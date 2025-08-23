ETV Bharat / state

अलीगढ़ में जन्म प्रमाण-पत्र फर्जीवाड़े में तीन पर केस दर्ज; नगर निगम की जांच में मिली थी गड़बड़ी - ALIGARH NEWS

नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने कहा कि अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्र बनवाना सीधे तौर पर धोखाधड़ी और गंभीर अपराध है.

अलीगढ़ में जन्म प्रमाण-पत्र फर्जीवाड़े में तीन पर केस दर्ज.
अलीगढ़ में जन्म प्रमाण-पत्र फर्जीवाड़े में तीन पर केस दर्ज. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 23, 2025 at 8:23 AM IST

अलीगढ़: जन्म प्रमाण-पत्र में गड़बड़ी करने वालों पर नगर निगम ने कार्रवाई की है. नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने शुक्रवार को तीन अलग-अलग मामलों में एफआईआर दर्ज करा दी. उन्होंने कहा कि अभिलेखों से छेड़छाड़ गंभीर अपराध है. किसी भी कीमत पर ऐसे लोगों का छोड़ा नहीं जाएगा.

नगर निगम ने शाहनवाज पुत्र यासीन (खैर रोड निवासी) पर 2018 और 2019 में अलग-अलग जन्मतिथियों वाले प्रमाण पत्र बनवाने की कोशिश में केस दर्ज कराया है. इसके अलावा प्रवीण कुमार पुत्र ओमप्रकाश (पुष्पांजलि नगर निवासी) पर अलग-अलग दस्तावेजों का उपयोग कर जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का प्रयास का केस, गीता देवी पत्नी भगवानप्रकाश (नगला बिहारी निवासी) पर पुत्र सिद्धांत प्रकाश सिंह के लिए दो अलग-अलग तिथियों वाले प्रमाण पत्र बनवाने की कोशिश का केस दर्ज कराया है.

नगर निगम ने पकड़ी गड़बड़ी: खास बात यह है कि इन फर्जीवाड़ों में कई बार विभागीय कर्मचारी भी मिले होते हैं, जो अभिलेखों से छेड़छाड़ करने में मदद करते हैं. यह न केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, बल्कि शासकीय कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करता है.

नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने कहा कि अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्र बनवाना सीधे तौर पर धोखाधड़ी है. अलग-अलग तिथियों पर किसी का जन्म संभव ही नहीं है, इसलिए ऐसे मामलों को अब गंभीर आपराधिक कृत्य मानते हुए एफआईआर दर्ज की गई है. आगे से किसी भी तरह की हेराफेरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

क्यों बनवाए गए दो-दो प्रमाण पत्र: नगर निगम की जांच में सामने आया कि कई लोग अपनी सुविधा और फायदे के लिए अलग-अलग जन्मतिथियों वाले प्रमाण-पत्र बनवाने की कोशिश की.

अक्सर इसका इस्तेमाल विद्यालयों में एडमिशन, सरकारी नौकरियों में आयु सीमा से संबंधित लाभ लेने, आधार कार्ड बनवाने और अन्य शासकीय योजनाओं में पात्रता हासिल करने के लिए किया जाता है. अलग-अलग जन्मतिथियों का उपयोग करके अपनी वास्तविक आयु छिपाकर अनुचित लाभ उठाने का प्रयास किया जाता है.

