जांजगीर चांपा: बिलासपुर संभाग से सबसे अहम जिलों में शुमार जांजगीर चांपा बीते कई दिनों से सड़क हादसों को लेकर सुर्खियों में है. यहां बीते दिनों हुए सड़क हादसों में बाइक सवार और दोपहिया वाहन चालकों की मौत हुई है. इस वजह से जांजगीर चांपा पुलिस ने पूरे शहर में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है.

ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन पड़ा भारी: जांजगीर चांपा पुलिस ने ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सोमवार 25 अगस्त को तगड़ा एक्शन लिया है. 200 से अधिक वाहनों को जब्त किया गया और वाहन चालकों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है. जिले में दोपहिया वाहन चालकों पर हुए इस कार्रवाई के बाद से हड़कंप मच गया है.

जांजगीर जिला मुख्यालय के साथ चाम्पा, बम्हनीडीह, बिर्रा, नवागढ़ और शिवरीनारायण इलाके में यह कार्रवाई हुई है. इसके अलावा पामगढ, मुलमुला,अकलतरा, बलौदा थाना और नैला पंतोरा चौकी क्षेत्र में भी सघन चेकिंग अभियान चलाया गया. जिसमे तीन सवारी, बिना हेलमेट, नाबालिग बाइक चालकों पर कार्रवाई की गई है. मोटर व्हीकल एक्ट के तहत एक्शन लिया गया है और चालानी कार्रवाई भी की गई है- उदयन बेहार , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात, जांजगीर चांपा

जांजगीर चांपा यातायात पुलिस की कार्रवाई (ETV BHARAT)

जांजगीर चांपा पुलिस की लोगों से अपील: इस अवसर पर जांजगीर चांपा पुलिस ने लोगों से यातायात नियम के पालन को लेकर अपील की है. जो इस प्रकार है.

जांजगीर पुलिस की तरफ से जारी अपील पर नजर