भाजपा नेता पर पुलिस का शिकंजा: सूदखोरी के आरोप में 350 बीघा जमीन और 40 मकान होंगे सीज
कांग्रेस से भाजपा में आए दिलीप गुर्जर के खिलाफ सूदखोर के मामले में पुलिस ने बीएनएस धारा 107 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है.
Published : September 29, 2025 at 5:39 PM IST
भीलवाड़ा: विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए पूर्व कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष दिलीप गुर्जर पर सूदखोरी के आरोप के चलते अब पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. शाहपुरा पुलिस ने चार अलग-अलग मामलों में भाजपा नेता दिलीप गुर्जर को नामजद करते हुए लगभग 45 करोड़ की 350 बीघा जमीन और लगभग 40 मकानों को सीज करने की तैयारी शुरू कर दी है. मामला दर्ज होने के बाद भाजपा नेता पुलिस की गिरफ्तारी के डर से नजर नहीं आ रहे हैं. भीलवाड़ा पुलिस ने इस मामले में बीएनएस की धारा 107 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है और जल्द ही संपत्तियों का ब्यौरा लेकर न्यायालय में इस्तगासा पेश किया जाएगा.
भीलवाड़ा एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि भीलवाड़ा जिले में ब्याज माफिया, बजरी माफिया सहित अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए जिले के समस्त पुलिस अधिकारियों को निर्देशित कर रखा है. शाहपुरा में दिलीप गुर्जर के खिलाफ अगस्त 2025 में दो और 5 सितंबर 2025 में दो प्रकरण दर्ज हुए हैं. इन प्रकरणों में लोगों को ब्याज पर पैसा उधार देना और पैसा देते समय खाली चेक व खाली स्टाम्प पेपर लेने की शिकायतें हैं. दिलीप गुर्जर के पास न तो पैसे उधार देने का कोई लाइसेंस है और न ही उनकी आय का इतना वैध स्रोत है. एसपी ने कहा कि हमने उनकी संपत्ति की सूचना विभिन्न सरकारी विभागों से प्राप्त की है.
पढ़ें: भीलवाड़ा में सूदखोर का आतंक, पीड़ित ने SP से लगाई न्याय की गुहार
संपत्ति सूचीबद्ध की: शाहपुरा के डिप्टी एसपी ओमप्रकाश बिश्नोई ने भाजपा नेता दिलीप गुर्जर पर कार्रवाई शुरू कर दी है. पुष्पादेवी वैष्णव, महावीर कुमावत, प्रहलाद जाट और गोविंद लौहार की रिपोर्ट पर मामले दर्ज कर दिलीप गुर्जर की करीब 350 बीघा कृषि भूमि और लगभग 40 आवासीय मकानों व प्लाटों को सूचीबद्ध किया गया है. पुलिस के अनुसार इन संपत्तियों का बाजार मूल्य लगभग 45 करोड़ रुपए आंका गया है. 107 बीएनएस में सभी संपत्तियों को सीज करने की स्वीकृति का प्रावधान है.