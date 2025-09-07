ETV Bharat / state

दुर्ग जीआरपी पुलिस को बड़ी सफलता, ट्रेन से मोस्ट वांटेड क्रमिनल अरेस्ट, रायपुर एम्स से हुआ था फरार

दुर्ग पुलिस ने एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है.

RAIPUR AIIMS
दुर्ग में फरार आरोपी गिरफ्तार (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 7, 2025 at 4:51 PM IST

2 Min Read

दुर्ग: रायपुर एम्स से फरार चल रहे हत्या के आरोपी करण पोर्ते को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. शनिवार 6 सितंबर को इलाज के लिए इस अपराधी रायपुर एम्स में भर्ती कराया गया था. वहां से उनसे पुलिस को चकमा दिया और फरार हो गया. पुलिस ने आरोपी करण पोर्ते के खिलाफ सर्कुलर नोटिस जारी किया था. 24 घंटे के अंदर दुर्ग जीआरपी ने आरोपी गोदिंया से गिरफ्तार किया है.

ट्रेन से हुई आरोपी की गिरफ्तारी: जीआरपी पुलिस को सूचना मिली कि फरार आरोपी रक्सौल दरभंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस से सफर कर रहा है. पुलिस ने इस सूचना के आधार पर एक टीम बनाकर काम किया. आरोपी को गोंदिया से दुर्ग आने पर मजबूर किया और उसे रक्सौल दरभंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस की एक कोच से अरेस्ट कर लिया. यह गिरफ्तारी दुर्ग जीआरपी पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है.

दुर्ग में फरार आरोपी को जीआरपी ने किया गिरफ्तार (ETV BHARAT)

जीआरपी की ट्रिक हुई सफल: जीआरपी और दुर्ग पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी भागकर गोंदिया गया है. इस पर पुलिस ने आरोपी की पत्नी से पूछताछ की.उसकी पत्नी के साथ मिलकर पुलिस ने प्लान बनाया और आरोपी करण पोर्ते को वापस दुर्ग आने के लिए मजबूर कर दिया. जैसे ही आरोपी अपनी पत्नी से मिलने के लिए वापस गोंदिया आया वैसे ही जीआरपी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

हमें जानकारी मिली थी कि आरोपी जनरल कोच में सफर कर रहा है. इस पर तत्काल जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम सक्रिय हुई और जैसे ही ट्रेन दुर्ग पहुंची, टीम ने जनरल डिब्बे में चेकिंग शुरू की. चेकिंग के दौरान आरोपी करण पोर्ते को पहचानकर मौके पर ही दबोच लिया गया- संजीव सिन्हा, आरपीएफ प्रभारी, दुर्ग

आरोपी ने जुर्म किया कबूल: गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. उसने पूछताछ में बताया कि साल 2021 में प्रेम प्रसंग के विवाद में अपनी प्रेमिका का मर्डर किया था. दुर्ग जीआरपी की इस सफलता से दुर्ग पुलिस प्रशासन खुश है. आरोपी को दोबारा दबोचने के बाद पुलिस और अलर्ट हो गई है.

जांजगीर चांपा में 8 लाख रुपये की लूट, नकाबपोश बदमाशों ने व्यापारी को बनाया निशाना

कवर्धा में 500-500 के जाली नोट के साथ आरोपी गिरफ्तार, ओडिशा से लिंक, छत्तीसगढ़ में फैला नेटवर्क

For All Latest Updates

TAGGED:

RAIPUR AIIMSदुर्ग जीआरपी को सफलतादुर्ग क्राइम न्यूजरक्सौल दरभंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेसACTION OF DURG GRP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धमतरी के किसान ने जैविक खेती से किया कमाल, खेत में उगाई 6 फीट की लौकी, तीन फीट की बरबट्टी

नक्सल प्रभावित गांव का स्कूल बना मॉडल, प्रिंसिपल की सोच से बच्चे बोल रहे फर्राटेदार अंग्रेजी

पीएम किसान सम्मान योजना से 58 हजार किसान किये गए अपात्र, आदिवासी जिले में योजना से वंचित हुए अन्नदाता

अबूझमाड़ की 'लाइफलाइन' अब 'डेंजर जोन', नारायणपुर–ओरछा रोड पर 'भ्रष्टाचार-लापरवाही के गड्ढे'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.