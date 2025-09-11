ETV Bharat / state

कर्तव्य में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मी सस्पेंड, चौकी प्रभारी और एएसआई पर कार्रवाई, चाकूबाजी में हुई थी मौत

कर्तव्य में लापरवाही करने वाले दो पुलिसकर्मियों को एसपी ने निलंबित किया है. लापरवाही के कारण दो लोगों की चाकूबाजी में मौत हुई थी.

कर्तव्य में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मी सस्पेंड (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 11, 2025 at 1:21 PM IST

राजनांदगांव : चिखली चौकी क्षेत्र के बजरंगपुर नवागांव में दो लोगों की हत्या के बाद एसपी ने चिखली चौकी प्रभारी और एएसआई को निलंबित किया है. दोनों पर कार्रवाई कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने के लिए की गई है.

चाकूबाजी में दो की मौत होने के बाद एक्शन : आपको बता दें कि राजनांदगांव शहर के चिखली चौकी क्षेत्र के बजरंगपुर नवागांव में बीते 4 दिन में चाकूबाजी की घटना में दो लोगों की मौत हो चुकी है.इसमें मोहल्ले वासियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए चिखली चौकी का घेराव किया.इस दौरान स्थानीय लोगों ने चिखली चौकी के पुलिस स्टाफ के प्रति शिकायत भी पुलिस अधीक्षक से की थी.जिसमें कर्तव्य में लापरवाही का आरोप लगाया गया था.

प्रारंभिक जांच के बाद कार्रवाई : इन आरोपों की जांच के बाद पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने चिखली चौकी प्रभारी निरीक्षक अरुण नामदेव और चिखली चौकी के सहायक उप निरीक्षक इब्राहिम खान को पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही प्रदर्शित करने के कारण घटना घटित होने और कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित करने को लेकर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है. दोनों को रक्षित केंद्र राजनांदगांव में इन्हें संबद्ध किया गया है. दोनों पुलिस अधिकारी के बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे.

इस पूरे मामले में प्रथम दृष्टिया कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने पर चिखली चौकी प्रभारी और एक सहायक उप निरीक्षक को निलंबित गया है.मामले की जांच की जा रही है- मोहित गर्ग,एसपी

चिखली चौकी क्षेत्र अंतर्गत दो व्यक्तियों की हत्या के बाद मोहल्ले में तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई थी. लगातार मोहल्ले वासियों द्वारा अप्रिय घटना होने की सूचना चार दिन पहले दी जा रही थी. 6 सितंबर और उसके बाद लगातार चाकू बाजी की घटना हुई.इसमें दो लोगों की मौत हो गई.

