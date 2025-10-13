ETV Bharat / state

डेमोग्राफिक चेंज! फर्जी दस्तावेजों की शिकायतों पर अलर्ट सरकार, जांच के घेरे में प्रधान से तहसील तक के अधिकारी

फर्जी दस्तावेजों की शिकायतों पर अलर्ट सरकार ( PHOTO- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : October 13, 2025 at 5:36 PM IST | Updated : October 13, 2025 at 5:43 PM IST 3 Min Read

देहरादून: उत्तराखंड में डेमोग्राफिक बदलाव को लेकर एक बार फिर से मामला गर्मा गया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले भी इस मुद्दे पर चिंता जता चुके हैं और अब शिकायतें मिली है कि राज्य में गलत तथ्यों के साथ फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए जा रहे हैं. खास बात यह है कि शिकायत मिलने के फौरन बाद मामले पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं. धामी सरकार में एक बार फिर डेमोग्राफिक चेंज का मुद्दा उठने लगा है. दरअसल, मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल पर प्रदेश की कई जगह से गलत तथ्यों के साथ फर्जी दस्तावेज तैयार किए जाने की शिकायतें मिल रही हैं. मामला सामने आते ही मुख्यमंत्री कार्यालय अलर्ट मोड पर आ गया है और संबंधित मामले में न केवल जिलों में सत्यापन के काम को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं, बल्कि संबंधित शिकायत के ऊपर जांच के आदेश भी दिए गए हैं. यह बताया गया है कि प्रदेश से बाहर के लोग गलत तथ्यों के साथ दस्तावेज तैयार करवा रहे हैं, जिसमें परिवार रजिस्टर में नाम जुड़वाना, राशन कार्ड और अन्य सरकारी दस्तावेज बनवाना शामिल है. र्जी दस्तावेजों की शिकायतों पर अलर्ट सरकार (VIDEO-ETV Bharat)

Last Updated : October 13, 2025 at 5:43 PM IST