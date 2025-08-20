ETV Bharat / state

लखनऊ में 3.59 लाख वर्ग फीट जमीन घोटाले में एक्शन, LDA अधिकारियों और बहुजन निर्बल सहकारी समिति के सदस्यों पर FIR - FIR IN LAND SCAM IN LUCKNOW

लखनऊ में सैकड़ों करोड़ के जमीन घोटाले में बहुजन निर्बल सहकारी समिति के खिलाफ FIR

जमीन घोटाले में एफआईआर (photo credit ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 20, 2025 at 8:44 PM IST

लखनऊ: राजधानी लखनऊ के गोमती नगर और गोमती नगर विस्तार में सैकड़ों करोड़ रुपये के जमीन घोटाले में हाईकोर्ट के आदेश पर बहुजन निर्बल वर्ग सहकारी गृह निर्माण समिति, इसके पदाधिकारियों और लखनऊ विकास प्राधिकरण के तत्कालीन अधिकारियों व कर्मचारियों पर FIR दर्ज की गई है. इस घोटाले में प्रवीण सिंह, लखन सिंह बलीयानी, अभिषेक विक्रम सिंह, वीरेंद्र कुमार सिंह, नरेंद्र कुमार सिंह, राघवेंद्र प्रताप सिंह सहित सैकड़ों लोगों के नाम शामिल हैं.

करीब 3.59 लाख वर्ग फीट जमीन का घोटाला

बता दें कि मामला का खुलासा तब हुआ जब हाईकोर्ट ने 2024 में गोमती नगर विस्तार योजना में फर्जी सदस्यता के जरिए करोड़ों रुपये की जमीन हड़पने के आरोपों की जांच के लिए विजिलेंस को आदेश दिया. जांच में पाया गया कि LDA के कुछ अधिकारियों ने समिति के साथ मिलीभगत कर तय सीमा से दोगुनी जमीन आवंटित की. इस प्रक्रिया में फर्जी सदस्य बनाकर प्राइम लोकेशन पर 112 भूखंड बांटे गए, जिनमें अधिकारियों के रिश्तेदारों और परिवारजनों के नाम शामिल थे. 2020 से 2024 तक चली जांच में करीब 3.59 लाख वर्ग फीट जमीन के घोटाले का पर्दाफाश हुआ, जिसकी कीमत सैकड़ों करोड़ रुपये आंकी गई है.

IAS, PCS सहित 30 से अधिक अधिकारियों पर गिर सकती गाज

हाईकोर्ट ने LDA के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव अग्रवाल की 2010 की रिपोर्ट और अन्य जांचों के आधार पर कार्रवाई का निर्देश दिया. कोर्ट ने विजिलेंस निदेशक को 20 जनवरी 2025 तक जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है. गोमती नगर थाना में दर्ज एफआईआर के मुताबिक, 2009 से 2019 तक LDA में तैनात IAS, PCS और इंजीनियर्स सहित 30 से अधिक लोग इस मामले में फंस सकते हैं.

हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सीबीआई को सौंपी जा सकती जांच

सहकारी समितियों के नियमों का उल्लंघन करते हुए पुराने सदस्यों को प्राथमिकता देने के बजाय नए लोगों को भूखंड बेचे गए. LDA ने 5 अगस्त 2025 को समिति के साथ हुए अनुबंधों को निरस्त कर दिया, जिससे जमीन वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अब CBI या विजिलेंस जांच की संभावना भी जताई जा रही है. लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने बताया कि इस संबंध में कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया गया है और संबंधितों के खिलाफ पुलिस कड़ा एक्शन लेगी.

ये भी पढ़े:LDA की बोर्ड मीटिंग में हुए कई बड़े फैसले; लखनऊ में 4 जगहों पर बनेंगे ग्रुप हाउसिंग फ्लैट्स, दुकान खरीदना होगा आसान

