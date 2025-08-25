ETV Bharat / state

जांजगीर चांपा में ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों की शामत, 200 से अधिक लोगों पर कार्रवाई - ACTION OF JANJGIR POLICE

जांजगीर चांपा में ट्रैफिक पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है. कुल 209 बाइक जब्त की गई है.

ACTION OF JANJGIR TRAFFIC POLICE
जांजगीर में दोपहिया वाहन चालकों पर कार्रवाई (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 25, 2025 at 8:28 PM IST

जांजगीर चांपा: बिलासपुर संभाग से सबसे अहम जिलों में शुमार जांजगीर चांपा बीते कई दिनों से सड़क हादसों को लेकर सुर्खियों में है. यहां बीते दिनों हुए सड़क हादसों में बाइक सवार और दोपहिया वाहन चालकों की मौत हुई है. इस वजह से जांजगीर चांपा पुलिस ने पूरे शहर में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है.

ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन पड़ा भारी: जांजगीर चांपा पुलिस ने ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सोमवार 25 अगस्त को तगड़ा एक्शन लिया है. 200 से अधिक वाहनों को जब्त किया गया और वाहन चालकों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है. जिले में दोपहिया वाहन चालकों पर हुए इस कार्रवाई के बाद से हड़कंप मच गया है.

जांजगीर जिला मुख्यालय के साथ चाम्पा, बम्हनीडीह, बिर्रा, नवागढ़ और शिवरीनारायण इलाके में यह कार्रवाई हुई है. इसके अलावा पामगढ, मुलमुला,अकलतरा, बलौदा थाना और नैला पंतोरा चौकी क्षेत्र में भी सघन चेकिंग अभियान चलाया गया. जिसमे तीन सवारी, बिना हेलमेट, नाबालिग बाइक चालकों पर कार्रवाई की गई है. मोटर व्हीकल एक्ट के तहत एक्शन लिया गया है और चालानी कार्रवाई भी की गई है- उदयन बेहार , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात, जांजगीर चांपा

Action of Janjgir Champa Traffic Police
जांजगीर चांपा यातायात पुलिस की कार्रवाई (ETV BHARAT)

जांजगीर चांपा पुलिस की लोगों से अपील: इस अवसर पर जांजगीर चांपा पुलिस ने लोगों से यातायात नियम के पालन को लेकर अपील की है. जो इस प्रकार है.

जांजगीर पुलिस की तरफ से जारी अपील पर नजर

  1. शराब के नशे में वाहन न चलाएं
  2. हाई स्पीड में वाहन न चलाएं
  3. हेलमेट पहन कर मोटर साइकिल चलाएं
  4. मोटर साइकिल में ट्रिपल सवारी न करें
  5. माल वाहक वाहन, ट्रैक्टर, पिकअप या अन्य माल वाहक वाहन में सवारी न बैठाएं
  6. रात्रि यात्रा में विशेष सतर्कता बरते
  7. नींद या नशे की स्थिति में वाहन चलाने की गलती न करें
  8. नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने से रोकें. माता पिता विशेष ध्यान दें

JANJGIR POLICE TRAFFIC ASPRECKLESS BIKE RIDERSजांजगीर चांपा में यातायातन्यू मोटर व्हीकल एक्टACTION OF JANJGIR POLICE

अबूझमाड़ में लाल पानी का खतरा, ग्रामीणों का जीवन हो रहा तबाह, ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट

रायपुर के भवनों और मैदानों का स्वतंत्रता संग्राम से रहा है नाता, आंदोलनकारियों की आवाज से लेकर अंग्रेजों के जुल्म की देते हैं गवाही

सिद्धखोल जलप्रपात का सौंदर्य, बारिश में स्वर्ग सा कराता है अनुभव, वीकेंड के दिनों में बेस्ट डेस्टिनेशन

ग्राउंड रिपोर्ट: बस्तर में मलेरिया, नक्सल प्रभावित कोलेंग में 40 दिन में 100 मरीज, दवाओं का टोटा

