भाजपा नेता पर पुलिस का शिकंजा: सूदखोरी के आरोप में 350 बीघा जमीन और 40 मकान होंगे सीज

भीलवाड़ा: विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए पूर्व कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष दिलीप गुर्जर पर सूदखोरी के आरोप के चलते अब पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. शाहपुरा पुलिस ने चार अलग-अलग मामलों में भाजपा नेता दिलीप गुर्जर को नामजद करते हुए लगभग 45 करोड़ की 350 बीघा जमीन और लगभग 40 मकानों को सीज करने की तैयारी शुरू कर दी है. मामला दर्ज होने के बाद भाजपा नेता पुलिस की गिरफ्तारी के डर से नजर नहीं आ रहे हैं. भीलवाड़ा पुलिस ने इस मामले में बीएनएस की धारा 107 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है और जल्द ही संपत्तियों का ब्यौरा लेकर न्यायालय में इस्तगासा पेश किया जाएगा.

भीलवाड़ा एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि भीलवाड़ा जिले में ब्याज माफिया, बजरी माफिया सहित अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए जिले के समस्त पुलिस अधिकारियों को निर्देशित कर रखा है. शाहपुरा में दिलीप गुर्जर के खिलाफ अगस्त 2025 में दो और 5 सितंबर 2025 में दो प्रकरण दर्ज हुए हैं. इन प्रकरणों में लोगों को ब्याज पर पैसा उधार देना और पैसा देते समय खाली चेक व खाली स्टाम्प पेपर लेने की शिकायतें हैं. दिलीप गुर्जर के पास न तो पैसे उधार देने का कोई लाइसेंस है और न ही उनकी आय का इतना वैध स्रोत है. एसपी ने कहा कि हमने उनकी संपत्ति की सूचना विभिन्न सरकारी विभागों से प्राप्त की है.