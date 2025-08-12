ETV Bharat / state

संभल सांसद बर्क के खिलाफ बड़ा एक्शन; अवैध मकान निर्माण पर 1.35 लाख रुपये जुर्माना, 30 दिन में खुद तोड़ने का आदेश - ZIAUR RAHMAN BARQ

जुर्माना जमा न करने पर प्रशासन खुद करेगा ध्वस्तीकरण, तोड़फोड़ पर होने वाला पूरा खर्च वसूलेगा प्रशासन

संभल सांसद अवैध मकान निर्माण मामला. (Etv Bharat)
संभलः समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर्रहमान बर्क के मकान निर्माण मामले में SDM संभल की अदालत ने बड़ा आदेश जारी किया है. सांसद के खिलाफ भवन निर्माण उपविधि के उल्लंघन का मामला सही पाए जाने पर 1.35 लाख भारी-भरकम जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही अवैध निर्माण को 30 दिन के भीतर खुद तोड़ने के आदेश दिए हैं. समयावधि बीतने के बाद प्रशासन अवैध निर्माण ध्वस्त कर देगा.

एसडीएम की अदालत ने सुनाया फैसलाः बता दें कि सांसद बर्क पर बगैर नक्शा पास कराए मकान निर्माण का आरोप है. जिसकी सुनवाई एसडीएम की अदालत में मामला चल रही है. मंगलवार को एसडीएम विकास चंद्र की अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया. एसडीएम ने बर्क पर उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन अधिनियम, 1958 की धारा-9 के तहत 10,000 का स्थायी जुर्माना और 5 दिसंबर 2024 से 12 अगस्त 2025 तक 250 दिनों के लिए 500 प्रतिदिन के हिसाब से 1,25,000 अतिरिक्त पेनल्टी लगाई गई. हालांकि प्रशासन ने अंतिम अवसर देते हुए 2 अगस्त को प्रस्तुत उनके संशोधित मानचित्र को भवन निर्माण मानकों के अनुरूप शमन की सशर्त स्वीकृति दी है.

शर्तों का पालन नहीं करने पर पूरा मकान अवैध होगा घोषितः आदेश के मुताबिक, यह स्वीकृति तभी प्रभावी होगी जब प्रतिवादी 5,707 का शमन शुल्क नियत प्राधिकारी के खाते में जमा करेंगे. साथ ही प्रशासन ने निर्देश दिया है कि मानचित्र में दर्शित फ्रंट सेटबैक (1.0 मीटर x 14.30 मीटर) में बनी दीवार, कॉलम और छत को सभी तलों से 30 दिनों के भीतर स्वयं तोड़कर हटाना अनिवार्य होगा. यदि तय समय में शर्तों का पालन नहीं किया गया तो शमन मानचित्र स्वतः निरस्त हो जाएगा. पूरा निर्माण अवैध घोषित कर तत्काल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी. इतना ही नहीं तोड़फोड़ पर होने वाला पूरा खर्च भू-राजस्व की तरह सांसद से वसूला जाएगा.

30 दिन का समय दिया गयाः SDM संभल विकास चंद्र ने बताया कि धारा 10 के तहत आर्डर किया गया. पिछली तारीख को संशोधित मानचित्र जमा करने का अवसर मांगा गया, जिसको स्वीकार करते हुए उनका संशोधित नक्शा स्वीकार किया गया. जो एरिया कम्पाउन्ड हो सकता था, उसकी कंपाउंडिंग की गयी, जो एई के द्वारा किया उसमें 5707/- की राशि जमा करने के बाद जो कम्पाउन्ड हो जाएगा. इसके अतिरिक्त धारा 9 के तहत उन पर एक लाख 35 हजार की पेनाल्टी की गयी है. बिना नक्शा पास कराए बिना सूचना दिए मौके पर निर्माण कार्य किया था. इसी क्रम में और सेड वेक में जितना एरिया आ गया है, उसको कम्पाउन्ड नहीं किया जा रहा है. एक मीटर की लम्बाई 14 मीटर की चौड़ाई में जो क्षेत्र है, उसमें जितना निर्माण है वो उनको हटाना होगा. सांसद को 30 दिन का समय दिया गया है. अगर 30 दिन में नहीं हटाते है तो नियमानुसार कार्वराई करते हुए उसको हटाया जायेगा.

