साल, सर्वमंगला रोड फोकटपारा थाना कोतवाली इलाके से सुदेश पाल के घर से निकला. पहले से घात लगाए आरोपी घोड़ा ने बिना वजह पीड़ित से गाली गलौच किया और उसे जान से मारने की धमकी दी. विवाद बढ़ने पर आरोपी ने अपने पास रखे धारदार चाकू से पीड़ित के गले पर प्राणघातक वार कर दिया. जानलेवा हमले में कोमल प्रसाद दुबे गंभीर रुप से जख्मी होकर जमीन पर गिर गया.

अस्पताल लेकर गए लोग: गंभीर रुप से घायल कोमल प्रसाद दुबे को लोग आनन फानन में लेकर अस्पताल गए. मेडिकल कॉलेज में शुरुआती इलाज के बाद परिजन पीड़ित को कृष्णा अस्पताल कोरबा ले गए. अभी भी पीड़ित का इलाज अस्पताल में जारी है.

पकड़ा गया बदमाश घोड़ा: हत्या की कोशिश करने वाले निखलेश पाल उर्फ घोड़ा को पुलिस ने पकड़ लिया है. आरोपी से चाकू और स्टील के कटर को भी बरामद किया गया है. कोतवाली पुलिस के मुताबिक बदमाश को पकड़ने के लिए पुलिस ने 2 टीमों का गठन किया. पुलिस की टीम बदमाश को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दे रही थी. आरोपी ने पुलिस को चकमा देने के लिए अपना मोबाइल फोन भी बंद कर दिया था.

मुखबिर की सूचना पर जांजगीर से हुई गिरफ्तारी: दबिश के दौरान पुलिस को खबर मिली की आरोपी जांजगीर में छिपा है. मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए जांजगीर से आरोपी को हिरासत में ले लिया. पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया. बाद में आरोपी निखलेश पाल उर्फ घोड़ा को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया जहां से उसे रिमांड पर जेल भेजा गया है.

