ETV Bharat / state

भाजपा नेता पर पुलिस का शिकंजा: सूदखोरी के आरोप में 350 बीघा जमीन और 40 मकान होंगे सीज

कांग्रेस से भाजपा में आए दिलीप गुर्जर के खिलाफ सूदखोर के मामले में पुलिस ने बीएनएस धारा 107 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है.

moneylender case
भाजपा नेता दिलीप गुर्जर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 29, 2025 at 5:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भीलवाड़ा: विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए पूर्व कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष दिलीप गुर्जर पर सूदखोरी के आरोप के चलते अब पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. शाहपुरा पुलिस ने चार अलग-अलग मामलों में भाजपा नेता दिलीप गुर्जर को नामजद करते हुए लगभग 45 करोड़ की 350 बीघा जमीन और लगभग 40 मकानों को सीज करने की तैयारी शुरू कर दी है. मामला दर्ज होने के बाद भाजपा नेता पुलिस की गिरफ्तारी के डर से नजर नहीं आ रहे हैं. भीलवाड़ा पुलिस ने इस मामले में बीएनएस की धारा 107 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है और जल्द ही संपत्तियों का ब्यौरा लेकर न्यायालय में इस्तगासा पेश किया जाएगा.

भीलवाड़ा एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि भीलवाड़ा जिले में ब्याज माफिया, बजरी माफिया सहित अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए जिले के समस्त पुलिस अधिकारियों को निर्देशित कर रखा है. शाहपुरा में दिलीप गुर्जर के खिलाफ अगस्त 2025 में दो और 5 सितंबर 2025 में दो प्रकरण दर्ज हुए हैं. इन प्रकरणों में लोगों को ब्याज पर पैसा उधार देना और पैसा देते समय खाली चेक व खाली स्टाम्प पेपर लेने की शिकायतें हैं. दिलीप गुर्जर के पास न तो पैसे उधार देने का कोई लाइसेंस है और न ही उनकी आय का इतना वैध स्रोत है. एसपी ने कहा कि हमने उनकी संपत्ति की सूचना विभिन्न सरकारी विभागों से प्राप्त की है.

पढ़ें: भीलवाड़ा में सूदखोर का आतंक, पीड़ित ने SP से लगाई न्याय की गुहार

संपत्ति सूचीबद्ध की: शाहपुरा के डिप्टी एसपी ओमप्रकाश बिश्नोई ने भाजपा नेता दिलीप गुर्जर पर कार्रवाई शुरू कर दी है. पुष्पादेवी वैष्णव, महावीर कुमावत, प्रहलाद जाट और गोविंद लौहार की रिपोर्ट पर मामले दर्ज कर दिलीप गुर्जर की करीब 350 बीघा कृषि भूमि और लगभग 40 आवासीय मकानों व प्लाटों को सूचीबद्ध किया गया है. पुलिस के अनुसार इन संपत्तियों का बाजार मूल्य लगभग 45 करोड़ रुपए आंका गया है. 107 बीएनएस में सभी संपत्तियों को सीज करने की स्वीकृति का प्रावधान है.

For All Latest Updates

TAGGED:

MONEYLENDER CASEPROPERTY SIEZEDACTION AGAINST BNSBJP LEADER DILIP GURJARACTION AGAINST BJP LEADER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपावली से पहले देवगुरु बृहस्पति इन 3 राशियों को करेंगे मालामाल! करियर-व्यवसाय में तरक्की के योग!

निकाल दी हेकड़ी! संजू को चिढ़ाने चला पाकिस्तानी गेंदबाज, चैंपियन बनने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने काटा जमकर बवाल

29 सितंबर 2025 का राशिफल: सप्ताह के पहले दिन इन राशियों के खुलेंगे भाग्य, पढ़ें भविष्यफल

नेतन्याहू ने अमेरिकी इंफ्लूएंसर से मुलाकात कर नए युग की चुनौतियों और सोशल मीडिया के प्रभावों पर चर्चा की

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.