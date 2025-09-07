ETV Bharat / state

दुर्ग जीआरपी पुलिस को बड़ी सफलता, ट्रेन से मोस्ट वांटेड क्रमिनल अरेस्ट, रायपुर एम्स से हुआ था फरार

दुर्ग में फरार आरोपी गिरफ्तार ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : September 7, 2025 at 4:51 PM IST 2 Min Read